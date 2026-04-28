Chủ động ứng phó không khí lạnh, dông lốc dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Thanh Hóa vừa có văn bản đề nghị các sở, ngành, địa phương và đơn vị liên quan khẩn trương triển khai các biện pháp ứng phó với không khí lạnh, lốc, sét, mưa đá và gió mạnh trên biển trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5/2026.

Ảnh minh họa. Nguồn: TTXVN

Theo đó, thời gian qua, một số địa phương trên địa bàn tỉnh đã xảy ra lốc, sét, mưa đá gây thiệt hại về tài sản và sản xuất của Nhân dân. Dự báo từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho thấy, từ chiều tối 28/4 đến ngày 29/4/2026, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to; trong mưa dông tiềm ẩn nguy cơ xảy ra lốc, sét, mưa đá. Từ sáng 29/4, vùng biển phía Bắc vịnh Bắc Bộ có gió Đông Bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7.

Trước diễn biến thời tiết phức tạp, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh yêu cầu các đơn vị tiếp tục theo dõi chặt chẽ các bản tin dự báo, cảnh báo thời tiết; kịp thời thông tin đến chính quyền các cấp và Nhân dân để chủ động phòng tránh. Đồng thời, sẵn sàng lực lượng, phương tiện tại chỗ để hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả thiên tai khi có tình huống xảy ra.

Đối với khu vực ven biển và các đơn vị liên quan đến hoạt động khai thác thủy sản, cần theo dõi sát diễn biến gió mạnh trên biển; thông báo cho chủ tàu, thuyền trưởng biết để chủ động phòng tránh, bảo đảm an toàn cho người và phương tiện, duy trì thông tin liên lạc nhằm xử lý kịp thời các tình huống xấu.

Các địa phương, đơn vị tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, đặc biệt qua hệ thống thông tin cơ sở, nhằm nâng cao nhận thức, hướng dẫn người dân kỹ năng ứng phó với các loại hình thiên tai thường xảy ra. Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh có trách nhiệm theo dõi sát diễn biến thời tiết, cung cấp thông tin dự báo, cảnh báo kịp thời phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành.

Báo và Phát thanh, truyền hình Thanh Hóa được giao tăng cường thời lượng thông tin, tuyên truyền về diễn biến thời tiết, thiên tai và các biện pháp phòng, chống để người dân chủ động ứng phó, giảm thiểu thiệt hại.

LP