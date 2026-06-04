Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thanh Hóa phát huy truyền thống đoàn kết, đồng hành cùng sự phát triển của quê hương

Sáng 4/6, Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thanh Hóa long trọng tổ chức Đại hội Đại biểu Phật giáo tỉnh Thanh Hóa lần thứ IX, nhiệm kỳ 2026-2031.

Đồng chí Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh cùng các đại biểu dự Đại hội.

Dự và chúc mừng Đại hội có các đồng chí: Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Lại Thế Nguyên, nguyên Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Cao Văn Cường, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh cùng đại diện các tổ chức tôn giáo bạn.

Các đại biểu dự Đại hội.

Về phía Giáo hội Phật giáo Việt Nam có Trưởng lão Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam cùng 450 đại biểu là chư tôn đức tăng ni đại diện cho tăng ni, phật tử trên địa bàn tỉnh.

Nhiều dấu ấn nổi bật trong nhiệm kỳ 2022-2027

Thượng tọa Thích Tâm Định, Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thanh Hóa, nhiệm kỳ 2022-2027 phát biểu khai mạc.

Nhiệm kỳ 2022-2027 diễn ra trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, thách thức do tác động của thiên tai, dịch bệnh và những biến động của đời sống kinh tế - xã hội. Tuy nhiên, với tinh thần đoàn kết, hòa hợp và trách nhiệm, Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thanh Hóa đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, toàn diện trên các lĩnh vực hoạt động Phật sự. Tổ chức Giáo hội tiếp tục được củng cố và kiện toàn từ tỉnh đến cơ sở. Đội ngũ tăng ni không ngừng phát triển cả về số lượng và chất lượng, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu hoạt động Phật sự trong giai đoạn mới.

Nhiều cơ sở tự viện được quan tâm trùng tu, tôn tạo, xây dựng khang trang, góp phần đáp ứng nhu cầu sinh hoạt tín ngưỡng, tôn giáo chính đáng của Nhân dân, đồng thời bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của quê hương. Công tác tăng sự, giáo dục tăng ni, hoằng pháp và hướng dẫn phật tử tiếp tục được triển khai nền nếp, hiệu quả.

Thượng tọa Thích Tâm Chính, Phó Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thanh Hóa, nhiệm kỳ 2022-2027 báo cáo tại Đại hội.

Trong nhiệm kỳ, toàn tỉnh đã tổ chức quy y cho gần 17.000 phật tử; tổ chức 65 khóa tu dành cho giới trẻ; hơn 400 khóa tu “Một ngày an lạc”, tu Bát Quan trai và tu thiền dành cho phật tử tại gia. Cùng với đó, 40 câu lạc bộ thanh thiếu niên phật tử được duy trì thường xuyên, 16 khóa tu “Phật giáo với tuổi trẻ tỉnh Thanh Hóa” được tổ chức, thu hút đông đảo thanh thiếu niên tham gia.

Bên cạnh đó, công tác bảo tồn di sản văn hóa Phật giáo, nghiên cứu, xuất bản, đối ngoại Phật giáo, pháp chế, kiểm soát và thông tin truyền thông cũng được quan tâm triển khai đồng bộ. Nhiều hoạt động văn hóa, nghi lễ Phật giáo được tổ chức trang nghiêm, đúng quy định, góp phần nâng cao đời sống tinh thần của Nhân dân và khẳng định vai trò của Phật giáo trong đời sống xã hội.

Các đại biểu dự Đại hội.

Với tinh thần từ bi cứu khổ, cứu nạn và truyền thống tương thân tương ái của dân tộc, Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thanh Hóa đã tích cực đồng hành cùng chính quyền các cấp trong chăm lo đời sống Nhân dân, đặc biệt là những hoàn cảnh khó khăn. Toàn tỉnh hiện duy trì 38 bếp ăn tình thương tại các bệnh viện; Trung tâm Từ thiện xã hội chùa Hồi Long tiếp tục hoạt động hiệu quả, trở thành địa chỉ nhân ái đối với nhiều đối tượng yếu thế. Giáo hội cũng tích cực hỗ trợ đồng bào bị ảnh hưởng bởi thiên tai, dịch bệnh; hưởng ứng Cuộc vận động hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, hộ gia đình chính sách và các hộ khó khăn về nhà ở theo Chỉ thị số 22-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Tổng giá trị các hoạt động từ thiện, an sinh xã hội trong nhiệm kỳ đạt trên 107 tỷ đồng. Những con số đầy ý nghĩa đó đã khẳng định tinh thần nhập thế, phụng sự cộng đồng và truyền thống đồng hành cùng dân tộc của Phật giáo Việt Nam nói chung, Phật giáo Thanh Hóa nói riêng.

Phát huy tinh thần “Kỷ cương - Đổi mới - Hiệu lực - Hiệu quả”

Toàn cảnh Đại hội.

