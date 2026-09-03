Chung tay làm đẹp ngôi trường mới nơi biên giới Yên Khương

Những ngày đầu tháng 9, Trường Phổ thông Nội trú Tiểu học và THCS Yên Khương trở nên nhộn nhịp khi bộ đội biên phòng, công an, giáo viên cùng các đoàn thể, phụ huynh và học sinh chung tay dọn dẹp, chỉnh trang lại lớp học trước ngày khai giảng năm học mới.

Video: Các lực lượng chung tay làm đẹp ngôi trường mới biên giới Yên Khương.

Chiều 3/9, Trường Phổ thông Nội trú Tiểu học và THCS Yên Khương khoác lên diện mạo mới khang trang trước thềm năm học 2026-2027.

Các hạng mục chính của ngôi trường vùng biên với tổng số 10 toà nhà đã cơ bản hoàn thiện, sẵn sàng đón học sinh trong ngày khai giảng năm học mới.

Các phần việc cuối cùng đang được chính quyền, các đoàn thể và người dân khẩn trương hoàn tất. Từ khu lớp học, khuôn viên đến nhà ở nội trú, nhà ăn đều được chuẩn bị kỹ lưỡng trước ngày khai giảng.

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Yên Khương Lê Thị Kiêu thông tin, địa phương đã huy động các lực lượng khẩn trương hoàn tất những phần việc cuối cùng chuẩn bị cho ngày khai giảng.

Các lực lượng gồm quân đội, công an, đoàn viên thanh niên, hội phụ nữ, giáo viên, phụ huynh và học sinh được chia thành nhiều nhóm, cùng chung tay dọn dẹp, chỉnh trang, tạo cảnh quan cho ngôi trường.

Từng phòng học được vệ sinh sạch sẽ, bàn ghế kê ngay ngắn trong không khí rộn ràng tiếng nói cười.

Các lực lượng cùng dọn dẹp khuôn viên, chỉnh trang cảnh quan.

Khu nhà ăn, bếp bán trú được vệ sinh, chuẩn bị các điều kiện cần thiết để sẵn sàng phục vụ những bữa ăn đầu tiên của học sinh khi năm học mới bắt đầu.

Không khí tại ngôi trường mới những ngày đầu tháng 9 trở nên nhộn nhịp hơn, khi người lớn đưa các em học sinh đến trường, nhận lớp trong niềm phấn khởi.

Thầy Hoàng Khắc Hạnh, Hiệu trưởng Trường Phổ thông Nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Yên Khương cho biết: “Năm học 2026-2027, nhà trường dự kiến đón 712 học sinh. Hệ thống cơ sở vật chất và trang thiết bị được đầu tư đồng bộ, mở ra điều kiện học tập tốt hơn cho học sinh vùng biên Yên Khương trong năm học mới này”.

“Sự chung tay của các lực lượng, phụ huynh, học sinh đang góp phần mang đến một khởi đầu mới với nhiều kỳ vọng cho năm học mới 2026-2027”, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Yên Khương Lê Thị Kiêu chia sẻ thêm.

Đặng Trung - Hoàng Đông