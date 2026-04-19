“Cháy” vé máy bay các chặng du lịch dịp Lễ 30/4-1/5

Giá vé máy bay dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và Lễ 30/4-1/5 năm nay có xu hướng tăng nhẹ (khoảng 10%) so với cùng kỳ năm trước. Song, đến thời điểm hiện tại, các chặng bay đến địa phương có khu du lịch, nghỉ dưỡng đã lấp đầy khoảng 90% số ghế.

Chặng bay điểm đến du lịch ghi nhận tỷ lệ lấp đầy cao trên 90% gồm: TPHCM - Tuy Hòa, TPHCM - Côn Đảo, Hà Nội - Tuy Hòa, Hà Nội - Chu Lai và Hà Nội - Đồng Hới - Ảnh: NIA

Theo thống kê của Cục Hàng không Việt Nam (Bộ Xây dựng), giai đoạn bắt đầu kỳ nghỉ Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương (từ ngày 25/4 đến 27/4) và kỳ nghỉ Lễ 30/4 - 1/5 (từ ngày 30/4 đến 03/5), vận tải hàng không ghi nhận xu hướng đặt chỗ phân bổ tương đối đồng đều trong toàn bộ thời gian nghỉ lễ.

Trục chính Hà Nội-TPHCM còn nhiều vé

Theo khảo sát, trong các ngày đầu của kỳ nghỉ (25, 26 và 29, 30/4), tỷ lệ đặt chỗ trên các đường bay du lịch từ Hà Nội và TPHCM đến các địa phương đang ở mức thấp, lượng ghế trống còn nhiều.

Ngoại trừ một số chặng bay điểm đến du lịch ghi nhận tỷ lệ lấp đầy cao trên 90% gồm: TPHCM - Tuy Hòa, TPHCM - Côn Đảo, Hà Nội - Tuy Hòa, Hà Nội - Chu Lai và Hà Nội - Đồng Hới.

Đáng chú ý, đường bay trục chính TPHCM - Hà Nội, tỷ lệ lấp đầy hiện vẫn ở mức thấp, trung bình khoảng 20- 40%. Điều này cho thấy hành khách đang có nhiều lựa chọn về chuyến bay và khung giờ phù hợp với nhu cầu di chuyển trong dịp lễ năm nay.

Dữ liệu khảo sát giá vé trên một số đường bay cho thấy, trong giai đoạn đầu nghỉ lễ (từ 25 đến 29/4/2026), giá vé bay khứ hồi hạng phổ thông chặng Hà Nội - TPHCM hiện được các hãng hàng không niêm yết ở mức từ 3,6 đến 4,2 triệu đồng tùy hãng.

Trong đó, Bamboo Airways và Vietnam Airlines niêm yết giá vé cao nhất khoảng 3,9 đến 4,2 triệu đồng, Vietjet Air cung cấp vé ở mức ’dễ thở' hơn từ 3,2 đến 3,9 triệu đồng, Vietravel Airlines ghi nhận mức giá khoảng 3,3 đến 3,8 triệu đồng. Mức giá này tương đương mức giá được ghi nhận trong dịp Tết Nguyên đán 2026 và tăng 8-10% so với cùng kỳ năm 2025.

Chặng bay du lịch vẫn hút khách

Chặng TPHCM - Đà Nẵng, giá vé chiều đi ngày 29/4 đang ở mức cao, từ khoảng 2,7 đến 3,2 triệu đồng khi bay cùng Vietnam Airlines, giá vé bay Vietjet Air và Bamboo Airways rẻ hơn trong khoảng 1,8 đến 2,6 triệu đồng.

Chặng Hà Nội - Đà Nẵng ghi nhận giá vé từ khoảng 2,6 đến 3,8 triệu đồng với Vietnam Airlines, các hãng còn lại dao động từ 2,1 đến 2,9 triệu đồng.

Trên đường bay Hà Nội- Đà Nẵng vào ngày 30/4 các chuyến bay vào khung giờ đẹp của Vietjet Air đã “cháy” toàn bộ vé, chỉ còn các khung giờ chiều muộn đến đêm ngày 30/4 với giá rẻ nhất khoảng 2,3 triệu đồng/vé; ở chiều về Đà Nẵng- Hà Nội cũng đã cháy vé, chỉ còn một số ít hạng vé giá cao khoảng 4,8 triệu đồng/vé vào khung giờ sáng 3/5.

Khảo sát của phóng viên trên trang bán vé chính thức của Vietnam Airlines cho thấy, trên đường bay Hà Nội- Phú Quốc vào ngày 30/4 hạng vé phổ thông trên chuyến bay thẳng đã “cháy”, chỉ còn lại trên các chuyến bay Hà Nội- TPHCM - Phú Quốc với giá rất cao, hạng phổ thông trung bình 5 triệu đồng/vé; ở chiều về ngày 3/5 Vietnam Airlines không có chuyến bay thẳng mà phải bay vòng Phú Quốc- TPHCM- Hà Nội nhưng các chuyến bay đều đã hết ghế hạng Phổ thông, chỉ còn hạng Phổ thông đặc biệt với giá rẻ nhất là 5,5 triệu đồng/vé.

