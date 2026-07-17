Chủ tịch UBND tỉnh tiếp thu, giải trình những vấn đề đại biểu HĐND tỉnh và cử tri trong tỉnh quan tâm

Sáng 17/7, Kỳ họp thứ tư, HĐND tỉnh Thanh Hóa khóa XIX đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra và bế mạc. Tại Kỳ họp, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoài Anh đã phát biểu tiếp thu, giải trình những vấn đề đại biểu HĐND tỉnh và cử tri trong tỉnh quan tâm.

Trong phần tiếp thu, giải trình các ý kiến, kiến nghị của đại biểu HĐND tỉnh và cử tri quan tâm tại Kỳ họp thứ tư, HĐND tỉnh khóa XIX, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoài Anh đã thông tin rõ một số vấn đề các đại biểu HĐND tỉnh và đại biểu tham dự quan tâm tại kỳ họp.

Trong đó, đối với nhóm kiến nghị liên quan đến đầu tư công, ban hành các cơ chế, chính sách đặc thù hỗ trợ khu vực miền núi trong thời gian qua, Trung ương và tỉnh đã ban hành các cơ chế, chính sách, chương trình, dự án hỗ trợ nguồn lực để đầu tư, nâng cấp cơ sở vật chất, kết cấu hạ tầng cho các địa phương nói chung và khu vực miền núi nói riêng. Theo đó, các chương trình mục tiêu quốc gia, cơ chế, chính sách đều ưu tiên đối tượng thụ hưởng tại các xã, đặc biệt là các xã thuộc khu vực miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Tại Kỳ họp này, UBND tỉnh đã trình HĐND tỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030 và điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2026, trong đó có nhiều công trình, dự án đầu tư cho khu vực miền núi.

Vừa qua, UBND tỉnh cũng đã quyết định chủ trương đầu tư 30 cầu bê tông cốt thép thay thế cho các cầu tràn khu vực miền núi, với tổng mức đầu tư trên 800 tỷ đồng, thời gian thực hiện trong các năm 2026-2027.

Bên cạnh đó, các công trình trường học liên cấp cho các xã biên giới đang được khẩn trương thi công xây dựng, sẽ hoàn thành 6 trường trước ngày 15/8/2026 để kịp phục vụ cho năm học mới, 10 trường vừa khởi công đầu năm 2026 đang được đẩy nhanh tiến độ và sẽ đi vào hoạt động trong năm học tới, đồng thời dự kiến danh mục xây dựng mới, sửa chữa một số trường học.

Đồng chí Nguyễn Hoài Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tiếp thu, giải trình những vấn đề đại biểu HĐND tỉnh và cử tri trong tỉnh quan tâm.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh cho biết, trong thời gian tới, UBND tỉnh sẽ tiếp tục quan tâm đề xuất với Trung ương, đồng thời cân đối ngân sách từ các nguồn vượt thu của tỉnh để ưu tiên đầu tư cho khu vực miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng đặc biệt khó khăn của tỉnh đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số.

Đối với nhóm kiến nghị liên quan đến tổ chức bộ máy và hoạt động của chính quyền cấp xã, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các địa phương thực hiện theo quy định tại Nghị định số 370 ngày 12/6/2025 của Chính phủ quy định khung số lượng và tên gọi các phòng chuyên môn được áp dụng tại đơn vị hành chính cấp xã thuộc phạm vi quản lý. Sau khi có quy định mới của Trung ương, UBND tỉnh sẽ giao các ngành chức năng hướng dẫn thực hiện theo quy định.

Thay mặt UBND tỉnh, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoài Anh tiếp thu những ý kiến, kiến nghị của đại biểu và cử tri, đồng thời nêu bật các nhóm giải pháp trọng tâm được UBND tỉnh xác định triển khai trong 6 tháng cuối năm 2026.

Đồng chí cho biết, để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế nhằm đáp ứng mục tiêu đạt 11% năm 2026, UBND tỉnh đã tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu tại hội nghị làm việc với tỉnh Thanh Hóa ngày 10/7/2026; tiếp thu Kết luận của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh để rà soát, hoàn chỉnh kịch bản tăng trưởng sát với điều kiện thực tế.

Trước mắt, trong 6 tháng cuối năm, tỉnh tập trung chỉ đạo đôn đốc, sớm đưa các dự án sản xuất kinh doanh đang triển khai thực hiện, đặc biệt là 31 dự án lớn (tổng vốn đầu tư 40.400 tỷ đồng) sớm hoàn thành, đi vào hoạt động đúng tiến độ từng tháng. Bảo đảm vận hành ổn định Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn và các cơ sở công nghiệp hiện có, để đóng góp hiệu quả vào tăng trưởng của tỉnh.

Tập trung giải quyết dứt điểm khó khăn về vật liệu xây dựng, đưa vào khai thác 24 mỏ vật liệu xây dựng, để bổ sung khoảng 13,5 triệu m3 vật liệu cho các công trình, dự án. Đồng thời, xử lý xong 139 dự án có vướng mắc, vi phạm cơ bản hoàn thành trong năm 2026.

Đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, huy động tối đa vốn đầu tư toàn xã hội, hoàn thành mục tiêu giải ngân 100% kế hoạch vốn đầu tư công trong năm trước ngày 31/12/2026. Đặc biệt, đẩy mạnh việc thu hút các dự án đầu tư ngoài ngân sách, dự án đầu tư trực tiếp FDI, nhất là tập trung thúc đẩy các dự án đã được cấp giấy chứng nhận đầu tư, dự án đã ký kết ghi nhớ đầu tư tại hội nghị xúc tiến đầu tư ngày 29/3/2026.

Bên cạnh đó, thường xuyên theo dõi, đôn đốc, hỗ trợ giải quyết các “điểm nghẽn”, nhất là công tác giải phóng mặt bằng để bàn giao cho nhà đầu tư triển khai xây dựng và đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư trực tiếp, dự án đầu tư hạ tầng khu công nghiệp, cụm công nghiệp.

Phát triển mạnh các ngành dịch vụ, trọng tâm là du lịch, thương mại và logistics. Phát triển toàn diện nông, lâm nghiệp, thủy sản, bảo đảm tăng trưởng ổn định. Giải quyết cơ bản các dự án tồn đọng, kéo dài từ quý IV/2025 đến nay.

Các đại biểu dự kỳ họp.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoài Anh cho biết sẽ tập trung chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả điều chỉnh Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; rà soát, bổ sung, điều chỉnh Quy hoạch chung đô thị Thanh Hóa, quy hoạch chung cấp xã và các quy hoạch thuộc thẩm quyền, khai thác tốt hơn tiềm năng, lợi thế của từng vùng, từng địa phương.

Cùng với đó, tổ chức rà soát, sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền của tỉnh, tránh chồng chéo, bất cập, không phù hợp với quy định hiện hành.

Đồng thời tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh. Tập trung cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, quy định kinh doanh một cách thực chất, hiệu quả; thực hiện đồng bộ các giải pháp duy trì các chỉ số thành phần có thứ hạng cao, nâng cao các chỉ số thành phần có thứ hạng thấp của các chỉ số PCI, PAR INDEX, PAPI, SIPAS.

Chỉ đạo thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các giải pháp tăng thu ngân sách, quản lý, sử dụng hiệu quả tài chính, tài sản công, đất đai, tài nguyên. Đẩy nhanh tiến độ đấu giá quyền sử dụng đất; giải quyết dứt điểm việc xác định giá đất, tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với các dự án đã được giao đất, cho thuê đất để đưa dự án vào hoạt động, đóng góp cho tăng trưởng kinh tế và tăng thu ngân sách.

Điều hành chi ngân sách chặt chẽ, hiệu quả; thực hiện nghiêm tiết kiệm chi thường xuyên, chống lãng phí; ưu tiên nguồn lực cho đầu tư phát triển, an sinh xã hội, các nhiệm vụ cấp bách, vùng khó khăn, miền núi, biên giới. Tập trung chỉ đạo sắp xếp, xử lý trụ sở, tài sản công dôi dư trên địa bàn tỉnh.

Các đại biểu dự kỳ họp.

Cùng với đó, tỉnh chỉ đạo tổ chức thực hiện một số giải pháp nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa - xã hội; đẩy mạnh các hoạt động khoa học, công nghệ, chuyển đổi số; tăng cường công tác bảo tồn và phát huy các giá trị di sản văn hóa gắn với phát triển du lịch; thực hiện đồng bộ, hiệu quả các biện pháp nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe Nhân dân, phòng chống dịch bệnh, triển khai diện rộng việc khám sức khỏe định kỳ cho Nhân đân theo chủ trương của Trung ương... Đồng thời, chỉ đạo xử lý tình trạng ô nhiễm và thực hiện các giải pháp dài hơi để đảm bảo môi trường.

Cũng trong 6 tháng cuối năm, UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo tăng cường củng cố quốc phòng - an ninh, trọng tâm là an ninh tuyến biên giới, trên biển, an ninh mạng. Chỉ đạo quyết liệt công tác đấu tranh, trấn áp tội phạm; nâng cao hiệu quả tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, tăng cường đối thoại, giải quyết dứt điểm ngay từ cơ sở. Thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các biện pháp phòng, chống thiên tai, sẵn sàng cứu hộ, cứu nạn, kịp thời khắc phục sự cố, hậu quả thiên tai.

Đồng chí nhấn mạnh, UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ tập trung chỉ đạo siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, khắc phục tình trạng né tránh, đùn đẩy, sợ trách nhiệm trong một bộ phận cán bộ, công chức. Tổ chức đánh giá cán bộ theo hệ thống KPI với tiêu chí rõ ràng, minh bạch, công khai; kiên quyết thay thế cán bộ kể cả người đứng đầu làm việc cầm chừng, kém hiệu quả, đùn đẩy, né tránh giải quyết công việc thuộc thẩm quyền.

Nhấn mạnh nhiệm vụ còn lại của năm 2026 là rất lớn và có ý nghĩa rất quan trọng đối với việc hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ cả năm, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các cấp, các ngành, các địa phương, đơn vị phải tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo, quyết tâm thực hiện bằng được các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra...

Linh Hương (lược ghi)