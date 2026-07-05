Chủ nhà Hạc Thành khởi đầu ấn tượng; những tấm vé sớm dự tứ kết đã có chủ

Chiều 5/7, lượt trận thứ hai vòng bảng lứa tuổi U10 Giải Bóng đá Nhi đồng Cúp Báo và Phát thanh, truyền hình Thanh Hóa lần thứ V - năm 2026, Cúp Xi măng Long Sơn tiếp tục diễn ra sôi động với nhiều màn rượt đuổi tỷ số hấp dẫn. Sau loạt trận này, một số bảng đấu đã sớm xác định được những đội giành vé vào tứ kết, trong khi nhiều cuộc cạnh tranh vẫn phải chờ đến lượt đấu cuối cùng.

U10 BVĐK Trí Đức Thành I (áo sọc) thắng kịch tính 4-3 trước U10 Thiệu Hóa.

Ở bảng E, cuộc đối đầu giữa BVĐK Trí Đức Thành I và Thiệu Hóa mang đến một trong những trận đấu hấp dẫn nhất buổi chiều. Hai đội tạo nên màn rượt đuổi tỷ số ngay từ hiệp 1.

Dù sở hữu lực lượng chủ yếu là các cầu thủ U9, Thiệu Hóa vẫn thi đấu đầy tự tin, liên tục bám đuổi đối thủ và có thời điểm rút ngắn tỷ số xuống còn 3-4. Tuy nhiên, những nỗ lực ấy là chưa đủ để giúp đội bóng này tránh khỏi thất bại 3-4.

U10 Bách Khoa Thường Xuân và U10 Nam Sầm Sơn thi đấu cân tài cân sức.

Cùng bảng, Bách Khoa Thường Xuân và Nam Sầm Sơn hòa nhau 2-2 sau thế trận mà Bách Khoa Thường Xuân lấn lướt trong hiệp 1, trước khi Nam Sầm Sơn vùng lên mạnh mẽ để giành lại 1 điểm.

Sau hai lượt trận, Bách Khoa Thường Xuân tạm dẫn đầu bảng E với 4 điểm. Thiệu Hóa và BVĐK Trí Đức Thành I cùng có 3 điểm, trong khi Nam Sầm Sơn có 1 điểm. Tấm vé đi tiếp của bảng đấu sẽ chỉ được xác định sau lượt trận cuối.

U10 BVĐK Trí Đức Thành II (áo sọc) không gặp bất kỳ khó khăn nào trước U10 Phú An Phát - Đông Vệ 2.

Tại bảng F, BVĐK Trí Đức Thành II tiếp tục thể hiện sức mạnh khi đánh bại Phú An Phát - Đông Vệ 2 với tỷ số 6-1. Trong khi đó, Định Hòa vượt qua Biện Thượng 6-2. Dù bị đánh giá thấp hơn, Biện Thượng đã chơi đầy quyết tâm, từng gỡ hòa 2-2 trước khi hụt hơi ở những phút cuối trận.

U10 Định Hòa giành chiến thắng thuyết phục 6-2 trước “tân binh” U10 Biện Thượng.

Với cùng 6 điểm sau hai lượt đấu, BVĐK Trí Đức Thành II và Định Hòa chính thức giành quyền vào tứ kết trước một vòng đấu. Ngược lại, Phú An Phát - Đông Vệ 2 và Biện Thượng đã hết cơ hội đi tiếp sau hai trận toàn thua.

U10 Hạc Thành (áo đỏ) có chiến thắng đậm đà trước nhà ĐKVĐ U10 Nghi Sơn.

Tâm điểm của buổi chiều là cuộc đối đầu bảng C giữa đội chủ nhà Hạc Thành và Nghi Sơn. Trong ngày ra quân, Hạc Thành nhập cuộc đầy hứng khởi, sớm tạo cách biệt hai bàn và duy trì thế trận áp đảo để giành chiến thắng thuyết phục 8-4. Gia Khánh tỏa sáng với 4 pha lập công, góp công lớn giúp đội chủ nhà vươn lên dẫn đầu bảng C với hiệu số +4.

Trong khi đó, Nghi Sơn chính thức dừng bước sau hai trận thua liên tiếp. Tấm vé còn lại của bảng đấu sẽ được quyết định ở cuộc chạm trán trực tiếp giữa Hạc Thành và Hoằng Hóa ở lượt đấu cuối.

Lê Hải Đăng (U10 Ngọc Lặc) ăn mừng bàn thắng đầy cảm xúc.

Ở bảng D, Ngọc Lặc đánh bại Mậu Lâm với tỷ số 4-1 để có cùng 3 điểm với Nông Cống. Tuy nhiên, Nông Cống vẫn tạm dẫn đầu nhờ hiệu số bàn thắng bại tốt hơn (+5 so với +3 của Ngọc Lặc), khiến cuộc đua giành ngôi nhất bảng vẫn còn bỏ ngỏ.

Bảng A chứng kiến chiến thắng đậm 7-1 của Sầm Sơn trước CLB Huy Star - Lê Quốc Phương. Dù rất nỗ lực và đưa được bóng trúng cột dọc khi tỷ số mới là 0-1, Huy Star - Lê Quốc Phương không thể tạo nên bất ngờ và chính thức bị loại sau hai thất bại liên tiếp. Tấm vé vào tứ kết của bảng A sẽ là cuộc cạnh tranh trực tiếp giữa Sầm Sơn và Trung tâm Anh Năng.

Trong khi đó tại bảng B, Family Tâm Long Tây Đô bất ngờ đánh bại Hà Trung với tỷ số 3-1 sau khi sớm tạo lợi thế dẫn trước hai bàn. Kết quả này khiến Hà Trung phải nói lời chia tay giải đấu ngay từ vòng bảng, còn Family Tâm Long Tây Đô sẽ bước vào trận đấu quyết định với Thạch Thành để tranh tấm vé còn lại vào tứ kết.

Kết quả lượt trận thứ 2 - lứa tuổi U10 diễn ra chiều 5/7.

Sau lượt trận thứ hai, không khí tại giải đấu càng trở nên nóng hơn khi các đội chuẩn bị bước vào lượt trận quyết định để tìm ra chủ nhân của những tấm vé vào vòng tứ kết. Trong khi đó, tại bảng F, BVĐK Trí Đức Thành II và Định Hòa đã xuất sắc cầm chắc tấm vé sớm vào tứ kết, lượt trận cuối sẽ quyết định đội nào giành ngôi nhất bảng.

Hoàng Sơn