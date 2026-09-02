Chủ tịch UBND tỉnh Tô Anh Dũng tiếp và làm việc với Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ Hàm Rồng

Chiều 2/9, đồng chí Tô Anh Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã tiếp và làm việc với Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ (CLB) Hàm Rồng.

Chủ tịch UBND tỉnh Tô Anh Dũng tiếp và làm việc với Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ Hàm Rồng.

Tại buổi làm việc, thay mặt Ban Chủ nhiệm CLB Hàm Rồng, đồng chí Hoàng Văn Hoằng, Chủ nhiệm CLB chúc mừng đồng chí Tô Anh Dũng trên cương vị mới; đồng thời bày tỏ vui mừng trước những kết quả mà tỉnh Thanh Hóa đạt được trong thời gian qua.

Đồng chí cho biết, Ban Chủ nhiệm và các hội viên CLB sẽ tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, đóng góp trí tuệ, kinh nghiệm, đồng hành cùng sự phát triển của tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Tô Anh Dũng và Chủ nhiệm Câu lạc bộ Hàm Rồng Hoàng Văn Hoằng tại buổi làm việc.

Chủ nhiệm Câu lạc bộ Hàm Rồng Hoàng Văn Hoằng bày tỏ tin tưởng, với sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và sự điều hành quyết liệt, linh hoạt của UBND tỉnh, Thanh Hóa sẽ tiếp tục phát huy sức mạnh đại đoàn kết, khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế, tạo động lực cho sự phát triển nhanh và bền vững.

Chủ tịch UBND tỉnh Tô Anh Dũng phát biểu tại buổi làm việc.

Trân trọng cảm ơn sự quan tâm, đồng hành của Ban Chủ nhiệm và các hội viên CLB Hàm Rồng, Chủ tịch UBND tỉnh Tô Anh Dũng ghi nhận, đánh giá cao những đóng góp tâm huyết, trách nhiệm của các thế hệ cán bộ, trí thức, văn nghệ sĩ, doanh nhân và hội viên CLB đối với sự phát triển chung của tỉnh.

Thông tin khái quát tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Tô Anh Dũng cho biết, bên cạnh những kết quả đạt được, tỉnh Thanh Hóa vẫn còn những khó khăn, hạn chế và “điểm nghẽn” cần tập trung tháo gỡ, qua đó tạo thêm dư địa và động lực mới cho phát triển.

Các thành viên Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ Hàm Rồng dự buổi làm việc.

UBND tỉnh đang tập trung rà soát, xác định rõ những vấn đề còn tồn tại, vướng mắc trong từng lĩnh vực, từng địa bàn để có giải pháp xử lý cụ thể, quyết liệt, hiệu quả. Tinh thần chung là giảm các cuộc họp không cần thiết, tăng cường đi cơ sở, trực tiếp nắm tình hình, đối thoại và tháo gỡ khó khăn cho người dân, doanh nghiệp.

Cùng với đó, tỉnh tập trung triển khai nhiệm vụ theo phương châm “6 rõ” và “1 xuyên suốt”, phấn đấu hoàn thành cao nhất các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội đã đề ra.

Chủ tịch UBND tỉnh Tô Anh Dũng cũng cho biết, Thanh Hóa đang tập trung nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo, phát triển nguồn nhân lực; trong đó định hướng xây dựng Trường Đại học Hồng Đức trở thành trung tâm đào tạo nhân lực chất lượng cao của khu vực, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.

Các thành viên Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ Hàm Rồng dự buổi làm việc.

Tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; đẩy mạnh cải cách hành chính, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp. Đây được xác định là nhiệm vụ trọng tâm nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh, thu hút nguồn lực đầu tư và thúc đẩy tăng trưởng.

Đề cập đến Hội nghị đối thoại với Doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa năm 2026 diễn ra ngày 27/8 với chủ đề “Tháo gỡ điểm nghẽn - Khơi thông nguồn lực - Thúc đẩy tăng trưởng”, Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá đây là hoạt động thiết thực, tạo diễn đàn để lãnh đạo tỉnh trực tiếp lắng nghe, chỉ đạo giải quyết những khó khăn, vướng mắc của cộng đồng doanh nghiệp; qua đó củng cố niềm tin, tạo động lực để doanh nghiệp yên tâm đầu tư, sản xuất, kinh doanh trên địa bàn.

Chủ tịch UBND tỉnh Tô Anh Dũng mong muốn Ban Chủ nhiệm và các hội viên CLB Hàm Rồng tiếp tục phát huy truyền thống, đóng góp ý kiến tâm huyết, trí tuệ và kinh nghiệm thực tiễn; tích cực tham gia góp ý xây dựng chủ trương, chính sách, hiến kế cho tỉnh trong quá trình hoạch định và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Lê Hợi