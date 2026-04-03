Chủ tịch Hội LHPN tỉnh dự sinh hoạt Chi bộ theo Chỉ thị số 50- CT/ TW của Ban Bí thư

Thực hiện Chỉ thị số 50 -CT/TW ngày 23/7/2025 của Ban Bí thư khoá XIII về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong giai đoạn mới, ngày 3/4, đồng chí Lương Thị Hạnh, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh đã dự sinh hoạt với chi bộ bản Ngàm, xã Tam Thanh; Chi bộ bản Làng, xã Tam Lư.

Tại buổi sinh hoạt, Bí thư Chi bộ bản Ngàm đã báo cáo kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quý I/2026, trong đó nổi bật là công tác bầu cử ĐBQH, HĐND các cấp; chăm lo nâng cao chất lượng đời sống nhân dân.

Chi bộ bản Ngàm hiện có 34 đảng viên. Thời gian qua, chi bộ duy trì nền nếp sinh hoạt nghiêm túc, làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, quán triệt nghị quyết, chỉ thị của Đảng; thực hiện kiểm tra, giám sát theo kế hoạch, bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ. Đội ngũ đảng viên cơ bản có lập trường tư tưởng vững vàng, đoàn kết, thống nhất, nêu cao tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ.

Bản Ngàm có 139 hộ, 671 nhân khẩu, trong đó 75 hộ có mức sống trung bình và khá. Chi bộ đã tập trung lãnh đạo phát triển kinh tế, vận động Nhân dân đẩy mạnh sản xuất nông, lâm nghiệp, chủ yếu với cây luồng, nứa, vầu; phát triển chăn nuôi, nâng cao thu nhập; đồng thời tăng cường quản lý, bảo vệ rừng, phòng, chống cháy rừng. Công tác vệ sinh môi trường được quan tâm thường xuyên, tỷ lệ hộ tham gia nộp phí thu gom rác thải sinh hoạt đạt trên 98,5%, góp phần xây dựng cảnh quan xanh, sạch, đẹp.

Toàn cảnh buổi sinh hoạt chi bộ.

Tại buổi sinh hoạt, các đảng viên bày tỏ tin tưởng vào chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đánh giá cao việc Tỉnh ủy phân công lãnh đạo dự sinh hoạt với cơ sở, qua đó kịp thời nắm bắt tình hình, tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên và Nhân dân, đồng thời góp ý, định hướng nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ.

Các đảng viên cũng đề nghị chi bộ tiếp tục lãnh đạo phát triển kinh tế hộ gia đình, quan tâm tạo nguồn, phát triển đảng viên; phối hợp với Nhân dân xem xét, định hướng việc chia lại đất 02 để quản lý, sử dụng lâu dài, đúng quy định; đầu tư hệ thống chiếu sáng bằng đèn năng lượng mặt trời tại một số tuyến đường và xây dựng mới nhà văn hóa bản tại vị trí phù hợp.

Kết luận sinh hoạt chi bộ, đồng chí Bí thư chi bộ bản Ngàm ghi nhận các ý kiến đóng góp, tiếp thu kiến nghị để báo cáo cấp có thẩm quyền; đồng thời tổ chức chấm điểm sinh hoạt chi bộ theo quy định.

Đồng chí Lương Thị Hạnh, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh phát biểu chỉ đạo tại buổi sinh hoạt.

Phát biểu tại buổi sinh hoạt, đồng chí Lương Thị Hạnh, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh đánh giá cao tinh thần nghiêm túc, dân chủ, trách nhiệm của Chi bộ bản Ngàm. Đồng chí đề nghị chi bộ tiếp tục thực hiện nghiêm Chỉ thị số 50-CT/TW của Ban Bí thư về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong giai đoạn mới; duy trì nền nếp sinh hoạt thống nhất, đúng thời gian, bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ; kịp thời quán triệt các văn bản mới; tăng cường tự phê bình và phê bình; phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ tại địa phương.

Chủ tịch Hội LHPN tỉnh và lãnh đạo xã Tam Thanh tặng quà cho hội viên phụ nữ xã có hoàn cảnh khó khăn.

Nhân dịp này, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh đã tặng 20 suất quà cho hội viên, phụ nữ khó khăn của xã Tam Thanh và Tam Lư, mỗi suất 1 triệu đồng.

Chủ tịch Hội LHPN tỉnh và lãnh đạo địa phương trao quà cho phụ nữ khó khăn xã Tam Lư.

Buổi chiều cùng ngày, đồng chí Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Lương Thị Hạnh dự sinh hoạt với chi bộ bản Làng, xã Tam Lư.

Lê Hà