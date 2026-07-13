Chỉ thị về đẩy mạnh xây dựng, phát triển, kết nối, chia sẻ và khai thác dữ liệu phục vụ hoạt động của IOC Thanh Hóa và ứng dụng số Thanh Hóa

UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành Chỉ thị số 10/CT-UBND, ngày 12/7/2026 về đẩy mạnh xây dựng, phát triển, kết nối, chia sẻ và khai thác dữ liệu phục vụ hoạt động của Trung tâm giám sát, điều hành thông minh và Ứng dụng số Thanh Hóa. Báo và Phát thanh, truyền hình Thanh Hóa giới thiệu toàn văn Chỉ thị.

Trung tâm giám sát, điều hành thông minh tỉnh Thanh Hóa chính thức vận hành từ tháng 3/2026.

Trong thời gian qua, Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh và Chủ tịch UBND tỉnh đã quan tâm, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai chuyển đổi số, phát triển chính quyền số, xây dựng Trung tâm giám sát, điều hành thông minh tỉnh Thanh Hóa (IOC Thanh Hóa) và Ứng dụng số Thanh Hóa (ThanhHoa), bước đầu đã tạo lập nền tảng quan trọng phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành dựa trên dữ liệu; từng bước cung cấp các dịch vụ, tiện ích số phục vụ người dân, doanh nghiệp, du khách và các cơ quan, đơn vị trong hệ thống chính trị của tỉnh.

Tuy nhiên, việc phát triển dữ liệu, xây dựng các tiện ích, kết nối, chia sẻ và khai thác dữ liệu còn chưa đáp ứng với yêu cầu chỉ đạo, điều hành của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh và UBND tỉnh. Một số cơ quan, đơn vị chưa chủ động rà soát, chuẩn hóa, làm sạch và cung cấp dữ liệu đang quản lý; dữ liệu còn phân tán, chưa cập nhật đầy đủ, kịp thời; chưa cung cấp kết nối tự động theo thời gian thực; nhiệm vụ xây dựng kịch bản chỉ đạo điều hành dựa trên dữ liệu còn chậm; việc bổ sung tiện ích phục vụ người dân, doanh nghiệp trên Ứng dụng số Thanh Hóa chưa thường xuyên; quản trị dữ liệu ở một số nơi chưa rõ, còn lúng túng và thiếu quyết liệt.

Để khắc phục những tồn tại, hạn chế nêu trên; phát huy hiệu quả IOC Thanh Hóa và Ứng dụng số Thanh Hóa; Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Giám đốc các sở, ban, ngành cấp tỉnh, Chủ tịch UBND các xã, phường và các đơn vị có liên quan tập trung thực hiện các nhiệm vụ sau:

1. Yêu cầu chung

1.1. Xác định dữ liệu là tài sản số quan trọng của tỉnh, là nền tảng để đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành; phát triển, xây dựng dữ liệu phải đi trước một bước để ưu tiên cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính gắn với trách nhiệm quản lý nhà nước của từng ngành, từng địa phương, từng cơ quan, đơn vị; thực hiện giám sát, điều hành các chỉ tiêu, nhiệm vụ theo thời gian thực, qua đó phục vụ phát triển chính quyền số, kinh tế số, xã hội số trên địa bàn tỉnh.

1.2. IOC Thanh Hóa là công cụ điều hành số thống nhất của tỉnh, phục vụ theo dõi, giám sát, phân tích, cảnh báo và hỗ trợ chỉ đạo, điều hành của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh và các cấp, các ngành. Dữ liệu được tích hợp, chia sẻ trên IOC Thanh Hóa là nguồn dữ liệu dùng chung, được khai thác theo đúng phạm vi, thẩm quyền và quy định của pháp luật.

1.3. Việc phát triển, kết nối, chia sẻ và khai thác dữ liệu phải bảo đảm nguyên tắc “đúng, đủ, sạch, sống, liên thông, thống nhất, dùng chung”; ưu tiên kết nối tự động (qua API), nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu cấp tỉnh (LGSP), Hệ thống thông tin báo cáo cấp tỉnh và các nền tảng dùng chung; hạn chế tối đa việc gửi, nhập lại dữ liệu thủ công, rời rạc bằng văn bản giấy, tệp Word, Excel, dữ liệu không chuẩn hóa.

1.4. Dữ liệu số là căn cứ quan trọng, được sử dụng thường xuyên trong chỉ đạo, điều hành; việc quyết định quản lý nhà nước được thực hiện trên cơ sở dữ liệu số kết hợp với hồ sơ, tài liệu, báo cáo chuyên đề, ý kiến chuyên môn và các nguồn thông tin hợp pháp khác theo quy định của pháp luật.

1.5. Việc kết nối, chia sẻ, điều phối, khai thác và sử dụng dữ liệu phải bảo đảm tuân thủ quy định của Luật Dữ liệu, pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân, bảo vệ bí mật nhà nước, an ninh mạng, an toàn thông tin mạng và các quy định pháp luật có liên quan.

1.6. Thực hiện nghiêm túc việc cung cấp thông tin, dữ liệu, quản lý, kết nối, khai thác và vận hành Trung tâm giám sát, điều hành thông minh tỉnh Thanh Hóa theo quy định tại Quyết định số 23/2026/QĐ-UBND ngày 20/3/2026 của UBND tỉnh; đồng thời giao trách nhiệm cụ thể từng phòng, đơn vị, cá nhân trong việc cung cấp dữ liệu, khai thác dữ liệu từ IOC Thanh Hóa và Ứng dụng số Thanh Hóa phục vụ hoạt động chuyên môn, không yêu cầu báo cáo lại đối với dữ liệu đã được cập nhật đầy đủ trên IOC Thanh Hóa; trừ trường hợp pháp luật có quy định hoặc Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu.

2. Nhiệm vụ chung

2.1. Người đứng đầu các sở, ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh, Chủ tịch UBND các xã, phường trực tiếp chỉ đạo (không giao khoán cho cấp phó) về đẩy mạnh xây dựng, phát triển, kết nối, chia sẻ và khai thác dữ liệu trên IOC Thanh Hóa và Ứng dụng số Thanh Hóa; chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh về việc tạo lập, cập nhật, chuẩn hóa, cung cấp, chia sẻ, khai thác dữ liệu thuộc phạm vi quản lý; tính chính xác, đầy đủ, kịp thời, toàn vẹn dữ liệu khi cung cấp lên IOC Thanh Hóa và Ứng dụng số Thanh Hóa.

2.2. Xây dựng và ban hành Kế hoạch giai đoạn 2026-2030 và năm 2026 của ngành, đơn vị, địa phương mình về “Xây dựng, phát triển, kết nối, chia sẻ và khai thác dữ liệu phục vụ hoạt động của Trung tâm giám sát, điều hành thông minh và Ứng dụng số Thanh Hóa”. Trong đó, rà soát tổng thể dữ liệu, hệ thống thông tin, phần mềm, cơ sở dữ liệu chuyên ngành, dữ liệu nội bộ, dữ liệu do bộ, ngành Trung ương quản lý có triển khai trên địa bàn tỉnh; phân loại theo 04 nhóm: dữ liệu đã kết nối tự động; dữ liệu đã có nhưng chưa kết nối; dữ liệu cần số hóa, làm sạch; dữ liệu cần đề nghị bộ, ngành chia sẻ cho tỉnh. Có lộ trình phân kỳ hàng năm đối với Kế hoạch cả giai đoạn và lộ trình phân kỳ theo tháng đối với Kế hoạch hàng năm. Hoàn thành trước ngày 30/7/2026.

