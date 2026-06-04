Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến về phương án sắp xếp thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh

Sáng 4/6, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa tổ chức hội nghị cho ý kiến đối với Phương án tổng thể sắp xếp thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Lê Đức Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, chủ trì hội nghị.

Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy lần thứ 30.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thái chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Hoài Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Hồng Phong, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; các đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh cùng lãnh đạo các sở, ngành cấp tỉnh.

Giám đốc sở Nội vụ Lê Ngọc Hợp trình bày Phương án tổng thể sắp xếp thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh.

Theo phương án của Ban Thường vụ Đảng ủy UBND tỉnh, thực hiện các chủ trương, chỉ đạo của Trung ương và Ban Thường vụ Tỉnh ủy, giai đoạn 2017-2020, công tác sắp xếp thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh đã đạt được những kết quả quan trọng. Số lượng thôn, tổ dân phố giảm từ 5.971 đơn vị năm 2017 xuống còn 4.351 đơn vị hiện nay, giảm 1.620 thôn, tổ dân phố; nhiều thôn, tổ dân phố đã đáp ứng tiêu chí về quy mô số hộ gia đình theo quy định hiện hành.

Tuy nhiên, hiện nay vẫn còn nhiều thôn, tổ dân phố chưa bảo đảm tiêu chí theo quy định. Toàn tỉnh còn 631/776 tổ dân phố có quy mô dưới 450 hộ; 3.146/3.575 thôn có quy mô dưới 350 hộ; 41 thôn chưa đạt 50 hộ.

Thực trạng này ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của thôn, tổ dân phố; gây khó khăn trong huy động nguồn lực xây dựng nông thôn mới, tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao; đồng thời làm gia tăng áp lực quản lý đối với chính quyền cơ sở sau khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã năm 2025. Số lượng thôn, tổ dân phố nhiều trong khi tỷ lệ các đơn vị có quy mô nhỏ còn lớn nhưng vẫn được bố trí số lượng người hoạt động không chuyên trách như nhau, dẫn đến số người hưởng phụ cấp lớn, kinh phí chi trả hằng năm cao, không tạo được dư địa để nâng mức phụ cấp.

Trên cơ sở rà soát, các địa phương đề xuất sắp xếp 4.115 thôn, tổ dân phố thành 1.702 thôn, tổ dân phố mới. Sau sắp xếp, toàn tỉnh còn 1.938 thôn, tổ dân phố, giảm 2.413 đơn vị so với hiện nay.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoài Anh phát biểu tại hội nghị.

Thảo luận tại hội nghị, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy cơ bản thống nhất với sự cần thiết tiếp tục sắp xếp thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh. Các ý kiến tập trung phân tích tính phù hợp của phương án đối với từng địa phương, từng khu vực; đánh giá tác động đến đời sống Nhân dân; việc giữ gìn các giá trị văn hóa, lịch sử, truyền thống của cộng đồng dân cư sau sắp xếp.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Hồng Phong phát biểu tại hội nghị.

Nhiều ý kiến đề nghị trong quá trình xây dựng phương án cần tính toán đầy đủ các yếu tố đặc thù về địa hình, điều kiện tự nhiên, phong tục, tập quán và bản sắc văn hóa của từng địa phương; bảo đảm hài hòa giữa yêu cầu thực hiện tiêu chí của Trung ương với điều kiện thực tiễn ở cơ sở. Đồng thời, việc đặt tên thôn, tổ dân phố mới cần được nghiên cứu kỹ lưỡng, bảo đảm tính lịch sử, truyền thống và tạo được sự đồng thuận trong Nhân dân.

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Phạm Thị Thanh Thủy phát biểu tại hội nghị.

Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Đào Xuân Yên phát biểu tại hội nghị.

Thiếu tướng Tô Anh Dũng, Giám đốc Công an tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Đồng chí Mai Văn Hải, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Sao Vàng phát biểu tại hội nghị.

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Đỗ Thị Toán phát biểu tại hội nghị.

Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng đề nghị cần đánh giá đầy đủ những tồn tại, hạn chế trong tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố hiện nay; thực hiện công khai, minh bạch việc lấy ý kiến Nhân dân; hướng dẫn cụ thể cho các địa phương trong việc xác định quy mô dân số, diện tích tự nhiên và các điều kiện liên quan để sau sắp xếp, các đơn vị mới có thể vận hành ổn định, hiệu quả.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thái phát biểu kết luận tại hội nghị.

Phát biểu kết luận nội dung này, Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thái nhấn mạnh, việc sắp xếp thôn, tổ dân phố là nhiệm vụ quan trọng nhằm tiếp tục tinh gọn bộ máy ở cơ sở, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, phù hợp với yêu cầu đổi mới mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu Ban Thường vụ Đảng ủy UBND tỉnh, UBND tỉnh và các cơ quan liên quan tiếp thu đầy đủ các ý kiến tham gia tại hội nghị; tiếp tục rà soát kỹ lưỡng phương án đối với từng địa bàn, bảo đảm phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương. Trên cơ sở đó, khẩn trương hoàn thiện phương án để xin ý kiến các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy bằng văn bản, trước khi báo cáo Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh xem xét, cho ý kiến theo quy định.

Tại hội nghị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng cho ý kiến đối với điều chỉnh cục bộ Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu công nghiệp Phú Quý, tỉnh Thanh Hóa; việc sửa đổi, bổ sung một số chỉ tiêu, nhiệm vụ tại Kế hoạch hành động số 266-KH/TU ngày 26/4/2025 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; Tờ trình đề nghị ban hành Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Kết luận số 24-KL/TW ngày 13/4/2026 của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 29/2026/QH16 ngày 24/4/2026 của Quốc hội; Đề án xây dựng Trường Chính trị tỉnh Thanh Hóa đạt chuẩn mức 2 giai đoạn 2026-2030 và một số nội dung quan trọng khác.

Minh Hiếu