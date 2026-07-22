Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh viếng các Anh hùng liệt sĩ; thăm, tặng quà gia đình chính sách

Sáng 22/7, Đoàn công tác của tỉnh do Đại tá Đinh Bạt Văn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh làm trưởng đoàn đã dâng hoa, dâng hương viếng các Anh hùng liệt sĩ tại Đài tưởng niệm Liệt sĩ xã Xuân Du và Nghĩa trang Liệt sĩ Như Xuân; thăm, tặng quà gia đình chính sách, người có công trên địa bàn hai xã.

Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Đinh Bạt Văn cùng các thành viên trong đoàn dâng hoa, dâng hương, tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Như Xuân.

Trong không khí trang nghiêm, thành kính, các thành viên trong đoàn đã bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với các Anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của Nhân dân.

Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Đinh Bạt Văn thăm hỏi Mẹ Việt Nam Anh hùng Hà Thị Tứ, ở xã Như Xuân.

Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Đinh Bạt Văn và đoàn công tác thăm, trao quà của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh tặng gia đình thương binh Phạm Ngọc Châu, ở xã Xuân Du.

Tiếp đó, đoàn đã đến thăm, trao quà của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh tặng Mẹ Việt Nam Anh hùng Hà Thị Tứ, thương binh Phạm Ngọc Châu và các ông Quách Văn Bình, Lê Quang Hợi, là người nhiễm chất độc hóa học ở các xã Như Xuân, Xuân Du.

Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Đinh Bạt Văn và đoàn công tác thăm, trao quà của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh tặng gia đình ông Quách Văn Bình, là người nhiễm chất độc hóa học, ở xã Xuân Du.

Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Đinh Bạt Văn và đoàn công tác thăm hỏi ông Lê Quang Hợi, là người nhiễm chất độc hóa học, ở xã Như Xuân.

Tại các gia đình, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Đinh Bạt Văn đã thăm hỏi sức khỏe, đời sống; đồng thời bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những cống hiến, hy sinh của Mẹ Việt Nam anh hùng, các thương binh, gia đình liệt sĩ và người có công với cách mạng.

Đồng chí mong các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, là tấm gương sáng để con cháu noi theo. Đồng thời đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm thực hiện tốt các chính sách ưu đãi người có công, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho các đối tượng chính sách, lan tỏa sâu rộng phong trào "Đền ơn đáp nghĩa”.

Hoàng Lan