2.3. Ban hành các kịch bản chỉ đạo điều hành dựa trên dữ liệu thuộc lĩnh vực ngành, địa phương quản lý, phù hợp với mức độ sẵn sàng của cơ sở dữ liệu chuyên ngành và bộ chỉ số đã triển khai trên IOC Thanh Hóa. Mỗi kịch bản phải có chỉ số đầu vào, ngưỡng cảnh báo, đơn vị chịu trách nhiệm xử lý, quy trình phản hồi, thời hạn xử lý và chế độ báo cáo kết quả. Hoàn thành trước ngày 15/8/2026.

2.4. Rà soát, chuẩn hóa, cập nhật, kết nối các nguồn dữ liệu đã sẵn sàng về IOC Thanh Hóa (trừ trường hợp các cơ sở dữ liệu phải chờ hướng dẫn, phân quyền của Bộ, ngành Trung ương) phải bảo đảm nguyên tắc “đúng, đủ, sạch, sống, liên thông, thống nhất, dùng chung”. Thời gian hoàn thành trước ngày 30/11/2026.

2.5. Từ ngày 01/12/2026, các sở, ban, ngành cấp tỉnh và UBND cấp xã ưu tiên sử dụng dữ liệu số đối với các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã được giao theo Bộ chỉ số và kịch bản chỉ đạo điều hành trên IOC Thanh Hóa để thực hiện chỉ đạo, điều hành và trong báo cáo định kỳ, đột xuất; hội nghị chuyên đề sử dụng số liệu tổng hợp, phân tích từ IOC Thanh Hóa.

2.6. Rà soát cung cấp thông tin phục vụ công tác quản lý, kịch bản chỉ đạo điều hành dựa trên dữ liệu của ngành, địa phương; đề xuất bổ sung, điều chỉnh kịp thời về các chỉ số, giao diện hiển thị (dashboard), thông báo, ngưỡng cảnh báo (nếu có). Trước ngày 25 hằng tháng có văn bản đề xuất bổ sung kịp thời các ứng dụng tiện ích lên Ứng dụng số Thanh Hóa để phục vụ người dân, du khách và doanh nghiệp (không để dữ liệu đã có nhưng không được khai thác), gửi Sở Khoa học và Công nghệ để tổng hợp, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh xem xét trước khi đưa lên Ứng dụng số Thanh Hóa.

2.7. Trước ngày 25 tháng 01 hằng năm, hoàn thành xây dựng Kế hoạch chi tiết, theo lộ trình hằng tháng việc tạo lập, chuẩn hóa, cập nhật các cơ sở dữ liệu để kết nối, chia sẻ và khai thác trên IOC Thanh Hóa và Ứng dụng số Thanh Hóa. Trong đó, phải xác định rõ: danh mục dữ liệu; cơ quan, phòng, đơn vị chịu trách nhiệm; cán bộ đầu mối; phương thức kết nối; tần suất cập nhật theo thời gian thực; thời hạn hoàn thành; sản phẩm đầu ra; tiêu chí đánh giá chất lượng dữ liệu.

2.8. Xây dựng chuyên mục trên trang/cổng thông tin điện tử, mạng xã hội chính thức của cơ quan, đơn vị; gắn banner, mã QR tải Ứng dụng số Thanh Hóa; thường xuyên đăng tải tài liệu tuyên truyền, hướng dẫn. Yêu cầu 100% cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc phạm vi quản lý có sử dụng điện thoại và thiết bị thông minh cài đặt ứng dụng trước ngày 31/7/2026; tuyên truyền vận động trong năm 2026 phấn đấu 40% người dân trong độ tuổi trưởng thành có sử dụng điện thoại và thiết bị thông minh cài đặt Ứng dụng số Thanh Hóa.

2.9. Xây dựng kế hoạch cụ thể thực hiện các yêu cầu, nhiệm vụ tại Chỉ thị này, hoàn thành trước ngày 20/7/2026; đồng thời, báo cáo kết quả tình hình thực hiện Chỉ thị trước ngày 15/12 hằng năm (hoặc đột xuất) gửi về Sở Khoa học và Công nghệ để tổng hợp, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh.

