Thế giới

Chính quyền Tổng thống Trump báo cáo trước Quốc hội về chiến dịch quân sự tại khu vực Caribe

Thúy Hà
(Baothanhhoa.vn) - Các cố vấn an ninh hàng đầu của Tổng thống Donald Trump ngày 9/12 đã báo cáo với Quốc hội về chiến dịch quân sự nhằm vào các nghi phạm buôn ma túy, trong bối cảnh ông Trump gợi ý khả năng mở rộng hoạt động quân sự của Mỹ sang Mexico và Colombia.

Các cố vấn an ninh hàng đầu của Tổng thống Donald Trump ngày 9/12 đã báo cáo với Quốc hội về chiến dịch quân sự nhằm vào các nghi phạm buôn ma túy, trong bối cảnh ông Trump gợi ý khả năng mở rộng hoạt động quân sự của Mỹ sang Mexico và Colombia.

Tòa nhà Quốc hội Mỹ ở Washington, D.C., ngày 19 tháng 9 năm 2025. Ảnh: Reuters.

Ngoại trưởng Marco Rubio, Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Dan Caine và Giám đốc Cục tình báo trung ương (CIA) John Ratcliffe đã tiến hành một cuộc họp kín với đại diện lãnh đạo 2 đảng tại các ủy ban tình báo, Thượng viện và Hạ viện sau khi nhiều nghị sĩ yêu cầu được cung cấp thêm thông tin về chiến dịch quân sự.

Tuy nhiên, các nghị sĩ Dân chủ bước ra từ cuộc họp với tâm trạng không hài lòng. Phát biểu với báo giới sau cuộc họp, lãnh đạo phe đa số của đảng Dân chủ tại Thượng viện, Chuck Schumer nói: “Tôi hỏi họ về chiến lược, họ đang làm gì, và một lần nữa, tôi hoàn toàn không nhận được câu trả lời thỏa đáng”. Trong khi, phần lớn các nghị sĩ phía đảng Cộng hòa từ chối bình luận, chỉ nói rằng họ vẫn đang nghiên cứu vấn đề.

Trước đó, trong cuộc phỏng vấn với Politico hôm 8/12, Tổng thống Donald Trump cho biết, ông có thể mở rộng các chiến dịch quân sự chống ma túy sang Mexico và Colombia, đồng thời úp mở khả năng tiến hành các hoạt động quân sự trên bộ tại Venezuela. Khi được hỏi về khả năng triển khai bộ binh, ông Trump phát biểu: “Tôi không muốn nói có hay không. Tôi không bàn về chuyện đó. Tôi không muốn nói với các bạn về chiến lược quân sự.”

Trong những tháng gần đây, Washington đã triển khai khoảng hàng chục tàu chiến, bao gồm tàu sân bay USS. Gerald R. Ford, cùng khoảng 15.000 binh sĩ tới vùng biển Caribe. Khu vực này chưa từng chứng kiến sự hiện diện quân sự lớn như vậy của Mỹ trong ít nhất ba thập kỷ.

Mỹ triển khai quân đội tới vùng biển Caribe. Ảnh: Guyna Graphic.

Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro nhiều lần lên án các chiến dịch chống ma túy mà Washington tiến hành, cho rằng đó thực chất là nỗ lực nhằm lật đổ chính phủ của ông và mở rộng ảnh hưởng quân sự của Mỹ tại khu vực Mỹ Latin. Tổng thống Colombia Gustavo Petro cũng cáo buộc chính phủ Mỹ “giết người” khi tiêu diệt các nghi phạm buôn ma túy trên biển.

Thúy Hà

Nguồn: Reuters

