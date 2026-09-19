Tiếp sức cho người dân vùng khó

Từ những khoản vay ưu đãi được đưa về tận thôn, bản, nhiều hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách ở vùng khó khăn có thêm điều kiện đầu tư sản xuất, tạo sinh kế, từng bước ổn định cuộc sống và vươn lên thoát nghèo.

Gia đình ông Lữ Văn Chung, ở bản Trung Thượng, xã Quan Sơn được vay vốn chính sách phát triển kinh tế hiệu quả.

Nhiều năm trước, do thiếu vốn đầu tư, việc sản xuất của gia đình ông Lữ Văn Chung, ở bản Trung Thượng, xã Quan Sơn chủ yếu dựa vào kinh nghiệm, hiệu quả kinh tế chưa cao. Năm 2025, được Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) Quan Sơn tạo điều kiện tiếp cận nguồn vốn theo chương trình cho vay hộ sản xuất, kinh doanh vùng khó khăn, ông Chung đã vay 80 triệu đồng để đầu tư phát triển kinh tế. Gia đình ông tập trung trồng khoai mán kết hợp với chăn nuôi trâu, bò. Cùng với sự cần cù, chịu khó, mô hình sản xuất của gia đình từng bước phát huy hiệu quả. Đến nay, gia đình ông đã có hơn 1,5ha khoai mán vụ thứ 2, dự kiến cho thu hoạch vào cuối năm. Kinh tế gia đình được cải thiện, từ hộ nghèo vươn lên hộ cận nghèo và từng bước trả nợ ngân hàng. Ông Chung chia sẻ: “Nhờ được Nhà nước, ngân hàng hỗ trợ vốn sản xuất, cuộc sống đã đỡ khó khăn hơn nhiều. Gia đình đang nỗ lực mở rộng sản xuất, nâng cao thu nhập”.

Trung Thượng là bản đặc biệt khó khăn, 100% đồng bào Thái, trong đó hơn 65% hộ nghèo và cận nghèo. Hiện bản có 177 hộ đang vay vốn tín dụng chính sách, với tổng dư nợ gần 11 tỷ đồng. Trong điều kiện nguồn lực của người dân còn hạn chế, nguồn vốn tín dụng chính sách đã góp phần quan trọng giúp các hộ có thêm điều kiện phát triển sản xuất, chăn nuôi, trồng rừng, từng bước cải thiện thu nhập và đời sống.

Ông Lương Văn Tặng, Bí thư Chi bộ bản Trung Thượng, cho biết: “Khi được tiếp cận nguồn vốn, nhiều hộ dân trong bản đã mạnh dạn đầu tư phát triển kinh tế, sử dụng vốn đúng mục đích và từng bước nâng cao hiệu quả sản xuất. Cùng với nguồn vốn, người dân cũng chú trọng áp dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào sản xuất, qua đó góp phần giảm nghèo bền vững".

NHCSXH Quan Sơn đang hoạt động trên địa bàn các xã: Tam Lư, Quan Sơn, Trung Hạ, Mường Mìn, Na Mèo, Sơn Điện, Sơn Thủy, Tam Thanh. Đây là các xã vùng cao, vùng biên giới, đời sống của người dân còn gặp nhiều khó khăn. Việc tạo điều kiện để người dân tiếp cận nguồn vốn ưu đãi có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Phần lớn hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách có nhu cầu đầu tư sản xuất nhưng khả năng tích lũy vốn còn hạn chế. Vì vậy, tín dụng chính sách không chỉ giải quyết nhu cầu về vốn trước mắt mà còn tạo điều kiện để người dân chủ động xây dựng sinh kế lâu dài.

Để người dân tiếp cận nguồn vốn tín dụng hiệu quả, NHCSXH Quan Sơn đã bám sát định hướng phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, chủ động tuyên truyền các chương trình tín dụng ưu đãi, rà soát nhu cầu vay vốn của người dân. Đồng thời, đẩy nhanh tiến độ giải ngân, bảo đảm nguồn vốn đến đúng đối tượng và kịp thời phục vụ sản xuất, kinh doanh. Đến đầu tháng 9/2026, tổng dư nợ các chương trình tín dụng chính sách trên địa bàn đạt hơn 510 tỷ đồng, với gần 7.300 khách hàng đang vay vốn. Riêng từ đầu năm 2026 đến nay, đã có 1.926 lượt khách hàng được tiếp cận nguồn vốn ưu đãi. Nguồn vốn được triển khai thông qua nhiều chương trình tín dụng, hướng đến các nhóm đối tượng và nhu cầu thiết yếu như hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ sản xuất, kinh doanh vùng khó khăn và các đối tượng chính sách khác. Qua đó, đồng vốn chính sách không chỉ giúp người dân có thêm nguồn lực phát triển sản xuất mà còn góp phần thực hiện các mục tiêu giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội và phát triển kinh tế ở khu vực miền núi.

Ông Lê Hoài Nhơn, Giám đốc Phòng giao dịch NHCSXH Quan Sơn, cho biết: “Ở những địa bàn còn nhiều khó khăn, một khoản vốn vay ưu đãi có thể tạo ra sự thay đổi đáng kể đối với sinh kế của một gia đình. Từ nguồn vốn ấy, người dân có thể mua cây, con giống, đầu tư sản xuất, mở rộng diện tích canh tác hoặc phát triển chăn nuôi phù hợp với điều kiện thực tế. Điều quan trọng hơn, thông qua quá trình sử dụng vốn, nhiều hộ dân đã từng bước thay đổi tư duy sản xuất, chủ động áp dụng khoa học - kỹ thuật, tính toán hiệu quả kinh tế và nâng cao ý thức sử dụng vốn đúng mục đích. Khi sản xuất có hiệu quả, người dân có thêm thu nhập, có khả năng trả nợ và tiếp tục tái đầu tư, tạo nên vòng quay tích cực trong phát triển kinh tế hộ gia đình”.

Bài và ảnh: Khánh Phương