3. Sở Khoa học và Công nghệ

- Xây dựng kế hoạch tổng thể, lịch làm việc hằng tháng với từng sở, ngành, đơn vị, địa phương để hướng dẫn rà soát, chuẩn hóa, kết nối, chia sẻ dữ liệu; đôn đốc xử lý các điểm nghẽn về dữ liệu, hệ thống và tài khoản, phân quyền.

- Thí điểm triển khai Kho dữ liệu dùng chung; nền tảng bản đồ số và hệ thống xác thực tập trung kết nối ứng dụng VNeID để bổ sung nguồn dữ liệu trên IOC Thanh Hóa; các dashboard, báo cáo phân tích, cảnh báo phục vụ lãnh đạo tỉnh.

- Ban hành hướng dẫn kỹ thuật về cấu trúc dữ liệu, chuẩn kết nối, phương thức cung cấp dữ liệu, tiêu chí đánh giá chất lượng dữ liệu; hướng dẫn các đơn vị công bố thông tin mô tả dữ liệu đang quản lý theo quy định.

- Tổ chức đào tạo, tập huấn chuyên sâu về quản trị dữ liệu, khai thác, phân tích dữ liệu, xây dựng kịch bản chỉ đạo điều hành trên IOC Thanh Hóa và Ứng dụng số Thanh Hóa cho lãnh đạo, cán bộ đầu mối các sở, ngành, địa phương, nhất là cấp xã.

- Thường xuyên tổng hợp, đánh giá, xếp hạng mức độ cung cấp, kết nối, chia sẻ và khai thác dữ liệu của các cơ quan, đơn vị; hằng quý báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh, đồng thời đề xuất biểu dương đơn vịlàm tốt, phê bình đơn vị chậm trễ.

4. Công an tỉnh

- Phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ, các sở, ngành, địa phương để kết nối, chia sẻ đồng bộ dữ liệu quốc gia về dân cư với các cơ sở dữ liệu chuyên ngành, đảm bảo sự liên thông, tích hợp trên toàn tỉnh; triển khai các mô hình Đề án 06 phù hợp với IOC Thanh Hóa và Ứng dụng số Thanh Hóa; ưu tiên các tiện ích xác thực, định danh, tra cứu, cảnh báo, phục vụ người dân, doanh nghiệp và công tác quản lý nhà nước.

- Hướng dẫn thực hiện phương án bảo đảm an ninh mạng đối với IOC Thanh Hóa và các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu kết nối, chia sẻ dữ liệu phục vụ IOC Thanh Hóa; tham gia xử lý sự cố an ninh mạng khi phát sinh.

5. Văn phòng UBND tỉnh

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị trong việc xác định các yêu cầu về dữ liệu, chỉ số, ngưỡng cảnh báo, dự báo phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân tỉnh và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Tăng cường theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị địa phương trong việc tiếp nhận, xử lý các phản ánh kiến nghị của người dân, doanh nghiệp trên Hệ thống Phản hồi Thanh Hóa, Ứng dụng số Thanh Hóa; điều phối các cơ quan, đơn vị địa phương theo thẩm quyền tích cực xử lý, tháo gỡ kịp thời các khó khăn, vướng mắc người dân, doanh nghiệp phản ánh.

- Thường xuyên rà soát, bổ sung, hoàn thiện các bộ chỉ số, kịch bản chỉ đạo điều hành trên IOC Thanh Hóa để phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành trực tuyến và dựa trên dữ liệu theo yêu cầu cụ thể của tỉnh.

- Hướng dẫn, đôn đốc các sở, ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh; UBND cấp xã thực hiện báo cáo, cập nhật các chỉ số của Bộ chỉ số theo quy định qua Hệ thống thông tin báo cáo của tỉnh.

6. Sở Tài chính

- Tham mưu bố trí kinh phí bảo đảm xây dựng, cập nhật, duy trì các cơ sở dữ liệu chuyên ngành, dùng chung kết nối, tích hợp dữ liệu về IOC Thanh Hóa theo quy định.

