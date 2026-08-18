Ngăn chặn vụ hỗn chiến, bắt giữ 14 đối tượng

Phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Thanh Hóa vừa kịp thời ngăn chặn vụ 3 nhóm thanh, thiếu niên mang theo nhiều hung khí hẹn nhau giải quyết mâu thuẫn, bắt giữ 14 đối tượng.

Các đối tượng tại cơ quan công an.

Theo đó, rạng sáng 9/8, có 3 nhóm thanh, thiếu niên với gần 40 đối tượng điều khiển 20 xe mô tô mang theo hung khí nguy hiểm rượt đuổi nhau trên các tuyến đường thuộc phường Hạc Thành và Quảng Phú.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Đội Cảnh sát cơ động thuộc Phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Thanh Hóa đã triển khai đồng loạt các biện pháp nghiệp vụ, tổ chức lực lượng truy đuổi, ngăn chặn và bắt giữ các đối tượng nói trên.

Đến 3h sáng 9/8, Đội Cảnh sát cơ động đã bắt giữ được 14 đối tượng chính trong 3 nhóm này. Các đối tượng có độ tuổi từ 15-17 tuổi, ở các xã Hoằng Phú, Quảng Ninh, Quảng Bình, Tiên Trang và các phường Quảng Phú, Sầm Sơn, Nam Sầm Sơn, Ngọc Sơn.

Lực lượng chức năng đã thu giữ 6 xe máy, 7 điện thoại di động, 1 súng ná bắn đạn bi cùng nhiều tang vật khác có liên quan.

Phòng Cảnh sát cơ động đang tiếp tục phối hợp với Công an phường Hạc Thành và đơn vị có liên quan tiến hành xác minh, xử lý, giải quyết vụ việc theo quy định của pháp luật.

Thái Thanh (CTV)