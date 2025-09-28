Chủ tịch công đoàn làm theo lời Bác

Với vai trò Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH Sakurai Việt Nam, anh Nguyễn Hữu Quang luôn gương mẫu, nhiệt huyết, tìm kiếm những cách làm sáng tạo, hiệu quả nhằm bảo đảm tốt nhất quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho người lao động (NLĐ).

Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH Sakurai Việt Nam Nguyễn Hữu Quang thăm hỏi người lao động tham gia hiến máu.

Công đoàn Công ty TNHH Sakurai Việt Nam là doanh nghiệp 100% vốn đầu tư của Nhật Bản chuyên gia công hàng may mặc xuất khẩu, giải quyết việc làm cho gần 13.000 NLĐ. Xác định hoạt động công đoàn góp phần tạo nên sự hài hòa, gắn kết giữa NLĐ và chủ doanh nghiệp, anh Quang cố gắng từng bước cụ thể hóa các phong trào hoạt động thành những việc làm cụ thể, gắn với lợi ích thiết thực của NLĐ. Anh cùng Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Công đoàn công ty chủ động xây dựng kế hoạch tháng, quý, năm; tổ chức tốt công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật, phát triển đoàn viên tại doanh nghiệp. Tham gia xây dựng quy chế phối hợp giữa công đoàn với ban giám đốc; bổ sung các điều khoản có lợi trong thỏa ước lao động tập thể và nội quy công ty, góp phần bảo vệ quyền lợi NLĐ.

Minh chứng cụ thể là anh đã chủ động thương lượng với người sử dụng lao động ký kết thỏa ước lao động tập thể với nhiều điều khoản có lợi hơn so với quy định cho NLĐ. Cụ thể, công ty tăng tiền ăn ca 17.000 đồng/người/ngày; hỗ trợ nuôi con nhỏ 50.000 đồng/cháu/tháng; hỗ trợ tiền phụ cấp ngoại ngữ mức từ 500.000 đồng đến 5 triệu đồng; điều chỉnh tăng tiền thâm niên từ 100.000 đồng - 800.000 đồng/tháng; thưởng tháng lương 13 cho NLĐ bằng một tháng lương cơ bản của từng người, thanh toán tiền phép năm 300% cho NLĐ chưa nghỉ hết số ngày phép năm theo quy định và thanh toán chế độ BHXH cho NLĐ kịp thời. Thứ bảy hàng tuần và trước ngày nghỉ lễ không tăng ca, công ty đóng tiền thuế thu nhập cá nhân cho NLĐ khi NLĐ phải đóng thuế thu nhập cá nhân theo quy định. Đồng thời, công đoàn đã chủ động đề xuất với lãnh đạo doanh nghiệp đầu tư hệ thống nhà xưởng hiện đại, tất cả các xưởng sản xuất đều lắp điều hòa, hệ thống phòng cháy, chữa cháy tự động, qua đó tạo điều kiện tốt nhất để NLĐ được làm việc trong môi trường an toàn, sạch sẽ.

Anh còn chỉ đạo tổ chức tốt các hoạt động phong trào tại đơn vị như “Tết sum vầy”, “Tháng Công nhân”, “Tôn vinh NLĐ tiêu biểu”, hiến máu nhân đạo trong công nhân lao động; các hoạt động văn hóa - thể thao như: Giải bóng đá, giải kéo co, hội thi văn nghệ, thời trang... Phối hợp với các đơn vị, doanh nghiệp ký kết chương trình phúc lợi đoàn viên cho NLĐ.

Không chỉ là “thủ lĩnh” công đoàn giàu nhiệt huyết, anh Quang còn là người tiên phong trong phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, với nhiều sáng kiến trong quá trình lao động được áp dụng mang lại hiệu quả cao. Bằng nỗ lực cống hiến và tâm huyết, trách nhiệm trong công tác công đoàn, anh Nguyễn Hữu Quang nhận được sự tin tưởng của đoàn viên, NLĐ và sự đồng thuận của ban giám đốc công ty. Nhiều năm liên tục anh đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở, được tặng thưởng nhiều bằng khen của UBND tỉnh và Liên đoàn Lao động tỉnh.

Bài và ảnh: Thanh Huê