Chủ động ứng phó, bảo vệ đàn vật nuôi trước mưa lớn

Mưa lớn đã gây ngập úng khu vực chăn nuôi, ảnh hưởng đến đàn gia súc, gia cầm tại nhiều nơi trên địa bàn Thanh Hóa. Các địa phương đã huy động lực lượng hỗ trợ người dân di dời vật nuôi đến nơi khô ráo, an toàn, hạn chế thiệt hại.

Xã Đông Thành hiện có 81 trang trại, gia trại. Do ảnh hưởng của mưa lớn, nhiều trang trại, gia trại bị ngập. Chính quyền địa phương đã hỗ trợ người dân di dời vật nuôi tại 6 trang trại ra khỏi vùng ngập; các trang trại, gia trại còn lại chủ động kê cao chuồng trại, đưa vật nuôi đến nơi khô ráo, an toàn. Đến trưa nay, trên địa bàn xã có 2 trang trại chăn nuôi gia cầm bị ảnh hưởng, thiệt hại khoảng 2.200 con gia cầm.

Do mưa lớn, 2 trang trại chăn nuôi gia cầm bị ảnh hưởng, thiệt hại khoảng 2.200 con gia cầm.

Tại phường Trúc Lâm, mưa lớn cũng gây ngập úng chuồng trại chăn nuôi của nhiều hộ dân. Trước nguy cơ nước tiếp tục dâng cao, chính quyền địa phương đã huy động lực lượng dân quân thường trực, các tổ dân phố và người dân hỗ trợ di dời vật nuôi lên các khu vực cao, bảo đảm an toàn, hạn chế thiệt hại về kinh tế.

Phường Trúc Lâm hỗ trợ hộ chăn nuôi di dời vật nuôi lên các khu vực cao.

Trước diễn biến phức tạp của thời tiết, các địa phương cần tiếp tục theo dõi sát tình hình mưa, kiểm tra các khu vực chăn nuôi có nguy cơ ngập lụt khuyến cáo, hỗ trợ người chăn nuôi di chuyển vật nuôi đến nơi an toàn, đồng thời chuẩn bị các phương án ứng phó nếu tiếp tục mưa lớn.

Lan Hương và CTV