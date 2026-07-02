Chủ tịch Fed kiên định mục tiêu đưa lạm phát về mức 2%

Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Kevin Warsh vừa cho biết rủi ro lạm phát tại Mỹ đã giảm bớt trong những tuần gần đây, song Cơ quan này vẫn kiên định với mục tiêu đưa lạm phát trở lại mức 2%. Ông đồng thời khẳng định sẽ duy trì tính độc lập trong hoạch định chính sách tiền tệ bất chấp những sức ép từ giới chính trị.

Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Kevin Warsh phát biểu tại Diễn đàn các Ngân hàng Trung ương, tổ chức ở Bồ Đào Nha ngày 1/7/2026. Ảnh: Bloomberg.

Phát biểu tại Diễn đàn các Ngân hàng Trung ương tổ chức ở Bồ Đào Nha ngày 1/7, ông Warsh cho biết kỳ vọng lạm phát đã hạ nhiệt trong 4 tuần đầu tiên kể từ khi ông đảm nhiệm cương vị Chủ tịch Fed. Theo ông, nhiệm vụ hàng đầu của ngân hàng trung ương vẫn là bảo đảm ổn định giá cả và duy trì niềm tin của thị trường đối với chính sách tiền tệ.

Mặc dù vậy, ông từ chối đưa ra tín hiệu về quyết định lãi suất tại cuộc họp chính sách sắp tới vào cuối tháng 7. Ông nhấn mạnh Fed sẽ không đưa ra định hướng trước về chính sách, đồng thời cho rằng các cuộc thảo luận nội bộ sắp tới sẽ là một “cuộc tranh luận tích cực” giữa các nhà hoạch định chính sách.

Đáng chú ý, Chủ tịch Fed một lần nữa khẳng định ngân hàng trung ương sẽ không chịu tác động từ áp lực chính trị. Ông cho rằng phán quyết mới đây của Tòa án Tối cao Mỹ, cho phép Thống đốc Fed Lisa Cook tiếp tục tại vị, đã tái khẳng định nguyên tắc độc lập của Fed, vốn được xây dựng trên cơ sở hoàn thành hiệu quả các mục tiêu mà cơ quan này được giao.

Trong khi giới đầu tư theo dõi sát định hướng chính sách tiền tệ của Fed, một diễn biến đáng chú ý khác trên thị trường tài chính Mỹ là bản công bố tài chính cá nhân mới nhất của Tổng thống Donald Trump, cho thấy nguồn thu của ông đã vượt 2,2 tỷ USD trong năm đầu tiên của nhiệm kỳ thứ hai. Đáng chú ý, các hoạt động liên quan đến tiền điện tử đã trở thành nguồn thu lớn nhất của ông, mang về khoảng 1,4 tỷ USD.

Bản công bố tài chính cá nhân mới nhất của Tổng thống Donald Trump cho thấy nguồn thu của ông đã vượt 2,2 tỷ USD trong năm đầu tiên của nhiệm kỳ thứ hai, trong đó các hoạt động liên quan đến tiền điện tử đã trở thành nguồn thu lớn nhất với khoảng 1,4 tỷ USD. Ảnh: Facebook.

Bên cạnh đó, doanh thu từ các sân golf và khu nghỉ dưỡng của ông Trump cũng tăng khoảng 15%, đạt hơn 500 triệu USD, trong đó riêng khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago mang về khoảng 77 triệu USD. Danh mục đầu tư tài chính của ông cũng tăng lên ít nhất 858 triệu USD sau hơn 20.000 giao dịch trong năm qua.

Nhà Trắng khẳng định Tổng thống Donald Trump và gia đình không tham gia bất kỳ hoạt động nào dẫn đến xung đột lợi ích trong quá trình điều hành đất nước.

Ngọc Liên

Nguồn: Arirang news.