- Chủ trì, phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ, Kho bạc Nhà nước khu vực XI, Thuế tỉnh Thanh Hóa, Chi cục Hải quan khu vực X và các đơn vị liên quan cung cấp, hoàn thiện số liệu và màn hình hiển thị (dashboard) thu, chi ngân sách, giải ngân đầu tư công, doanh nghiệp, hợp tác xã, bảo đảm số liệu phục vụ điều hành của tỉnh kịp thời, có khả năng phân tích, cảnh báo.

- Phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ hướng dẫn các cơ quan, đơn vị có liên quan lập dự toán kinh phí cho xây dựng, cập nhật, duy trì các cơ sở dữ liệu chuyên ngành, dùng chung, bảo đảm kết nối, tích hợp dữ liệu về IOC Thanh Hóa; trong đó, ưu tiên đầu tư, mua sắm trang thiết bị, giải pháp về an toàn thông tin cho các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu đang vận hành cần kết nối, chia sẻ với các cơ sở dữ liệu quốc gia nhằm đáp ứng đầy đủ phương án bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ.

7. Sở Nội vụ

- Chủ trì, phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ, Văn phòng UBND tỉnh tham mưu đưa kết quả cung cấp, cập nhật, chia sẻ và khai thác dữ liệu trên IOC Thanh Hóa vào tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ, cải cách hành chính, chuyển đổi số, thi đua khen thưởng của cơ quan, đơn vị, địa phương.

- Phối hợp tham mưu bảo đảm nhân lực quản trị, vận hành IOC Thanh Hóa phù hợp với khối lượng nhiệm vụ được giao.

8. Sở Nông nghiệp và Môi trường

- Chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan, tham mưu triển khai thí điểm thủ tục tiếp nhận, xử lý thủ tục hành chính cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên môi trường điện tử trong năm 2026.

- Phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ triển khai các lớp dữ liệu ưu tiên về vùng sản xuất, khoáng sản trên nền tảng bản đồ số dùng chung được gắn tọa độ không gian, phục vụ phân tích liên ngành.

9. Sở Xây dựng

- Bảo đảm đầy đủ các nguồn dữ liệu về quy hoạch, phát triển đô thị, hạ tầng kỹ thuật, cấp nước, thoát nước, cây xanh, hệ thống cấp, thoát nước,...để ưu tiên, lựa chọn quản lý dựa trên dữ liệu đối với hiện trạng hạ tầng kỹ thuật đô thị tại một số phường trên địa bàn tỉnh trước tháng 11/2026.

- Phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ triển khai các lớp dữ liệu ưu tiên về quy hoạch, hạ tầng, dự án, đô thị, giao thông lên nền tảng bản đồ số dùng chung của tỉnh.

10. Sở Công Thương

- Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc, khu/cụm công nghiệp và các đơn vị cung cấp hệ thống thông tin, thực hiện rà soát, chuẩn hóa, kết nối dữ liệu thống nhất, liên thông về hoạt động thu hút đầu tư, quy hoạch mở rộng từ các khu/cụm công nghiệp trước tháng 11/2026.

- Phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ triển khai các lớp dữ liệu ưu tiên trên bản đồ số dùng chung của tỉnh để hình thành chuỗi cung ứng trong hoạt động sản xuất, kinh doanh đối với các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

11. Sở Y tế

- Chỉ đạo các cơ sở y tế, đơn vị trực thuộc và các đơn vị cung cấp hệ thống thông tin y tế, thực hiện rà soát, chuẩn hóa, kết nối dữ liệu thống nhất, liên thông trong ngành y tế trước tháng 11/2026.

- Phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ triển khai các lớp dữ liệu ưu tiên về phòng, chống dịch bệnh để có thể nhanh chóng khoanh vùng, giám sát và đánh giá nguy cơ dịch bệnh theo thời gian thực.

