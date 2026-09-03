Câu lạc bộ Bóng đá Thanh Hóa xuất quân, sẵn sàng vượt thử thách ở mùa giải 2026/2027

Chiều 3/9, Câu lạc bộ (CLB) Bóng đá Thanh Hóa tổ chức lễ xuất quân mùa giải 2026/2027. Đây là mùa giải đánh dấu nhiều đổi mới, mang theo kỳ vọng đối với đội bóng xứ Thanh.

Chủ tịch UBND tỉnh Tô Anh Dũng cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh trao lẵng hoa của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh chúc mừng CLB Bóng đá Thanh Hóa.

Chủ tịch UBND tỉnh Tô Anh Dũng cùng các đại biểu dự buổi lễ.

Dự buổi lễ có các đồng chí: Tô Anh Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Đào Xuân Yên, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy; Đầu Thanh Tùng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Văn Phú, Tổng thư ký Liên đoàn Bóng đá Việt Nam; Nguyễn Minh Ngọc, Tổng Giám đốc Công ty CP bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam, Trưởng Ban Tổ chức các giải bóng đá chuyên nghiệp mùa giải 2026/2027; đại diện lãnh đạo các ban, sở, ngành, cấp tỉnh, nhà tài trợ và toàn thể ban huấn luyện, cầu thủ của CLB Bóng đá Thanh Hoá.

CLB Bóng đá Thanh Hóa tặng áo thi đấu và bóng lưu niệm cho các đồng chí lãnh đạo tỉnh.

Mùa giải 2025/2026 dù trong điều kiện khó khăn về nhiều mặt, nhưng chính trong hoàn cảnh ấy tinh thần đoàn kết, ý chí kiên cường và bản lĩnh của bóng đá xứ Thanh đã được thể hiện mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Đặc biệt, trong những trận đấu mang tính bản lề, đội bóng đã thể hiện tinh thần chiến đấu kiên cường, không bỏ cuộc, thi đấu với tất cả niềm tự hào và trách nhiệm trước người hâm mộ. Đội bóng đã trở thành một hiện tượng của V.League ở giai đoạn 2 của mùa giải. Việc đội bóng Thanh Hóa trụ hạng và xếp thứ 11 trên bảng xếp hạng là phần thưởng cho những nỗ lực của đội.

Đại diện lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, CLB Bóng đá Thanh Hóa tặng hoa và quà lưu niệm tri ân các nhà tài trợ.

Trước một mùa giải được dự báo nhiều thử thách sắp diễn ra, CLB Bóng đá Thanh Hóa xác định tinh thần đoàn kết, kỷ luật, bản lĩnh và khát vọng cống hiến là nền tảng xuyên suốt. Ngoài những cái tên đã quen thuộc với bóng đá Thanh Hóa mùa giải vừa qua như: Odil Abdurakhmanov, Damoth Thongkhamsavath, Văn Thắng, Đình Huyên, Trịnh Văn Lợi, Văn Tùng, Lê Văn Hoàn..., mùa giải sắp tới CLB còn có những gương mặt mới đáng chú ý như: Matheus Monteiro Martins, Saliou Guindo, Nguyễn Ngọc Tĩnh, Vũ Tuyên Quang, Hà Minh Đức, Nguyễn Trọng Đại Nghĩa, Đoàn Tuấn Cảnh, Nguyễn Trọng Phú, Hồ Tùng Hân...

Với khẩu hiệu “Mỗi nhịp bóng - Triệu trái tim”, CLB sẽ bước vào mùa giải mới với quyết tâm thi đấu bằng tất cả trách nhiệm và khát vọng, để mỗi lần ra sân không chỉ là cuộc cạnh tranh về chuyên môn, mà còn là cơ hội lan tỏa hình ảnh, tinh thần và niềm tự hào về mảnh đất xứ Thanh.

Chủ tịch UBND tỉnh Tô Anh Dũng phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu tại lễ xuất quân, Chủ tịch UBND tỉnh Tô Anh Dũng chúc CLB Bóng đá Thanh Hóa bước vào mùa giải mới với quyết tâm mới, khí thế mới, niềm tin mới, thi đấu đoàn kết, bản lĩnh, cống hiến và đạt thành tích cao nhất.

Để đội bóng đạt thành tích tốt trong mùa giải mới, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị CLB xác định rõ mục tiêu trước mắt là thi đấu thành công trong mùa giải 2026/2027; mục tiêu lâu dài là xây dựng một CLB chuyên nghiệp, có bản sắc, có nền tảng vững chắc và đủ sức cạnh tranh ở vị trí cao của bóng đá Việt Nam.

Để thực hiện mục tiêu đó, CLB tập trung vào 5 vấn đề trọng tâm: Đối với Ban Lãnh đạo CLB, phải xây dựng chiến lược phát triển dài hạn, quản trị CLB theo hướng chuyên nghiệp, minh bạch, hiệu quả; bảo đảm các điều kiện tốt nhất về tài chính, cơ sở vật chất, nhân lực và tổ chức thi đấu. Đặc biệt, phải quan tâm đúng mức đến đào tạo trẻ, xây dựng lực lượng kế cận, tạo nền tảng để CLB phát triển ổn định.

