Cháy nhà kho ở KCN Tây Bắc Ga: Dồn lực dập tắt điểm cháy phức tạp nhất

Trong vụ cháy tại nhà kho của Công ty TNHH MTV tự động hóa máy giầy Toàn Thịnh Việt Nam, có 3 điểm cháy gồm điểm cháy bao trùm toàn bộ khu vực nhà kho ở tầng 2, điểm cháy ở khu vực nhà kho giáp với tòa nhà hành chính và điểm cháy lan ở nóc tòa nhà. Trong đó, điểm cháy ở khu vực giáp với tòa nhà hành chính được đánh giá là có mức độ nguy hiểm nhất.

Theo thông tin từ lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH, do đặc điểm thiết kế liên thông giữa khu nhà kho và khu nhà văn phòng cùng việc có nhiều nguyên vật liệu dễ cháy, khu vực tiếp giáp với tòa nhà hành chính của Công ty Toàn Thịnh Việt Nam là điểm cháy có cường độ lớn và khả năng cháy lan rất cao.

Ban Chỉ huy chữa cháy đã huy động lượng lớn cán bộ, chiến sĩ tiếp cận sát với hiện trường, thực hiện đo nhiệt khu vực xung quanh để xác định trọng tâm cháy và triển khai phương án chữa cháy.

Diện tích giữa hai tòa nhà chỉ đủ cho 1 xe chữa cháy tiếp cận, do đó lực lượng chức năng gặp rất nhiều khó khăn khi chữa cháy tại đây.

Để đảm bảo phương án chữa cháy hiệu quả, an toàn, Ban Chỉ huy chữa cháy yêu cầu cán bộ, chiến sĩ tham gia chữa cháy tập trung tổng lực, phun nước giảm nhiệt vùng cháy, ngăn cháy lan và khoanh vùng, dập tắt đám cháy.

Lực lượng PCCC và CNCH sử dụng thiết bị flycam để kiểm soát nguy cơ sập đổ công trình và trinh sát đám cháy từ trên cao

Sau khoảng 4h nỗ lực chữa cháy, lực lượng chức năng đã cơ bản khống chế, dập tắt được điểm cháy này, tránh nguy cơ sập đổ công trình.

Nhóm Phóng viên