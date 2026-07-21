Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Phạm Thị Thanh Thủy viếng nghĩa trang liệt sĩ; thăm, tặng quà gia đình chính sách

Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), chiều 21/7, đồng chí Phạm Thị Thanh Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy cùng đoàn công tác đã đến dâng hương, dâng hoa tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Nga Sơn; thăm, tặng quà gia đình chính sách trên địa bàn các xã Nga Sơn và Hồ Vương.

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Phạm Thị Thanh Thủy chỉnh trang lại vòng hoa trước khi viếng các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Nga Sơn.

Đoàn mặc niệm tưởng nhớ, tri ân các Anh hùng liệt sĩ đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Nga Sơn.

Trong không khí trang nghiêm, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Phạm Thị Thanh Thủy và các thành viên trong đoàn đã thành kính dâng hương, dâng hoa, dành phút mặc niệm tưởng nhớ và bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với các Anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc, vì độc lập, tự do của dân tộc và hạnh phúc của Nhân dân.

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Phạm Thị Thanh Thủy và các thành viên trong đoàn thắp hương lên từng mộ liệt sĩ

Tiếp đó, đoàn công tác đã đến thăm, tặng quà cho bà Vũ Thị Khôi, là vợ liệt sĩ Hoả Văn Tưởng, ở thôn Trung Đức; thương binh Phan Mạnh Cường, ở thôn Lê Lợi, xã Nga Sơn và thương binh Trần Văn Chỉnh, ở thôn Ngọc Liên, xã Hồ Vương.

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Phạm Thị Thanh Thủy tặng quà cho bà Vũ Thị Khôi, vợ liệt sĩ Hoả Văn Tưởng.

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Phạm Thị Thanh Thủy tặng quà cho thương binh Phan Mạnh Cường.

Ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống của các gia đình, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Phạm Thị Thanh Thủy bày tỏ lòng tri ân sâu sắc trước những cống hiến, hy sinh to lớn của các Anh hùng liệt sỹ, thương binh và các gia đình có công với cách mạng.

Đồng chí mong muốn các gia đình tiếp tục giữ gìn sức khỏe, phát huy truyền thống cách mạng, động viên con cháu tích cực học tập, lao động, xây dựng quê hương.

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Phạm Thị Thanh Thủy thăm hỏi và tặng quà tri ân thương binh Trần Văn Chỉnh.

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Phạm Thị Thanh Thủy cũng đề nghị cấp ủy, chính quyền các xã tiếp tục thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách đối với người có công với cách mạng; quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho các gia đình chính sách, góp phần thực hiện tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, phát huy truyền thống đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc.

Phan Nga