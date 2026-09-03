Công bố Quyết định kiểm toán việc quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công

Chiều 3/9, Tổng Kiểm toán Nhà nước phối hợp với các tỉnh ủy, thành ủy tổ chức hội nghị công bố quyết định kiểm toán theo hình thức trực tuyến. Đồng chí Trần Minh Khương, Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước chủ trì hội nghị.

Toàn cảnh hội nghị tại điểm cầu Thanh Hóa.

Dự hội nghị tại điểm cầu Thanh Hóa có đồng chí Nguyễn Hồng Phong, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh.

Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo Tổng Kiểm toán Nhà nước đã công bố Quyết định số 1498/QĐ-KTNN ngày 26/8/2026 của Tổng Kiểm toán Nhà nước về việc kiểm toán việc quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công năm 2025 của các tỉnh ủy, thành ủy: Huế, Đà Nẵng, Gia Lai, Khánh Hòa, Lâm Đồng, Đồng Nai, thành phố Hồ Chí Minh và Quyết định số 1499/QĐ-KTNN ngày 26/8/2026 của Kiểm toán Nhà nước về việc kiểm toán việc quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công năm 2025 của các tỉnh ủy, thành ủy: Hà Nội, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Sơn La, Lạng Sơn, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Bắc Ninh.

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Thanh Hóa.

Mục tiêu kiểm toán nhằm xác nhận tính trung thực, hợp lý của thông tin tài chính, báo cáo quyết toán, báo cáo tài chính của các đơn vị và dự án được kiểm toán; đánh giá việc tuân thủ pháp luật, tính kinh tế, hiệu lực, hiệu quả trong quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công; kiến nghị cấp có thẩm quyền hoàn thiện các cơ chế, chính sách còn bất cập; phát hiện kịp thời các sai phạm, hành vi tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và xác định trách nhiệm của tập thể, cá nhân để kiến nghị xử lý theo quy định của pháp luật.

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Thanh Hóa.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước Trần Minh Khương cho biết, việc kiểm toán nhằm đánh giá tính tuân thủ pháp luật, tính kinh tế, hiệu lực và hiệu quả trong việc quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công. Thông qua hoạt động kiểm toán sẽ kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những tồn tại, hạn chế trong quá trình quản lý, sử dụng ngân sách; đồng thời kiến nghị các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công.

Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước đề nghị các đơn vị được kiểm toán phối hợp chặt chẽ với đoàn kiểm toán, cung cấp đầy đủ, kịp thời hồ sơ, tài liệu theo yêu cầu để quá trình kiểm toán được triển khai đúng kế hoạch, đảm bảo khách quan, minh bạch và đúng quy định của pháp luật.

Quốc Hương