Với phương châm “Kỷ cương - Đổi mới - Hiệu lực - Hiệu quả”, bước vào nhiệm kỳ 2026-2031, Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thanh Hóa xác định tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, khắc phục những hạn chế còn tồn tại; tập trung củng cố tổ chức, nâng cao chất lượng hoạt động Phật sự, tăng cường đoàn kết, hòa hợp, hướng tới sự phát triển ổn định và bền vững.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Cường phát biểu tại Đại hội.

Phát biểu tại Đại hội, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Cường ghi nhận và biểu dương những đóng góp tích cực của chư tôn đức giáo phẩm, tăng ni, phật tử trong sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc và phát triển quê hương Thanh Hóa trong thời gian qua.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, Đại hội diễn ra trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với nhiều thời cơ và vận hội mới; Thanh Hóa đang nỗ lực thực hiện mục tiêu phát triển nhanh, bền vững, phấn đấu trở thành cực tăng trưởng mới ở phía Bắc của Tổ quốc. Trong chặng đường đó, Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thanh Hóa tiếp tục có vai trò quan trọng trong việc đồng hành cùng cấp ủy, chính quyền và Nhân dân.

Các đại biểu dự Đại hội.

Đồng chí đề nghị Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh nhiệm kỳ mới tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, xây dựng tổ chức Giáo hội ngày càng vững mạnh; nâng cao chất lượng công tác tăng sự, giáo dục tăng ni, hoằng pháp và hướng dẫn phật tử; quan tâm đào tạo đội ngũ kế cận có đạo hạnh, trí tuệ, năng lực và uy tín đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.

Bên cạnh đó, cần tiếp tục phát huy vai trò của Phật giáo trong bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc và quê hương xứ Thanh; tích cực tham gia xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở; xây dựng các cơ sở tự viện văn minh, trang nghiêm, sáng - xanh - sạch - đẹp; thực hiện hiệu quả phong trào “Chùa cảnh tinh tiến, gương mẫu”.

Đồng thời, tiếp tục phát huy tinh thần từ bi của đạo Phật trong các hoạt động an sinh xã hội, chăm lo người nghèo, người yếu thế, người có hoàn cảnh khó khăn; nhân rộng các mô hình từ thiện, nhân đạo hiệu quả; lan tỏa những giá trị nhân văn tốt đẹp trong cộng đồng.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng đề nghị tăng ni, phật tử tích cực tuyên truyền, vận động tín đồ thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, Hiến chương Giáo hội Phật giáo Việt Nam; thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo.

Trưởng lão Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam phát biểu tại Đại hội.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Trưởng lão Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam ghi nhận và biểu dương những kết quả nổi bật mà Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thanh Hóa đạt được trong nhiệm kỳ qua.

Bước vào nhiệm kỳ mới, Trưởng lão Hòa thượng đề nghị Ban Trị sự sớm kiện toàn nhân sự các ban chuyên môn, nhanh chóng triển khai và đưa Nghị quyết Đại hội vào thực tiễn hoạt động Phật sự tại các địa phương. Tinh thần “Kỷ cương - Đổi mới - Hiệu lực - Hiệu quả” cần được cụ thể hóa trong mọi hoạt động lãnh đạo, điều hành của Giáo hội.

Trưởng lão Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Đặc biệt, Ban Trị sự nhiệm kỳ mới cần quan tâm đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong công tác quản lý, điều hành và triển khai các hoạt động Phật sự. Việc xây dựng cơ sở dữ liệu tăng ni, tự viện; số hóa hồ sơ hành chính; tăng cường sử dụng các nền tảng trực tuyến trong công tác thông tin, điều phối, báo cáo sẽ góp phần nâng cao hiệu quả quản trị, phù hợp với xu thế phát triển của thời đại.

Cùng với đó, Giáo hội tiếp tục phát huy vai trò là cầu nối đoàn kết các dân tộc, tăng cường các hoạt động an sinh xã hội, bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc; đồng hành cùng chính quyền trong giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, góp phần xây dựng tỉnh Thanh Hóa ngày càng giàu đẹp, văn minh và phát triển bền vững.

Đồng chí Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Đồng chí Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể có thành tích xuất sắc.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Cường trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các cá nhân có thành tích xuất sắc.

Tại Đại hội, đồng chí Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh tặng hoa chúc mừng Đại hội và trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Phật sự khóa VIII, nhiệm kỳ 2022-2027.

Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thanh Hóa trao tiền hỗ trợ cho đại diện Ủy ban MTTQ tỉnh.

Nhân dịp này, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thanh Hóa khóa IX, nhiệm kỳ 2026-2031 đã trao hỗ trợ 3 tỷ đồng xây dựng Nhà Đại đoàn kết và 200 triệu đồng quỹ “Vì biển đảo quê hương”.

Đại hội đã bầu Thượng tọa Thích Tâm Chính làm Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thanh Hóa khóa IX, nhiệm kỳ 2026-2031.

Thiết thực chào mừng Đại hội Đại biểu Phật giáo tỉnh Thanh Hóa lần thứ IX, nhiệm kỳ 2026-2031, Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức động thổ xây dựng trụ sở Ban Trị sự tại xã Hoằng Lộc.

Lê Hợi