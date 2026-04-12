Chốt giảm thuế với xăng dầu về 0 đến hết tháng 6/2026

Quốc hội quyết nghị giảm các loại thuế với xăng, dầu, nhiên liệu bay gồm thuế bảo vệ môi trường, VAT, tiêu thụ đặc biệt về 0 đến hết ngày 30/6/2026.

Sáng 12/4, tại Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI, với 460/460 đại biểu tán thành, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết của Quốc hội về việc ban hành một số quy định về thuế bảo vệ môi trường, thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng, dầu và nhiên liệu bay.

Về thuế bảo vệ môi trường, Quốc hội quyết nghị mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng (trừ etanol), dầu diezel, dầu hỏa, dầu mazut và nhiên liệu bay là 0 đồng/lít.

Về thuế giá trị gia tăng, xăng, dầu diezel, dầu hỏa, dầu mazut và nhiên liệu bay thuộc đối tượng không phải kê khai, tính nộp thuế giá trị gia tăng nhưng được khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào.

Về thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng các loại là 0%.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ ngày 16/4/2026 đến hết ngày 30/6/2026.

Để đảm bảo việc điều hành thị trường xăng, dầu và nhiên liệu bay trong nước phù hợp với diễn biến giá trên thị trường thế giới, Quốc hội giao Chính phủ ban hành Nghị quyết để quyết định các nội dung quy định và báo cáo Quốc hội tại kỳ họp gần nhất gồm:

Điều chỉnh (rút ngắn hoặc kéo dài) thời gian có hiệu lực của Nghị quyết này;

Trường hợp khẩn cấp, điều chỉnh quy định về thuế bảo vệ môi trường, thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt quy định tại Nghị quyết này.

Trong thời gian nghị quyết này có hiệu lực thi hành, trường hợp có sự khác nhau giữa quy định tại Nghị quyết này với các văn bản quy phạm pháp luật khác về thuế bảo vệ môi trường, thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt thì thực hiện theo quy định tại Nghị quyết này.

Cơ sở kinh doanh, người nhập khẩu xăng, dầu diezel, dầu hỏa, dầu mazut và nhiên liệu bay không phải kê khai, tính nộp thuế giá trị gia tăng khi bán ra và ở khâu nhập khẩu.

Các nội dung về thuế bảo vệ môi trường, thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt không quy định tại Nghị quyết này được thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành về thuế, quản lý thuế và quy định khác của pháp luật có liên quan.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn

Trước đó, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn đã báo cáo tóm tắt về việc tiếp thu, giải trình, chỉnh lý và hoàn thiện dự thảo Nghị quyết về việc ban hành một số quy định về thuế bảo vệ môi trường, thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng, dầu và nhiên liệu bay.

Về kiểm soát hóa đơn của các doanh nghiệp kinh doanh xăng, dầu, ngoài các nội dung về giảm thuế theo nghị quyết này, các doanh nghiệp kinh doanh xăng, dầu vẫn phải thực hiện theo quy định của pháp luật về quản lý thuế, pháp luật về hóa đơn, chứng từ để kê khai doanh thu và chi phí.

Ngoài ra, kinh doanh xăng, dầu là ngành nghề kinh doanh có điều kiện, được quản lý chặt chẽ, kiểm tra, giám sát bởi các cơ quan chuyên ngành.

Đối với nội dung về tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi đầu cơ, găm hàng để tránh trục lợi chính sách: Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ cũng đã có nhiều chỉ đạo về vấn đề này, trong đó, đặc biệt chỉ đạo Bộ Công Thương phải tăng cường kiểm tra giám sát, kiểm tra ngay các đối tượng có dấu hiệu găm hàng để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Chính sách này dự kiến sẽ làm giảm thu ngân sách nhà nước bình quân 1 tháng khoảng 7.300 tỉ đồng, tuy nhiên đây là biện pháp tài khóa đặc biệt được áp dụng trong bối cảnh đặc biệt nhằm bảo đảm ổn định nguồn cung, hạn chế tác động của biến động giá năng lượng, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an ninh xã hội.