Chặng Hà Nội - Cam Ranh ghi nhận mức giá từ khoảng 3,5 đến 4,2 triệu đồng.

Chiều ngược lại, từ các địa phương du lịch trở lại Hà Nội và TPHCM, giá vé tăng mạnh trong các ngày cuối của kỳ nghỉ lễ.

Khảo sát ngày 3/5, giá vé chặng Cam Ranh - Hà Nội hiện chỉ còn Vietjet Air còn vé và giá vé đang lập đỉnh ở mức 3,9 đến 4,2 triệu đồng, các hãng hàng không khác hiện đã hết vé chặng này. Chặng Cam Ranh về TPHCM, Vietjet Air ghi nhận mức giá khoảng 2 đến 2,3 triệu đồng, trong khi Vietnam Airlines dao động từ 2,6 đến 3,1 triệu đồng.

Chặng Phú Quốc - Hà Nội ngày 3/5 đã hết vé hạng phổ thông. Còn từ Phú Quốc - TPHCM giá vé của Vietnam Airlines dao động từ 2,1 đến 3 triệu đồng. Các hãng còn lại (Vietjet Air, Bamboo Airways, Vietravel Airlines) ghi nhận mức giá trung bình khoảng 1,9 đến 2,3 triệu đồng.

Các hãng hàng không đều tăng tải trong dịp nghỉ Lễ năm nay nhằm đảm bảo nhu cầu đi lại của người dân trong bối cảnh khan hiếm nhiên liệu

Hàng không nỗ lực tăng tải trong bối cảnh khan hiếm nhiên liệu

Vietnam Airlines Group (gồm Vietnam Airlines, Pacific Airlines và Vasco) dự kiến cung ứng gần 1,12 triệu ghế trên các chuyến bay nội địa và quốc tế trong dịp cao điểm Giỗ tổ Hùng Vương và kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm 2026, tăng 15,5% so với cùng kỳ năm 2025. Trong bối cảnh ngành hàng không đang đối mặt với những khó khăn về nhiên liệu bay, các hãng vẫn nỗ lực duy trì ổn định mạng bay và bố trí thêm chuyến nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại tăng cao của người dân.

Trong giai đoạn cao điểm này, Vietnam Airlines Group dự kiến khai thác gần 5.500 chuyến bay trên toàn mạng bay nội địa và quốc tế.

Trên mạng bay nội địa, Vietnam Airlines Group sẽ khai thác hơn 3.800 chuyến bay, cung ứng hơn 730.000 ghế, tăng lần lượt khoảng 13,3% về số chuyến và 16% về số ghế so với cùng kỳ năm 2025. Việc tăng tải tập trung trên các chặng có nhu cầu lớn giữa các trung tâm kinh tế và các điểm đến du lịch.

Trên các đường bay giữa Hà Nội, TPHCM và Đà Nẵng, số ghế cung ứng tăng gần 30% so với thường lệ, trong khi chặng Hà Nội - TPHCM tăng 12%. Các điểm đến du lịch cũng được tăng chuyến trong dịp này, trong đó các chặng từ Hà Nội, TPHCM đến Nha Trang và Phú Quốc tăng gần 20%, còn các chặng từ Hà Nội, TPHCM đến Huế và Quy Nhơn tăng trung bình hơn 5% so với thường lệ.

Trên mạng bay quốc tế, các hãng lên kế hoạch khai thác gần 1.700 chuyến bay với gần 390 nghìn ghế, tăng 13,4% về số chuyến và 14,4% về số ghế so với cùng kỳ năm 2025.

Tương tự, Vietjet Air thông tin, dịp Giỗ Tổ Hùng Vương và kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5, Vietjet tăng chuyến trên các đường bay nội địa với gần 3.800 chuyến bay trong giai đoạn từ 25/4 đến 5/5/2026.

Tổng số chuyến bay Vietjet khai thác trong giai đoạn cao điểm năm nay tăng 500 chuyến bay, tương đương 16% so với cùng kỳ năm trước. Tổng số ghế cung ứng trong giai đoạn cao điểm 30/4 - 1/5 là 832.000 ghế, tăng 130.000 ghế, tương đương tăng 18% so với cùng kỳ năm trước.

Các chuyến bay được tập trung khai thác trên những đường bay tập trung lượng lớn nhu cầu di chuyển trong nước như các đường bay đến và đi từ Hà Nội, TPHCM, Đà Nẵng, Nha Trang, Huế, Quảng Bình, Quy Nhơn, Tuy Hòa, Phú Quốc... Với hoạt động khai thác ổn định trên các đường bay trong nước cũng như quốc tế trong giai đoạn cao điểm, Vietjet sẵn sàng đáp ứng nhu cầu di chuyển thuận tiện cho người dân, du khách.

Theo VGP