Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un tiếp Chủ tịch Chính hiệp Trung Quốc, thúc đẩy hợp tác song phương

Truyền thông nhà nước Triều Tiên vừa đưa tin nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã tiếp thân mật Chủ tịch Chính hiệp Toàn quốc Trung Quốc Vương Hộ Ninh đang có chuyến thăm tới Bình Nhưỡng, trong đó hai bên tái khẳng định cam kết mạnh mẽ nhằm thắt chặt và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hợp tác song phương.

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Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đón tiếp Chủ tịch Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc Vương Hộ Ninh tại Bình Nhưỡng, Triều Tiên, ngày 16/7/2026. Ảnh Yonhap.

Tại cuộc gặp ngày 16/7, Chủ tịch Kim Jong Un đánh giá việc Trung Quốc cử đoàn đại biểu cấp cao sang thăm Triều Tiên thể hiện sự coi trọng quan hệ song phương cũng như quyết tâm triển khai các nhận thức chung mà lãnh đạo cấp cao hai nước đã đạt được tại các cuộc gặp thượng đỉnh trước đây.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên đồng thời nhấn mạnh, Hiệp ước Hữu nghị, Hợp tác và Tương trợ tiếp tục giữ vai trò quan trọng trong việc bảo vệ lợi ích cốt lõi của hai nước, cũng như góp phần duy trì hòa bình và an ninh ở khu vực và trên thế giới. Theo ông Kim Jong Un, đảng Lao động Triều Tiên và Chính phủ nước này sẽ tiếp tục phát triển quan hệ hữu nghị truyền thống với Trung Quốc trên tinh thần của hiệp ước, phù hợp với bối cảnh mới và nguyện vọng của nhân dân hai nước.

Về phần mình, ông Vương Hộ Ninh khẳng định, Bắc Kinh sẽ tiếp tục triển khai các thỏa thuận mà lãnh đạo hai đảng, hai nước đã đạt được, nhằm tăng cường tin cậy chính trị, củng cố đoàn kết và mở rộng phối hợp, hợp tác trên nhiều lĩnh vực.

Ông Kim Jong-un hội đàm với đoàn đại biểu Đảng và Chính phủ Trung Quốc. Ảnh: Yonhap.

Chuyến thăm của ông Vương Hộ Ninh diễn ra chỉ ít ngày sau khi Thủ tướng Triều Tiên Pak Thae Song tới Trung Quốc dự các hoạt động kỷ niệm 65 năm ký hiệp ước, đồng thời hội kiến Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và nhiều lãnh đạo cấp cao của Trung Quốc.

Việc hai bên liên tiếp trao đổi các đoàn đại biểu cấp cao được đánh giá là nhằm phản ánh nỗ lực của Bình Nhưỡng và Bắc Kinh trong việc củng cố quan hệ truyền thống và thúc đẩy hợp tác song phương trong bối cảnh tình hình khu vực tiếp tục có nhiều diễn biến phức tạp.

Thanh Giang

Nguồn: Yonhap, Reuters.