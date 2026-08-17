Thanh Hóa triển khai Chiến dịch 100 ngày số hóa hồ sơ, dữ liệu công chứng

Từ ngày 15/8, Sở Tư pháp phát động “Chiến dịch 100 ngày hoàn thành số hóa hồ sơ, chuyển đổi và cập nhật dữ liệu công chứng từ năm 2020 đến nay”, nhằm đẩy nhanh tiến độ xây dựng Cơ sở dữ liệu công chứng tập trung.

Khách hàng đến giao dịch tại Văn phòng công chứng Đào Duy Bình, xã Lưu Vệ.

Theo đó, Sở Tư pháp đề nghị Hội Công chứng viên tỉnh và các tổ chức hành nghề công chứng chủ động xây dựng kế hoạch, phân công nhân lực, bố trí nguồn lực để hoàn thành số hóa hồ sơ công chứng phát sinh từ ngày 1/1/2020 đến nay.

Chiến dịch được thực hiện trong 100 ngày, từ ngày 15/8 đến 22/11/2026, với yêu cầu hồ sơ, dữ liệu được số hóa đầy đủ, chính xác, đồng bộ và an toàn. Sau đó, từ ngày 1/10 đến 31/12/2026, các tổ chức hành nghề công chứng tiếp tục thực hiện chuyển đổi, cập nhật và đồng bộ dữ liệu vào Cơ sở dữ liệu công chứng tập trung theo đúng yêu cầu và hướng dẫn của Bộ Tư pháp, Sở Tư pháp; đồng thời thường xuyên kiểm tra, rà soát, khắc phục sai sót, bảo đảm tính thống nhất, an toàn và bảo mật của dữ liệu.

Phòng Hành chính bổ trợ tư pháp (Sở Tư pháp) được giao làm đầu mối theo dõi, tham mưu cho lãnh đạo Sở chỉ đạo, đôn đốc việc số hóa hồ sơ, chuyển đổi, cập nhật và đồng bộ dữ liệu công chứng. Đồng thời, đơn vị có trách nhiệm hướng dẫn, giải đáp, kịp thời tham mưu xử lý những khó khăn, vướng mắc phát sinh; định kỳ 2 tuần/lần tổng hợp, báo cáo tình hình, kết quả thực hiện của các tổ chức hành nghề công chứng.

Hội Công chứng viên tỉnh phối hợp tuyên truyền, quán triệt, đôn đốc các tổ chức hành nghề công chứng và công chứng viên nghiêm túc thực hiện chiến dịch; phổ biến, hướng dẫn các yêu cầu về nghiệp vụ, kỹ thuật trong quá trình rà soát, số hóa, chuyển đổi, cập nhật và đồng bộ dữ liệu.

Theo kế hoạch, người đứng đầu tổ chức hành nghề công chứng chịu trách nhiệm trực tiếp về tiến độ, chất lượng, tính đầy đủ, chính xác và an toàn của hồ sơ, dữ liệu công chứng thuộc phạm vi quản lý của đơn vị.

Hội nghị sơ kết hoạt động công chứng 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026 của Sở Tư pháp.

Việc triển khai "Chiến dịch 100 ngày hoàn thành số hóa hồ sơ, chuyển đổi và cập nhật dữ liệu công chứng từ năm 2020 đến nay” là một trong những nhiệm vụ trọng tâm được xác định tại Kế hoạch số 252/KH-UBND, ngày 20/7/2026 của UBND tỉnh về triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công chứng. Đây cũng là bước quan trọng nhằm chuẩn hóa, số hóa và đồng bộ dữ liệu công chứng, bảo đảm việc kết nối, chia sẻ, khai thác và sử dụng dữ liệu phục vụ hoạt động công chứng và công tác quản lý Nhà nước theo quy định.

Việt Hương