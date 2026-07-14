Hotline: 0822.173.636   |

Tin mới

  • Nền tảng số

TRANG ĐIỆN TỬ VĂN HÓA & ĐỜI SỐNG

Pháp luật

Cháy nhà kho ở KCN Tây Bắc Ga: Dồn lực dập tắt điểm cháy phức tạp nhất

Nhóm Phóng viên
Theo dõi Thanh Hóa online trên Google News

(Baothanhhoa.vn) - Trong vụ cháy tại nhà kho của Công ty TNHH MTV tự động hóa máy giầy Toàn Thịnh Việt Nam, có 3 điểm cháy gồm điểm cháy bao trùm toàn bộ khu vực nhà kho ở tầng 2, điểm cháy ở khu vực nhà kho giáp với tòa nhà hành chính và điểm cháy lan ở nóc tòa nhà. Trong đó, điểm cháy ở khu vực giáp với tòa nhà hành chính được đánh giá là có mức độ nguy hiểm nhất.

Cháy nhà kho ở KCN Tây Bắc Ga: Dồn lực dập tắt điểm cháy phức tạp nhất

Trong vụ cháy tại nhà kho của Công ty TNHH MTV tự động hóa máy giầy Toàn Thịnh Việt Nam, có 3 điểm cháy gồm điểm cháy bao trùm toàn bộ khu vực nhà kho ở tầng 2, điểm cháy ở khu vực nhà kho giáp với tòa nhà hành chính và điểm cháy lan ở nóc tòa nhà. Trong đó, điểm cháy ở khu vực giáp với tòa nhà hành chính được đánh giá là có mức độ nguy hiểm nhất.

Theo thông tin từ lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH, do đặc điểm thiết kế liên thông giữa khu nhà kho và khu nhà văn phòng cùng việc có nhiều nguyên vật liệu dễ cháy, khu vực tiếp giáp với tòa nhà hành chính của Công ty Toàn Thịnh Việt Nam là điểm cháy có cường độ lớn và khả năng cháy lan rất cao.

Cháy nhà kho ở KCN Tây Bắc Ga: Dồn lực dập tắt điểm cháy phức tạp nhất

Ban Chỉ huy chữa cháy đã huy động lượng lớn cán bộ, chiến sĩ tiếp cận sát với hiện trường, thực hiện đo nhiệt khu vực xung quanh để xác định trọng tâm cháy và triển khai phương án chữa cháy.

Cháy nhà kho ở KCN Tây Bắc Ga: Dồn lực dập tắt điểm cháy phức tạp nhất

Diện tích giữa hai tòa nhà chỉ đủ cho 1 xe chữa cháy tiếp cận, do đó lực lượng chức năng gặp rất nhiều khó khăn khi chữa cháy tại đây.

Để đảm bảo phương án chữa cháy hiệu quả, an toàn, Ban Chỉ huy chữa cháy yêu cầu cán bộ, chiến sĩ tham gia chữa cháy tập trung tổng lực, phun nước giảm nhiệt vùng cháy, ngăn cháy lan và khoanh vùng, dập tắt đám cháy.

Cháy nhà kho ở KCN Tây Bắc Ga: Dồn lực dập tắt điểm cháy phức tạp nhất

Lực lượng PCCC và CNCH sử dụng thiết bị flycam để kiểm soát nguy cơ sập đổ công trình và trinh sát đám cháy từ trên cao

Sau khoảng 4h nỗ lực chữa cháy, lực lượng chức năng đã cơ bản khống chế, dập tắt được điểm cháy này, tránh nguy cơ sập đổ công trình.

Nhóm Phóng viên

Tin liên quan:
  • Cháy nhà kho ở KCN Tây Bắc Ga: Dồn lực dập tắt điểm cháy phức tạp nhất
    Cháy tại Khu công nghiệp Tây Bắc Ga

    Khoảng 19h51 tối nay (13/7), công nhân phát hiện cháy tại tầng 2 nhà kho của Công ty TNHH MTV tự động hoá máy giầy Toàn Thịnh Việt Nam ở Khu công nghiệp Tây Bắc Ga, phường Hàm Rồng. Do bên trong chứa nhiều vật dụng dễ cháy, ngọn lửa nhanh chóng lan rộng và bùng phát dữ dội.

Từ khóa:

#Cảnh sát PCCC #Nhà kho #KCN #khu vực #Chữa cháy #Việt nam #Cháy nhà #Tây bắc #Công ty #Lực lượng chức năng

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

 Thời tiết

Các tin đã đưa

Tin cùng chuyên mục

Cháy tại Khu công nghiệp Tây Bắc Ga

Cháy tại Khu công nghiệp Tây Bắc Ga

An ninh trật tự
(Baothanhhoa.vn) - Khoảng 19h51 tối nay (13/7), công nhân phát hiện cháy tại tầng 2 nhà kho của Công ty TNHH MTV tự động hoá máy giầy Toàn Thịnh Việt Nam ở Khu công nghiệp Tây Bắc Ga, phường Hàm Rồng. Do bên trong chứa nhiều vật dụng dễ cháy, ngọn lửa nhanh chóng lan...
Các hình thức kỷ luật đối với hành vi gây lãng phí

Các hình thức kỷ luật đối với hành vi gây lãng phí

Văn bản pháp luật
(Baothanhhoa.vn) - Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 267/2026/NĐ-CP quy định chi tiết việc áp dụng hình thức kỷ luật, bồi thường thiệt hại đối với hành vi gây lãng phí và hành vi vi phạm trong tổ chức thực hiện phòng, chống lãng phí. Nghị định quy định cụ thể đối...
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh