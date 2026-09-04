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Trước ngày khai giảng đáng nhớ ở ngôi trường mới nơi vùng biên xứ Thanh

Đặng Trung - Hoàng Đông
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(Baothanhhoa.vn) - Lần đầu tiên tại xã biên giới Yên Khương, Thanh Hóa, một ngôi trường quy mô với 10 tòa nhà được đầu tư đồng bộ cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện đại sẽ chính thức đưa vào sử dụng trong ngày khai giảng năm học mới 5/9. Ngôi trường mới mở ra kỳ vọng về một môi trường học tập tốt hơn cho học sinh vùng biên.

Trước ngày khai giảng đáng nhớ ở ngôi trường mới nơi vùng biên xứ Thanh

Lần đầu tiên tại xã biên giới Yên Khương, Thanh Hóa, một ngôi trường quy mô với 10 tòa nhà được đầu tư đồng bộ cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện đại sẽ chính thức đưa vào sử dụng trong ngày khai giảng năm học mới 5/9. Ngôi trường mới mở ra kỳ vọng về một môi trường học tập tốt hơn cho học sinh vùng biên.

Video: Toàn cảnh ngôi trường vùng biên xứ Thanh trước thềm năm học mới.

Trước ngày khai giảng đáng nhớ ở ngôi trường mới nơi vùng biên xứ Thanh

Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Yên Khương được khởi công xây dựng vào tháng 11/2025, với kinh phí hơn 123 tỷ đồng, gồm 10 tòa nhà được đầu tư đồng bộ cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện đại.

Trước ngày khai giảng đáng nhớ ở ngôi trường mới nơi vùng biên xứ Thanh

Sau gần 10 tháng thi công “3 ca, 4 kíp” nỗ lực “vượt nắng, thắng mưa”, đơn vị thi công đã hoàn thành, bàn giao Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Yên Khương trước thềm năm học mới 2026-2027.

Trước ngày khai giảng đáng nhớ ở ngôi trường mới nơi vùng biên xứ Thanh

Các phòng học được trang bị đầy đủ bàn ghế, màn hình LED và tủ đựng đồ dùng học sinh.

Trước ngày khai giảng đáng nhớ ở ngôi trường mới nơi vùng biên xứ Thanh

Các tòa nhà gồm nhà đa năng, phòng truyền thống, nhà quản trị hành chính cũng đã hoàn thiện. Đáng chú ý, phòng họp hội đồng nhà trường dành cho khoảng 100 cán bộ giáo viên với trang thiết bị hiện đại.

Trước ngày khai giảng đáng nhớ ở ngôi trường mới nơi vùng biên xứ Thanh

Hệ thống 16 phòng dành cho cán bộ quản lý, nhân viên hành chính nhằm phục vụ cho việc nghỉ ngơi sau mỗi ngày làm việc.

Trước ngày khai giảng đáng nhớ ở ngôi trường mới nơi vùng biên xứ Thanh

Đối với các khu nhà ăn, nhà bán trú đang được đơn vị thi công tập trung hoàn thiện để sớm bàn giao trong tháng 9/2026.

Trước ngày khai giảng đáng nhớ ở ngôi trường mới nơi vùng biên xứ Thanh

Hiện toàn trường có 712 học sinh là con em đồng bào dân tộc Thái, Mường và Kinh, trong đó dân tộc Thái chiếm khoảng 97%.

Trước ngày khai giảng đáng nhớ ở ngôi trường mới nơi vùng biên xứ Thanh

Chị Lò Thị Chuyên, ở bản Mè Giàng, xã Yên Khương không giấu được niềm vui khi hai con gái chuẩn bị bước vào năm học mới trong ngôi trường khang trang, hiện đại.

Trước ngày khai giảng đáng nhớ ở ngôi trường mới nơi vùng biên xứ Thanh

Không chỉ tạo điều kiện thuận lợi hơn cho việc dạy và học, ngôi trường mới còn được kỳ vọng trở thành nơi chắp cánh ước mơ cho trẻ em vùng biên, giúp các em có điều kiện học tập tốt hơn, tiếp cận tri thức, từng bước vượt qua khó khăn để vươn lên.

Trước ngày khai giảng đáng nhớ ở ngôi trường mới nơi vùng biên xứ Thanh

Trong những ngày đầu đến trường, nhiều học sinh không giấu được niềm vui, sự háo hức khi lần đầu được học tập tại ngôi trường mới.

Trước ngày khai giảng đáng nhớ ở ngôi trường mới nơi vùng biên xứ Thanh

Trong niềm xúc động khi đưa con đến trường, chị Lò Thị Đoàn, ở thôn Tứ Chiềng, xã Yên Khương, chia sẻ: “Chúng tôi rất hạnh phúc khi các con được học tập trong một ngôi trường mới hiện đại. Chúng tôi đã yên tâm để lên nương đi làm”.

Trước ngày khai giảng đáng nhớ ở ngôi trường mới nơi vùng biên xứ Thanh

Hiệu trưởng Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Yên Khương Nguyễn Khắc Hạnh cho biết: “Đây là ngôi trường hiện đại mà theo các em học sinh chia sẻ trước đây chỉ thấy qua ti vi. Hôm nay, ngôi trường ấy đã hiện hữu ngay trên chính mảnh đất vùng biên, nơi các em sinh sống”.

Trước ngày khai giảng đáng nhớ ở ngôi trường mới nơi vùng biên xứ Thanh

Phó Bí thư Thường trực xã Yên Khương Lê Thị Kiêu chia sẻ: “Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Yên Khương với cơ sở vật chất khang trang, hiện đại được Đảng và Nhà nước đầu tư, mang theo kỳ vọng về một tương lai tốt đẹp hơn cho trẻ em nơi vùng biên”.

Trước ngày khai giảng đáng nhớ ở ngôi trường mới nơi vùng biên xứ Thanh

“Từ mái trường mới này, mong rằng mọi trẻ em đều có cơ hội được đến trường, được học tập trong điều kiện tốt hơn, từng bước vượt qua khó khăn, vươn lên chinh phục tri thức và chạm tới những ước mơ của mình”, bà Lê Thị Kiêu nhấn mạnh.

Đặng Trung - Hoàng Đông

Từ khóa:

#Yên Khương #Hiện đại #phổ thông nội trú #Phòng #Học tập #Đơn vị thi công #Đầu tư #Cơ sở vật chất #Xứ Thanh #khang trang

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