Không kiểm định đồng loạt toàn bộ chương trình đào tạo đại học

Bộ Giáo dục và Đào tạo đề xuất quy định mới về kiểm định chương trình đào tạo đại học, không kiểm định đồng loạt và linh hoạt lựa chọn chương trình.

Sinh viên Khoa Ngữ văn Trường Đại học Sư phạm Hà Nội trong một giờ học trên giảng đường.

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa đăng tải dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 04/2025/TT-BGDĐT ngày 17/2/2025 quy định về kiểm định chất lượng chương trình đào tạo các trình độ của giáo dục đại học để lấy ý kiến góp ý.

Dự thảo được xây dựng nhằm cụ thể hóa các quy định mới của Luật Giáo dục đại học số 125/2025/QH15 về kiểm định chất lượng chương trình đào tạo; đồng thời rà soát, điều chỉnh một số quy định hiện hành để phù hợp với yêu cầu thực tiễn.

Theo Luật Giáo dục đại học, chương trình đào tạo thuộc các ngành đào tạo giáo viên, lĩnh vực sức khỏe và pháp luật phải thực hiện kiểm định chất lượng giáo dục định kỳ.

Đối với các ngành, lĩnh vực khác, dự thảo xác định chương trình phải kiểm định định kỳ trên cơ sở những căn cứ cụ thể. Trong đó, có chương trình thuộc ngành, lĩnh vực được Nhà nước ưu tiên phát triển và sử dụng nguồn lực ngân sách nhà nước theo quy định; chương trình được tổ chức theo một số hình thức, phương thức hoặc cơ chế đào tạo cần tăng cường kiểm chứng chất lượng từ bên ngoài; chương trình có vi phạm về điều kiện bảo đảm chất lượng, tổ chức hoặc quản lý đào tạo được xác định tại kết luận kiểm tra của cơ quan có thẩm quyền.

Điểm đáng chú ý là dự thảo không xây dựng danh mục cố định theo tên hoặc mã ngành, không yêu cầu kiểm định đồng loạt toàn bộ chương trình đào tạo và không áp dụng một tỷ lệ kiểm định bắt buộc chung cho toàn hệ thống. Việc xác định chương trình thuộc diện phải kiểm định được thực hiện trên cơ sở những căn cứ có thể kiểm tra, đối chiếu.

Đối với chương trình không thuộc diện phải kiểm định định kỳ, cơ sở đào tạo vẫn phải thực hiện đầy đủ trách nhiệm bảo đảm chất lượng, tự đánh giá, cải tiến chất lượng, công khai thông tin và giải trình theo quy định của Luật Giáo dục đại học.

Các cơ sở đào tạo được chủ động lựa chọn chương trình thực hiện kiểm định phù hợp với chiến lược phát triển, kết quả đánh giá và yêu cầu cải tiến chất lượng.

Cùng với kiểm định, chất lượng chương trình đào tạo sẽ được theo dõi thông qua dữ liệu về bảo đảm chất lượng, kết quả thực hiện chuẩn đầu ra, kết quả tự đánh giá và cải tiến, tình trạng kiểm định cùng các thông tin liên quan. Đây là cơ sở để cơ quan quản lý nhà nước nhận diện những vấn đề về chất lượng, xác định trọng tâm và kịp thời áp dụng các biện pháp quản lý theo thẩm quyền.

Dự thảo cũng quy định lộ trình khác nhau đối với chương trình đã được kiểm định, chương trình chưa được kiểm định và chương trình đang thực hiện quy trình kiểm định tại thời điểm Thông tư mới có hiệu lực.

Theo đó, các chương trình đã được công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng và còn thời hạn sẽ tiếp tục được công nhận đến hết thời hạn. Đối với chương trình chưa được kiểm định, thời hạn thực hiện được xác định phù hợp với tình trạng chương trình đã có hoặc chưa có người học tốt nghiệp.

Quy định này nhằm tạo lộ trình chuyển tiếp phù hợp, tránh việc các cơ sở giáo dục đại học phải triển khai kiểm định đồng loạt nhiều chương trình trong cùng một thời điểm.

Bên cạnh đó, dự thảo sửa đổi một số quy định, tiêu chí và mẫu báo cáo tự đánh giá nhằm bảo đảm thống nhất, khắc phục những nội dung còn thiếu hoặc trùng lặp, đồng thời tạo thuận lợi hơn cho các cơ sở đào tạo và tổ chức kiểm định trong quá trình thực hiện.

Nguồn: https://www.vietnamplus.vn/khong-kiem-dinh-dong-loat-toan-bo-chuong-trinh-dao-tao-dai-hoc-post1134106.vnp