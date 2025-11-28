Chính quyền Palestine lên án việc Israel giết hại dân thường ở bờ Tây

Chính quyền Palestine ngày 27/11 ra tuyên bố mạnh mẽ lên án việc quân đội Israel ở khu vực Jenin thuộc Bờ Tây “tiến hành hành quyết tại chỗ đối với hai thanh niên Palestine”, cho rằng hành động này cấu thành “tội ác chiến tranh có chủ ý và có tổ chức”, nghiêm trọng vi phạm luật pháp quốc tế và các chuẩn mực nhân đạo.

Hình ảnh được trích từ video của Palestine TV cho thấy hai người đàn ông Palestine đang giơ tay đầu hàng trước khi bị binh lính Israel bắn hạ trong một chiến dịch của Israel ở Jenin, Bờ Tây ngày 27/11/2025. Ảnh: AP

Phía Palestine kêu gọi cộng đồng quốc tế, đặc biệt là Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc và Tòa án Công lý Quốc tế, lập tức hành động để ngăn chặn việc Israel sát hại dân thường, đồng thời cung cấp sự bảo vệ quốc tế cho người Palestine, và thúc giục tiến hành truy cứu trách nhiệm đối với giới lãnh đạo chính trị và quân sự Israel.

Trước đó cùng ngày trong chiến dịch của quân đội Israel tại khu vực Jenin ở phía bắc Bờ Tây ngày 27/11, hai người Palestine đã giơ tay bước ra khỏi tòa nhà để đầu hàng thì bị bắn chết. Lực lượng Phòng vệ Israel và cảnh sát sau đó ra tuyên bố nói rằng vụ việc đã được chỉ huy hiện trường tiến hành xem xét sơ bộ và sẽ được chuyển cho các cơ quan liên quan để tiếp tục điều tra.

Toàn cảnh thành phố Jenin ở Bờ Tây. Ảnh: AP.

Bộ Ngoại giao Pháp ngày 27/11 công bố một tuyên bố chung của ngoại trưởng bốn nước châu Âu, kêu gọi chính phủ Israel ngăn chặn các hành vi bạo lực của người định cư nhằm vào dân thường Palestine, đồng thời nhấn mạnh sự cần thiết của việc duy trì ổn định tại khu vực Bờ Tây sông Jordan. Tuyên bố do ngoại trưởng Pháp, Đức, Italy và Anh cùng đưa ra, mạnh mẽ lên án việc bạo lực của người định cư Israel nhằm vào dân thường Palestine gia tăng mạnh gần đây. Tuyên bố chỉ rõ những “hoạt động gây mất ổn định” này cản trở việc thực hiện các kế hoạch ngừng bắn ở Dải Gaza và tái thiết sau chiến sự, đồng thời đe dọa triển vọng hòa bình và an ninh bền vững trong khu vực.

Tuyên bố dẫn báo cáo của Văn phòng Điều phối các vấn đề nhân đạo của Liên Hợp Quốc (OCHA) cho biết, trong tháng trước đã xảy ra tổng cộng 264 vụ tấn công do người định cư Israel thực hiện - con số cao nhất trong một tháng kể từ khi Liên Hợp Quốc bắt đầu ghi nhận vào năm 2006. Tuyên bố nhấn mạnh các vụ tấn công như vậy phải chấm dứt; bạo lực của người định cư không chỉ gieo rắc sợ hãi trong cộng đồng dân thường Palestine, mà còn không có lợi cho chính an ninh của Israel.

Bốn ngoại trưởng kêu gọi chính phủ Israel thực hiện các nghĩa vụ mà luật pháp quốc tế quy định đối với một bên chiếm đóng, truy cứu trách nhiệm những kẻ tấn công và ngăn chặn tận gốc việc tái diễn các vụ bạo lực như vậy. Tuyên bố tái khẳng định lập trường của bốn nước phản đối mọi hình thức sáp nhập cũng như mọi hoạt động định cư vi phạm luật pháp quốc tế, đồng thời nhấn mạnh cam kết giải quyết công bằng và toàn diện xung đột Israel - Palestine trên cơ sở “hai nhà nước”.

Vấn đề các khu định cư là một trong những trở ngại chính của tiến trình hòa bình Israel - Palestine. Sau cuộc Chiến tranh Trung Đông lần thứ ba năm 1967, Israel bắt đầu xây dựng các khu định cư trên lãnh thổ Palestine bị chiếm đóng. Theo báo cáo dữ liệu dân số được chính phủ Israel công bố vào cuối năm ngoái, có khoảng 510.000 người Israel đang sống trong các khu định cư xây dựng trái luật pháp quốc tế ở Bờ Tây.

Gần đây Israel đã thực hiện các cuộc tấn công trên nhiều mặt trận trong bối cảnh lệnh ngừng bắn mong manh ở Gaza đang được thúc đẩy. Ngày 27/11, Israel đã thực hiện một đợt không kích khác vào các địa điểm nghi ngờ của Hezbollah ở miền Nam Lebanon. Các cuộc xung đột đang diễn ra trong khu vực đã làm dấy lên lo ngại rằng tình hình bất ổn có thể lan rộng và làm suy yếu lệnh ngừng bắn mong manh ở Gaza.

Thanh Vân

Nguồn: Tân Hoa Xã.