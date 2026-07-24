Chỉ sau 3 ngày rà soát, phát hiện 45 trường hợp nghi lái xe quá giờ

Ngày 24/7, Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) thông tin trong 3 ngày thực hiện mệnh lệnh của Cục trưởng Cục Cảnh sát giao thông về rà soát, xử lý phương tiện kinh doanh vận tải có dấu hiệu lái xe quá thời gian theo quy định, lực lượng chức năng đã kiểm tra 516 phương tiện, phát hiện 45 trường hợp có dấu hiệu vi phạm và chuyển thông tin đến các đơn vị, địa phương để xác minh, xử lý.

Qua khai thác dữ liệu từ hệ thống giám sát hành trình, Phòng Quản lý, khai thác, xử lý, vận hành dữ liệu và chuyển đổi số (Cục Cảnh sát giao thông) xác định 45 trường hợp có dấu hiệu lái xe điều khiển phương tiện kinh doanh vận tải quá thời gian quy định. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Qua khai thác dữ liệu từ hệ thống giám sát hành trình, Phòng Quản lý, khai thác, xử lý, vận hành dữ liệu và chuyển đổi số (Cục Cảnh sát giao thông) xác định 45 trường hợp có dấu hiệu lái xe điều khiển phương tiện kinh doanh vận tải quá thời gian quy định.

Đối với các Đội Cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc thuộc Cục Cảnh sát giao thông, đơn vị đã tiếp nhận 19 trường hợp để kiểm tra, xác minh. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng đã lập biên bản xử lý nhiều trường hợp lái xe vi phạm thời gian điều khiển phương tiện; đồng thời xử phạt doanh nghiệp giao phương tiện cho người làm công thực hiện hành vi vi phạm.

Quá trình kiểm tra cũng phát hiện một số vi phạm khác như thiết bị giám sát hành trình không hoạt động, lái xe không sử dụng thẻ nhận dạng lái xe. Một số trường hợp chưa thể dừng phương tiện để kiểm tra do điều kiện thời tiết hoặc phương tiện không lưu thông trên tuyến tại thời điểm kiểm soát.

Tại các địa phương, Thành phố Hồ Chí Minh đã xử lý ba trường hợp vi phạm, Hà Nội và Lâm Đồng mỗi địa phương xử lý một trường hợp. Đồng Nai xác định một trường hợp không vi phạm do lái xe có thời gian dừng bốc hàng. Gia Lai và Đắk Lắk kiểm tra các phương tiện biển số trắng, đồng thời tuyên truyền, nhắc nhở chủ xe và lái xe chấp hành quy định về thời gian điều khiển phương tiện. Nhiều địa phương khác đang tiếp tục xác minh, xử lý theo quy định.

Theo Cục Cảnh sát giao thông, kết quả bước đầu cho thấy việc khai thác dữ liệu từ hệ thống giám sát hành trình và ứng dụng chuyển đổi số đã giúp nâng cao hiệu quả phát hiện, xác minh và xử lý vi phạm, góp phần phòng ngừa tai nạn giao thông do lái xe mệt mỏi, buồn ngủ.

Thời gian tới, Cục Cảnh sát giao thông sẽ tiếp tục tăng cường khai thác dữ liệu từ hệ thống giám sát hành trình, kịp thời phát hiện các trường hợp có dấu hiệu vi phạm để chuyển đến lực lượng chức năng và Công an các địa phương kiểm tra, xử lý nghiêm theo quy định./.

Theo TTXVN