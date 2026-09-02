Chuẩn bị vận hành trường nội trú liên cấp Sơn Thủy

Cùng với tinh thần khẩn trương của chủ đầu tư, nhà thầu thi công, chính quyền và nhà trường đã chủ động triển khai ngay các phần việc cho năm học mới đang cận kề trên công trình dự án Trường nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở (TH&THCS) Sơn Thủy.

Giáo viên Trường Phổ thông nội trú TH&THCS Sơn Thủy sắp xếp lại các đầu sách trong phòng thư viện của nhà trường.

Những ngày qua, mặc dù điều kiện thời tiết bất lợi, nhịp thi công trên công trình dự án Trường nội trú liên cấp TH&THCS Sơn Thủy vẫn diễn ra khẩn trương. Đến thời điểm ngày 29/8, nhà thầu là Tổng Công ty CP Miền Trung đã hoàn thành 99% khối lượng công trình. Các hạng mục còn lại của gói thầu xây lắp chủ yếu là lắp đặt thiết bị trong các khu nhà, sơn tường, tạo dựng cảnh quan, khuôn viên...

Gói thầu nội thất, lắp đặt trang thiết bị, đồ dùng học tập cũng đã hoàn thành các phần việc liên quan. Với phương châm hoàn thành công trình đến đâu, bàn giao đến đó, ông Ngân Văn Hòa, Trưởng phòng Điều hành dự án Quan Sơn, Ban Quản lý dự án đầu tư công trình giao thông Thanh Hóa, cho biết: “Chủ đầu tư sẽ tiến hành kiểm tra lần cuối các hạng mục thuộc gói thầu nội thất, trang thiết bị, dụng cụ phục vụ dạy và học. Chúng tôi cam kết bàn giao công trình trước lễ khai giảng năm học 2026-2027 theo chỉ đạo của tỉnh”.

Song hành với chủ đầu tư và nhà thầu thi công công trình, xã Sơn Thủy đã khẩn trương kiện toàn tổ chức, bộ máy nhân sự nhà trường, đảm bảo hoạt động hiệu quả ngay trong năm học 2026-2027. Theo đó, từ đầu tháng 8/2026, xã đã thành lập Trường Phổ thông nội trú TH&THCS Sơn Thủy trên cơ sở sáp nhập Trường TH Sơn Thủy và Trường Phổ thông dân tộc bán trú THCS Sơn Thủy. Ngay sau khi được thành lập, kiện toàn, ban giám hiệu nhà trường đã tiến hành khảo sát, lấy ý kiến Nhân dân về nhu cầu học tập nội trú, bán trú của học sinh.

Theo phương án, năm học 2026-2027, toàn bộ số học sinh từ lớp 4 đến lớp 9 của Trường Phổ thông nội trú TH&THCS Sơn Thủy với 248 cháu sẽ được tổ chức học tập nội trú. Học sinh các khối lớp còn lại với 419 cháu được bố trí bán trú, phù hợp với tâm lý, khả năng của học sinh và nguyện vọng của phụ huynh.

Theo thầy giáo Phạm Văn Thành, Hiệu trưởng Trường Phổ thông nội trú TH&THCS Sơn Thủy: Do là xã miền núi, biên giới, giao thông khó khăn, nhiều bản cách quá xa trung tâm xã. Cá biệt có bản cách trường chính hơn 20km. Năm học mới 2026-2027, nhà trường vẫn bố trí điểm lẻ bậc tiểu học, dành cho 63 học sinh từ lớp 1 đến lớp 3 tại bản Mùa Xuân và bản Xuân Thành. Công tác bố trí sĩ số học sinh theo lớp ở điểm lẻ đảm bảo theo quy định và xóa bỏ tình trạng lớp ghép nhiều trình độ như trước đây. Các điểm lẻ đều được tổ chức học tập bán trú cho học sinh, vừa tạo điều kiện thuận lợi cho phụ huynh đưa đón con em, vừa đáp ứng mục tiêu nâng cao chất lượng giáo dục.

Quang cảnh Trường Phổ thông nội trú TH&THCS Sơn Thủy.

Bên cạnh đó, UBND xã Sơn Thủy đã huy động Nhân dân, lực lượng công an, quân đội phối hợp với nhà trường tổ chức dọn dẹp vệ sinh tại khu trường chính đang hoàn thiện. Các bản cũng đã huy động người dân tổ chức dọn dẹp vệ sinh, phát quang cây leo bụi rậm, sửa chữa cơ sở vật chất, sắp xếp bàn ghế, đồ dùng học tập tại các điểm lẻ.

Ban Giám hiệu Trường Phổ thông nội trú TH&THCS cũng đã hoàn thành phương án bố trí phòng học chức năng, nhà bán trú, nội trú, nhà ăn cho học sinh và nhà công vụ cho giáo viên. Việc bố trí số học sinh nội trú theo phòng ở được tính toán phù hợp độ tuổi, lớp và khu vực dân cư, nhằm tạo môi trường thân thiện, gần gũi cho các cháu học sinh ngay từ đầu năm học. Nhà trường cũng đã hoàn thành việc tổ chức tuyển dụng nhân viên phục vụ nấu ăn. Đồng thời xây dựng kế hoạch, phân công các thầy cô giáo trực ban, quản lý học sinh nội trú và bán trú trong năm học mới. Chuẩn bị phối hợp với ban chỉ quy quân sự xã tổ chức tập huấn kỹ năng gấp chăn màn cho các cháu học sinh nội trú.

Thầy giáo Phạm Văn Thành cho biết thêm: Nhà trường đang khẩn trương chuẩn bị cho lễ khai giảng năm học 2026-2027 đảm bảo trang trọng, tạo không khí rộn ràng, phấn khởi, thực sự là ngày hội đến trường của mỗi học sinh.

Bài và ảnh: Đồng Thành