Chú trọng tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo

Sau hơn 4 tháng thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, xã Thiệu Trung luôn chú trọng thực hiện có hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo (KNTC), góp phần đảm bảo quyền, lợi ích chính đáng của công dân.

Ban tiếp công dân xã Thiệu Trung hướng dẫn người dân thực hiện thủ tục gửi đơn, thư KNTC theo quy định của pháp luật.

Mới đây, tại trụ sở tiếp công dân xã, Chủ tịch UBND xã Thiệu Trung Trịnh Đình Tùng đã có buổi tiếp công dân định kỳ để lắng nghe và giải quyết những vấn đề mà người dân quan tâm. Tại buổi tiếp, chị L.T.H. ở thôn Liên Ngoại đã có đơn đề nghị chính quyền xã xem xét giải quyết việc phân chia đất sản xuất nông nghiệp giữa chị và chồng cũ là anh L.K.H.

Với tinh thần giải quyết thấu tình, đạt lý những mâu thuẫn trong Nhân dân, không để phát sinh điểm nóng ở cơ sở, sau khi nghe ý kiến trình bày của chị L.T.H. về việc đề nghị anh L.K.H. chuyển đổi phần diện tích đất dễ canh tác trên cánh đồng Cồn Cấu cho chị, còn anh L.K.H. sẽ canh tác trên diện tích của chị đã được phân chia trước đó. Từ phân tích của các phòng, ban tại buổi tiếp công dân, cũng như nhìn nhận hoàn cảnh thực tế của chị L.T.H., Chủ tịch UBND xã đã chỉ đạo thành lập tổ công tác trực tiếp xuống gặp gỡ, phân tích để anh L.K.H. nhìn nhận lại sự việc. Lúc đầu, anh L.K.H. cương quyết không đồng ý, tuy nhiên qua phân tích, giải thích của tổ công tác, hiểu rõ “tình - lý”, anh L.K.H. đã đồng ý chuyển đổi phần diện tích đất dễ canh tác của mình trên cánh đồng Cồn Cấu cho chị L.T.H.

Xác định công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư, KNTC là một trong những nhiệm vụ quan trọng tại địa phương, xã Thiệu Trung đã duy trì và thực hiện nghiêm công tác tiếp công dân định kỳ, đột xuất; tập trung giải quyết những kiến nghị, phản ánh, đơn, thư KNTC của công dân ngay từ cơ sở. Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về tiếp công dân và giải quyết KNTC cho cán bộ, viên chức và Nhân dân trên địa bàn.

Để tạo thuận lợi cho công tác giải quyết KNTC, xã thành lập và phân công nhiệm vụ cho Ban tiếp công dân xây dựng lịch tiếp dân, niêm yết công khai và thông báo đến các thôn. Địa điểm tiếp công dân được bố trí thuận lợi, bảo đảm các điều kiện cần thiết. Chủ tịch UBND xã theo lịch định kỳ thứ 6 hằng tuần trực tiếp tiếp dân và giải quyết các vấn đề công dân KNTC, kiến nghị. Sau mỗi kỳ tiếp công dân, Chủ tịch UBND xã ban hành thông báo kết luận việc tiếp công dân và giao cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện theo đúng yêu cầu, nội dung chỉ đạo, không để đơn thư, kiến nghị, phản ánh tồn đọng kéo dài, gây bức xúc trong Nhân dân.

Bên cạnh đó, nhằm thực hiện việc đổi mới công tác tiếp công dân, UBND xã chỉ đạo các thôn, ban tiếp công dân và các cơ quan, đơn vị chức năng đẩy mạnh hoạt động thanh tra, kiểm tra. Cùng với đó, phân công lãnh đạo xã trực tiếp xuống khu dân cư nắm bắt tình hình đời sống, những vấn đề bức xúc phát sinh từ cơ sở.

Chuyên viên Văn phòng HĐND, UBND, kiêm công tác tiếp công dân xã Thiệu Trung Nguyễn Thị Huệ, cho biết: “Trên địa bàn xã, đơn, thư KNTC chủ yếu là những phản ánh, kiến nghị của người dân liên quan đến lĩnh vực đất đai, môi trường trong khu dân cư, thực hiện chế độ, chính sách xã hội... Sau khi tiếp nhận đơn, thư hoặc ý kiến của người dân, Chủ tịch UBND xã trực tiếp giải quyết, đấu mối với cơ sở để tìm hiểu sự việc, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, vận động và phân tích đúng, sai cho người dân”.

Từ khi bộ máy chính quyền mới đi vào hoạt động đến ngày 12/11/2025, Ban tiếp công dân của xã đã tiếp nhận và xử lý 30 đơn kiến nghị, phản ánh. Ngay sau khi tiếp nhận đơn thư, UBND xã đã tiến hành phân loại, giao nhiệm vụ cho các phòng, ban, đơn vị liên quan tập trung xác minh, kiểm tra, giải quyết theo quy định của pháp luật, gắn với trách nhiệm, tiến độ thời gian cụ thể. Đến nay, UBND xã Thiệu Trung đã giải quyết 20 đơn kiến nghị, còn 10 đơn đang trong quá trình giải quyết. Quy trình thủ tục giải quyết đơn được thực hiện đảm bảo khách quan, chính xác, đúng quy định, bảo vệ quyền lợi chính đáng của công dân.

Để nâng cao hiệu quả công tác quản lý Nhà nước trong công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư, thời gian tới xã Thiệu Trung sẽ tăng cường vai trò lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền, sự vào cuộc đồng bộ, có hiệu quả của MTTQ và các đoàn thể đối với công tác tiếp công dân và giải quyết đơn, thư KNTC. Đồng thời, tăng cường đối thoại với công dân, thực hiện hòa giải tại cơ sở có hiệu quả nhằm giải quyết kịp thời, dứt điểm các vụ việc KNTC mới phát sinh, hạn chế đơn, thư vượt cấp kéo dài. Cùng với đó, nâng cao năng lực chuyên môn cho cán bộ, công chức làm công tác tiếp dân, giải quyết KNTC đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị của địa phương. Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về KNTC đến cán bộ và Nhân dân, giúp người dân hiểu, đồng thuận với chủ trương, chính sách phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Bài và ảnh: Quốc Hương