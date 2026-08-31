Chi tiêu y tế của du khách nước ngoài tại Hàn Quốc tăng mạnh

Chi tiêu của du khách nước ngoài cho các dịch vụ y tế tại Hàn Quốc tiếp tục tăng mạnh, cho thấy lĩnh vực du lịch y tế của nước này đang mở rộng nhanh chóng, song cũng đặt ra vấn đề về sự tập trung quá lớn tại thủ đô Seoul.

Chi tiêu y tế của du khách nước ngoài tại Hàn Quốc tăng mạnh. Ảnh: Globalnation.

Theo dữ liệu mới nhất của Tổ chức Du lịch Hàn Quốc, được công bố ngày 30/8, tổng chi tiêu của người nước ngoài cho dịch vụ y tế và các sản phẩm liên quan trong tháng 7 đạt khoảng 213,08 tỷ won (khoảng 154 triệu USD), tăng 66,5% so với cùng kỳ năm 2025. Đây là tháng thứ năm liên tiếp mức chi tiêu y tế của du khách nước ngoài vượt 200 tỷ won.

Người Trung Quốc đứng đầu về mức chi tiêu với khoảng 57,7 tỷ won, tiếp đến là người Mỹ 44 tỷ won và người Nhật Bản 28,5 tỷ won. Xét theo loại hình dịch vụ, da liễu chiếm 54,9%, phẫu thuật thẩm mỹ 19,3% và nhà thuốc khoảng 12,7%. Điều này cho thấy nhu cầu của khách quốc tế không chỉ tập trung vào phẫu thuật thẩm mỹ mà đang mở rộng sang các dịch vụ y tế và sản phẩm chăm sóc sức khỏe khác.

Dữ liệu của Viện Phát triển Công nghiệp Y tế Hàn Quốc cũng cho thấy năm 2025, số người nước ngoài đến Hàn Quốc để khám và điều trị y tế, nha khoa và phẫu thuật đạt khoảng 2,01 triệu người, tăng 71,9% so với năm trước. Người Trung Quốc và Nhật Bản chiếm số lượng lớn nhất.

Hoạt động du lịch y tế vẫn tập trung mạnh tại Seoul. Ảnh: Wmedtour.

Tuy nhiên, hoạt động du lịch y tế vẫn tập trung mạnh tại Seoul. Trong tháng 7, thủ đô này chiếm 86,8% tổng chi tiêu y tế của khách nước ngoài, trong khi Busan chiếm 6,4% và tỉnh Gyeonggi 3,7%. Tổ chức Du lịch Hàn Quốc cho rằng việc phân bổ hoạt động du lịch y tế tới các địa phương khác sẽ là một trong những vấn đề cần được chú trọng trong thời gian tới.

Các chuyên gia Hàn Quốc cho rằng để biến sự bùng nổ hiện nay thành xu hướng bền vững, cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa ngành y tế và các cơ quan quản lý nhà nước. Chất lượng dịch vụ và mức độ hài lòng của bệnh nhân được xem là yếu tố then chốt để duy trì sức hút của du lịch y tế Hàn Quốc trong dài hạn.

Lê Hà.

Nguồn: TNN