Chiến dịch 500 ngày đêm quy tập gần 1.500 hài cốt liệt sĩ

Tính đến ngày 25/7, Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ đã quy tập được 1.488 hài cốt liệt sĩ trong nước và tại Lào, Campuchia; phát hiện 7 mộ liệt sĩ tập thể; đồng thời đẩy nhanh công tác lấy mẫu ADN, lưu trữ mẫu hài cốt và rà phá bom mìn tại các địa bàn trọng điểm.

Lễ truy điệu và an táng quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại nước bạn Lào quy tập về Nghĩa trang liệt sĩ Nghi Lộc (Nghệ An).

Theo Ban Chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, sau hơn 4 tháng triển khai, đến ngày 25/7/2026, Chiến dịch “500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ” đã quy tập được 1.488 hài cốt liệt sĩ, trong đó 466 hài cốt được tìm thấy trong nước, 174 hài cốt tại Lào và 850 hài cốt tại Campuchia.

Đồng thời, lực lượng chức năng đã phát hiện 7 mộ liệt sĩ tập thể, gồm: 5 mộ tập thể tại Tuyên Quang với khoảng 23 hài cốt liệt sĩ; tại Công viên Lê Thị Riêng (Thành phố Hồ Chí Minh) phát hiện 103 hài cốt liệt sĩ cùng 2 bộ hài cốt liệt sĩ tập thể.

Hiện có 32 đội tìm kiếm, quy tập với tổng quân số 1.541 người tham gia chiến dịch, gồm 13 đội trong nước và 19 đội làm nhiệm vụ tại Lào, Campuchia. Các đơn vị đã tổ chức 13 lễ truy điệu, an táng hài cốt liệt sĩ, đón nhận 735 hài cốt liệt sĩ về an táng theo quy định.

Lực lượng chức năng thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại xã Thanh Thủy, tỉnh Tuyên Quang.

Trong công tác xác định danh tính, các địa phương đã lấy mẫu hài cốt tại 79.768 mộ liệt sĩ; trong đó 55.626 mộ đủ điều kiện lấy mẫu, đạt 69,73%. Đồng thời, đã thu thập 93.464 mẫu ADN thân nhân liệt sĩ, trong đó 53.036 mẫu đã được phân tích và đồng bộ vào cơ sở dữ liệu.

Đến nay, các đơn vị cũng đã tiếp nhận, lưu trữ và bảo quản 15.729 mẫu hài cốt liệt sĩ từ các địa phương; riêng Viện Pháp y Quân đội tiếp nhận 13.231 mẫu của 15/17 tỉnh, thành phố và đã giám định 130 mẫu.

Bên cạnh đó, công tác rà phá bom mìn, vật nổ tiếp tục được đẩy mạnh. Lực lượng chức năng đã rà phá 8.462,16ha trên tổng số 22.725ha cần xử lý, đạt 37,24% kế hoạch. Riêng khu vực lõi Vị Xuyên (Tuyên Quang), diện tích rà phá đạt 3.566,7/4.460ha, tương đương 79,97%. Nhiệm vụ này được thực hiện bởi 360 đội rà phá với 5.183 cán bộ, chiến sĩ, sử dụng 1.311 máy dò và các trang thiết bị chuyên dụng.

Nguồn: https://nhandan.vn/chien-dich-500-ngay-dem-quy-tap-gan-1500-hai-cot-liet-si-post977845.html