Cháy lớn tại quán bar ở Bangkok, gần 30 người thiệt mạng

Ít nhất 27 người thiệt mạng và 63 người khác bị thương, trong đó có 22 trường hợp nguy kịch, trong vụ cháy quán bar xảy ra đêm 13/7 tại thủ đô Bangkok (Thái Lan). Giới chức cho biết các lối thoát hiểm bị cản trở đã khiến nhiều người không thể kịp thời thoát khỏi đám cháy.

Cháy lớn tại quán bar ở Bangkok khiến ít nhất 27 người thiệt mạng. Ảnh: aseantoday.

Vụ hỏa hoạn xảy ra tại quán bar Rong Beer Na Lat Phrao ở thủ đô Bangkok của Thái Lan vào đêm 13/7 (giờ địa phương).

Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul, người có mặt tại hiện trường ngay trong sáng 14/7, xác nhận lực lượng chức năng đã tìm thấy 27 thi thể và đưa các nạn nhân bị thương đến bệnh viện điều trị.

Theo đánh giá ban đầu của cơ quan phòng chống thiên tai Bangkok, vụ cháy nhiều khả năng bắt nguồn từ hiện tượng chập điện ở hệ thống điều hòa không khí lắp trên trần nhà.

Lời kể của các nhân chứng cho thấy ngọn lửa bùng phát từ khu vực sân khấu phía trước quán bar rồi nhanh chóng lan rộng. Khói dày đặc cùng sức nóng dữ dội khiến nhiều khách hoảng loạn chạy về phía sau, nơi bố trí nhà bếp và khu vệ sinh, để tìm đường thoát thân.

Tuy nhiên, quá trình sơ tán gặp nhiều khó khăn do các lối thoát hiểm bị cản trở.

Thống đốc Bangkok Chadchart Sittipunt cho biết quán bar có hai cửa thoát hiểm nhưng một cửa gần khu bếp bị các két bia chắn lối, trong khi cửa còn lại bị bàn ghế chặn, khiến việc thoát nạn của nhiều người bị chậm trễ.

Đến sáng 14/7, lực lượng chức năng vẫn phong tỏa hiện trường để phục vụ công tác điều tra. Các đội pháp y tiến hành thu thập chứng cứ và xác định danh tính các nạn nhân, trong khi thi thể các nạn nhân lần lượt được đưa khỏi hiện trường.

Giới chức Thái Lan cho biết sẽ điều tra toàn diện vụ việc, đặc biệt là việc tuân thủ các quy định về an toàn phòng cháy, chữa cháy tại cơ sở kinh doanh, nhằm ngăn chặn những thảm kịch tương tự xảy ra trong tương lai.

Bích Hồng

Nguồn: Reuters.