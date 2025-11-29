Chánh Văn phòng Tổng thống, nhà đàm phán hòa bình hàng đầu của Ukraine từ chức

Chánh Văn phòng Tổng thống Ukraine, ông Andriy Yermak, một đồng minh thân cận của Tổng thống Volodymyr Zelenskyy, người đứng đầu phái đoàn đàm phán của Ukraine tại các cuộc đàm phán hòa bình do Mỹ hậu thuẫn, đã từ chức chỉ vài giờ sau khi cơ quan phòng chống tham nhũng khám xét nhà riêng của ông.

Ông Andriy Yermak (phải) - Chánh văn phòng Tổng thống, nhà đàm phán hàng đầu của Ukraine từ chức hôm 28 tháng 11 năm 2025. Ảnh: Reuters.

Trong một thông báo ngày 28.11, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy cho biết Chánh Văn phòng Andriy Yermak đã từ chức, đồng thời kêu gọi đất nước đoàn kết.

Thông báo của Tổng thống Zelenskyy được đưa ra chỉ vài giờ sau khi cơ quan chống tham nhũng khám xét nhà của ông Yermak. Ông Yermak, người đứng đầu phái đoàn đàm phán của Ukraine trong nỗ lực thương thảo một kế hoạch do Mỹ đề xuất nhằm chấm dứt cuộc xung đột với Nga, đã xác nhận rằng căn hộ của ông bị khám xét vào sáng cùng ngày và khẳng định ông hoàn toàn hợp tác.

Một cuộc điều tra lớn về tham nhũng trong các quan chức cấp cao Ukraina đã gây ra sự phẫn nộ của công chúng và đẩy giới lãnh đạo nước này vào khủng hoảng khi Washington gia tăng áp lực lên Kiev để đạt được một thỏa thuận.

Liên quan đến thỏa thuận hòa bình, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 28.11 cho biết, Moskva đã nhận được các “thông số” của kế hoạch hòa bình cho Ukraine đã được điều chỉnh sau các cuộc tham vấn tại Geneva (Thụy Sĩ). Ông Peskov nói: “Các thông số chính đã được thông báo và sẽ có một cuộc thảo luận tại Moskva vào tuần tới”.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov. Ảnh: Reuters.

Người phát ngôn Peskov cũng cho biết thêm, hiện tại, Nga chỉ tiến hành các cuộc đàm phán về giải pháp cho cuộc xung đột Ukraine với Mỹ. Theo ông, các nghị quyết của Nghị viện châu Âu, trong đó nêu rằng châu Âu phải được mời tham gia bàn đàm phán, hiện không còn phù hợp. Ông Peskov nói: “Chắc chắn không có lý do gì để xem xét chúng vào thời điểm này”. Người phát ngôn Điện Kremlin nhấn mạnh rằng “vì đây là sứ mệnh hòa bình của Tổng thống Donald Trump... chúng tôi đang chuẩn bị chính xác cho những cuộc tiếp xúc này.”

Một kế hoạch hòa bình 28 điểm do Mỹ đề xuất đã được công bố vào tuần trước. Sau khi được công bố, đại diện từ Mỹ, Ukraine và một số nước châu Âu đã nhóm họp tại Geneva để thảo luận về kế hoạch này. Thông qua các cuộc thảo luận, kế hoạch đã được rút gọn xuống còn 19 điểm nhưng vẫn chưa được công bố công khai, đánh dấu sự thay đổi mới nhất trong nỗ lực ngoại giao đang diễn ra nhằm chấm dứt cuộc khủng hoảng Ukraine.

Điện Kremlin ngày 25.11 xác nhận rằng một phái đoàn của Mỹ, gồm đặc phái viên của Tổng thống Donald Trump, Steve Witkoff và các quan chức cấp cao khác sẽ đến Moskva vào tuần tới để thảo luận về một kế hoạch hòa bình khả thi cho Ukraine.

Thúy Hà

Nguồn: Al Jazeera/Tass