12. Sở Giáo dục và Đào tạo

- Chỉ đạo các cơ sở giáo dục, đơn vị trực thuộc và các đơn vị cung cấp hệ thống thông tin giáo dục, thực hiện rà soát, chuẩn hóa, kết nối dữ liệu thống nhất, liên thông trong ngành giáo dục trước tháng 11/2026.

- Phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ triển khai các lớp dữ liệu ưu tiên trên bản đồ số theo từng cơ sở giáo dục, địa bàn cấp xã để phục vụ phân tích tương quan học sinh, giáo viên, lớp học, trường lớp, cơ sở vật chất, chênh lệch vùng miền, cảnh báo thừa thiếu giáo viên.

13. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

- Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc, điểm di tích lịch sử, văn hóa và các đơn vị cung cấp hệ thống thông tin văn hóa, du lịch thực hiện rà soát, chuẩn hóa, kết nối dữ liệu thống nhất, liên thông trong ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch trước tháng 11/2026.

- Phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ triển khai các lớp dữ liệu ưu tiên trên bản đồ số theo từng địa điểm di tích, văn hóa, du lịch để phát triển du lịch gắn với cá nhân hóa trải nghiệm, kết nối liền mạch các loại hình du lịch trên địa bàn tỉnh.

14. Đề nghị Kho bạc Nhà nước khu vực XI, Thuế tỉnh Thanh Hóa, Chi cục Hải quan khu vực X, Bảo hiểm xã hội tỉnh, Công ty Điện lực Thanh Hóa, Công ty Cổ phần Cấp nước Thanh Hóa và các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ công ích

Chủ động phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ và các sở, ngành, đơn vị liên quan để kết nối, chia sẻ dữ liệu thuộc phạm vi quản lý, vận hành phục vụ chỉ đạo, điều hành của tỉnh; cung cấp thêm các tiện ích thiết thực cho người dân, doanh nghiệp trên IOC Thanh Hóa và Ứng dụng số Thanh Hóa.

15. Đề nghị Báo và Phát thanh, truyền hình Thanh Hóa

Thường xuyên tổ chức thông tin tuyên truyền về vai trò, ý nghĩa, mục đích, cách thức cài đặt và khai thác các tiện ích của IOC Thanh Hóa và Ứng dụng số Thanh Hóa đến đông đảo Nhân dân và các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp biết để sử dụng.

16. UBND các xã, phường

- Rà soát, chuẩn hóa, cập nhật dữ liệu địa bàn về dân cư, đất đai, giải phóng mặt bằng, thủ tục hành chính, phản ánh kiến nghị, nông thôn mới, an sinh xã hội, hộ nghèo, môi trường, an ninh trật tự, phòng chống thiên tai, công trình hạ tầng, cơ sở sản xuất kinh doanh, điểm du lịch, di tích, cơ sở giáo dục, y tế và các dữ liệu khác theo phân cấp.

- Tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn người dân cài đặt, sử dụng Ứng dụng số Thanh Hóa; phát huy vai trò Tổ công nghệ số cộng đồng trong hỗ trợ người dân cập nhật thông tin, sử dụng dịch vụ công trực tuyến, phản ánh kiến nghị, khai thác tiện ích số; đặc biệt quan tâm người cao tuổi, người dân miền núi, vùng khó khăn.

- Khai thác dữ liệu từ IOC Thanh Hóa và Ứng dụng số Thanh Hóa để phục vụ hoạt động chỉ đạo, điều hành tại địa phương; phản hồi, xử lý kịp thời các cảnh báo, phản ánh, kiến nghị, nhiệm vụ quá hạn, chỉ tiêu có nguy cơ không đạt.

Kết quả thực hiện Chỉ thị này là một trong những căn cứ đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của người đứng đầu cơ quan, đơn vị hằng năm. Yêu cầu các sở, ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh, UBND các xã, phường và các đơn vị liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện./.

Nguồn: UBND tỉnh Thanh Hóa