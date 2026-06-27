Chủ tịch Cuba chỉ đạo diễn tập quân sự quy mô lớn

Cuba tiến hành các cuộc diễn tập quân sự quy mô lớn tại khu vực miền Trung và miền Tây với sự tham gia của lực lượng vũ trang và người dân, trong bối cảnh Havana cho rằng nước này vẫn phải đối mặt với nguy cơ hành động quân sự từ Mỹ.

Chủ tịch Cuba Miguel Díaz-Canel trong cuộc tập trận quân sự của Quân đội phía Tây. Ảnh: Cibercuba

Cuba ngày 26/6 đã tổ chức các cuộc diễn tập quân sự quy mô lớn tại nhiều địa phương thuộc khu vực miền Trung và miền Tây trong khuôn khổ chương trình “Ngày Quốc phòng” được tổ chức định kỳ hằng tuần.

Theo truyền thông nhà nước Cuba, các cuộc diễn tập có sự tham gia của quân đội cùng lực lượng dân sự, bao gồm nhiều nội dung như huấn luyện pháo binh bắn đạn thật, diễn tập chiến thuật, nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu, ném lựu đạn, gài mìn, bắn súng, sơ tán khẩn cấp và sơ cứu.

Tại tỉnh Villa Clara, cách thủ đô La Habana khoảng 300 km về phía Đông, các đơn vị thuộc quân đội thường trực tiến hành diễn tập chiến thuật cường độ cao tại Trung tâm Nghiên cứu Quân đội Trung tâm. Nội dung huấn luyện gồm bắn pháo hạng nặng, bắn đạn thật và các khoa mục cơ động tác chiến trên thực địa.

Trong khi đó, tại tỉnh Pinar del Río ở phía Tây thủ đô, trọng tâm của chương trình là nâng cao khả năng ứng phó của lực lượng dân sự. Người dân địa phương được huấn luyện các kỹ năng cơ bản phục vụ nhiệm vụ quốc phòng và sinh tồn, gồm ném lựu đạn, gài mìn, bắn súng, sơ tán khẩn cấp và sơ cứu.

Các cuộc diễn tập có sự tham gia của quân đội cùng lực lượng dân sự. Ảnh: Reuters

Giới chức Cuba cho biết các cuộc diễn tập quy mô lớn như trên đã được tổ chức hằng tuần trong nhiều tháng qua. Havana cho rằng hoạt động này là cần thiết trước điều mà nước này mô tả là nguy cơ hành động quân sự từ phía Mỹ đối với đảo quốc Caribe.

Các cuộc diễn tập diễn ra trong bối cảnh quan hệ giữa Cuba và Mỹ tiếp tục căng thẳng dưới thời Tổng thống Mỹ Donald Trump. Theo phía Cuba, chính quyền Mỹ đã gia tăng sức ép thông qua các biện pháp trừng phạt nhằm vào những quốc gia cung cấp nhiên liệu cho Cuba.

Havana cho rằng các biện pháp này đã làm trầm trọng thêm tình trạng thiếu hụt năng lượng, gây mất điện trên diện rộng và khiến cuộc khủng hoảng kinh tế kéo dài tại Cuba tiếp tục diễn biến khó khăn.

Bích Hồng

Nguồn: APT.