Với Ban Huấn luyện, phải phát huy cao nhất năng lực chuyên môn; đánh giá đúng thực lực đội bóng, từng cầu thủ; xây dựng lối chơi phù hợp, hiện đại, kỷ luật và hiệu quả; quan trọng nhất là xây dựng được một tập thể đoàn kết, có bản lĩnh, có khát vọng và có tinh thần chiến đấu cao.

Với cầu thủ, khi khoác lên mình màu áo Thanh Hóa phải xác định đây không chỉ là một đội bóng, mà là một mái nhà chung, là niềm tự hào của quê hương Thanh Hóa anh hùng. Thi đấu bằng tài năng, ý chí, kỷ luật và tinh thần trách nhiệm; thi đấu hết mình vì màu cờ, sắc áo, vì niềm tin và tình cảm của người hâm mộ...

Với Hội Cổ động viên, cộng đồng doanh nghiệp và người hâm mộ, tiếp tục đồng hành, cổ vũ đội bóng bằng những hành động thiết thực; xây dựng hình ảnh người hâm mộ Thanh Hóa nhiệt huyết, văn minh, thân thiện, để sân vận động thực sự trở thành điểm tựa tinh thần và là nguồn sức mạnh của đội bóng.

Đối với các sở, ban, ngành, địa phương và các doanh nghiệp trong tỉnh, tỉnh sẽ tiếp tục quan tâm, đồng hành trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ; đồng thời đề nghị các cơ quan, đơn vị chủ động phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi để CLB hoạt động ổn định, tuân thủ đầy đủ các quy định của bóng đá chuyên nghiệp và thi đấu thành công.

Tỉnh cũng trân trọng đề nghị Liên đoàn Bóng đá Việt Nam, VPF tiếp tục quan tâm, hướng dẫn, hỗ trợ CLB trong quá trình xây dựng và nâng cao các tiêu chuẩn bóng đá chuyên nghiệp.

Chủ tịch UBND tỉnh Tô Anh Dũng bày tỏ tin tưởng với truyền thống gần 65 năm Bóng đá Thanh Hóa; với tâm huyết của nhà tài trợ; sự đoàn kết của Ban Huấn luyện và các cầu thủ; sự đồng hành của cộng đồng doanh nghiệp; và trên hết là tình yêu, niềm tin của người hâm mộ, CLB Bóng đá Thanh Hóa bước vào mùa giải 2026/2027 với tinh thần cao nhất, quyết tâm cao nhất, thi đấu đẹp, thi đấu hay và giành kết quả tốt nhất.

Chủ tịch CLB Bóng đá Thanh Hóa Lê Xuân Tưởng phát biểu ý kiến.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Tô Anh Dũng, Chủ tịch CLB Bóng đá Thanh Hóa Lê Xuân Tưởng cho biết, CLB sẽ biến sự quan tâm, niềm tin và kỳ vọng của tỉnh, của người hâm mộ thành những hành động cụ thể, một tập thể đoàn kết và những kết quả xứng đáng trên sân cỏ.

Trước mắt là xây dựng một đội bóng ổn định, đoàn kết, kỷ luật và có sức cạnh tranh. Tiếp theo là từng bước nâng cao tính chuyên nghiệp, xây dựng văn hóa và bản sắc của CLB Thanh Hóa.

Xa hơn xây dựng một môi trường để những trẻ em xứ Thanh yêu bóng đá được phát hiện, được đào tạo, được học tập và được nuôi dưỡng ước mơ, trở thành những cầu thủ giỏi.

Chủ tịch UBND tỉnh Tô Anh Dũng cùng các đại biểu, toàn thể Ban huấn luyện, cầu thủ CLB Bóng đá Thanh Hóa thực hiện nghi thức phất cờ tại Lễ xuất quân.

Tại lễ xuất quân, CLB đã công bố logo mới của đội bóng. Tên gọi và logo của đội bóng được chuyển thành CLB Bóng đá Thanh Hóa, thay cho tên gọi Đông Á Thanh Hóa trước đây.

CLB Bóng đá Thanh Hóa giới thiệu Ban huấn luyện và cầu thủ ở mùa giải mới.

CLB Bóng đá Thanh Hóa cũng chính thức giới thiệu Ban huấn luyện và cầu thủ ở mùa giải mới. Ra mắt trang phục thi đấu mùa giải 2026/2027. Tặng hoa và quà lưu niệm tri ân các đơn vị đồng hành.

Theo lịch thi đấu, đội bóng Thanh Hóa sẽ mở màn V.League 2026/2027 bằng trận tiếp đón Đà Nẵng lúc 17h ngày 6/9 trên sân vận động Thanh Hóa.

Anh Tuân