Chàng trai trẻ quyết tâm làm giàu từ nghề nông

Sinh ra và lớn lên trong một gia đình thuần nông nghèo, nhưng không vì thế mà chàng trai trẻ Ngô Đình Tuấn, xã Thọ Xuân thấy tự ti, mặc cảm. Đặc biệt, trong hoàn cảnh ấy càng không làm anh Tuấn thôi từ bỏ những ước mơ vượt khó, vươn lên làm giàu trên mảnh đất quê hương.

Mô hình kinh tế nông nghiệp tổng hợp của gia đình anh Ngô Đình Tuấn, xã Thọ Xuân.

Anh Tuấn chia sẻ: "Ngay từ nhỏ, mình đã sớm nuôi dưỡng niềm đam mê với nông nghiệp. Thậm chí, khi đang theo học chuyên ngành điện tử viễn thông tại Đại học Công nghiệp Hà Nội, mình cũng không ngừng tìm tòi, học hỏi bằng cách lặn lội đến nhiều tỉnh phía Bắc để tham quan, tiếp cận các mô hình sản xuất nông nghiệp hiệu quả. Mỗi lần trở về quê, mình đều mang theo các loại giống cây trồng mới để thử nghiệm trên chính mảnh đất của gia đình".

Xuất phát từ niềm đam mê cháy bỏng, năm 2018 khi chương trình học đại học sắp hoàn tất thì anh Tuấn lại bất ngờ quyết định dừng việc học rồi chuyển hướng trở về quê phát triển kinh tế nông nghiệp. Quyết định táo bạo này ban đầu vấp phải sự phản đối quyết liệt từ gia đình anh. Tuy vậy, bằng sự kiên trì và quyết tâm, anh Tuấn đã thuyết phục được gia đình ủng hộ con đường mà mình đã lựa chọn.

Để hiện thực hóa ước mơ, anh Tuấn đã xây dựng kế hoạch cụ thể; đồng thời huy động các nguồn vốn hỗ trợ để kịp thời thực hiện. Theo đó, với nguồn tiền tiết kiệm, hỗ trợ từ gia đình, vay mượn người thân, bạn bè, đặc biệt là nguồn vốn vay từ ngân hàng chính sách xã hội, anh Tuấn bắt tay cải tạo diện tích đất trồng mía kém hiệu quả của gia đình; đồng thời thuê thêm đất để mở rộng sản xuất. Anh tập trung phát triển các loại cây ăn quả có giá trị kinh tế như mít, bưởi Diễn và đầu tư xây dựng thêm chuồng trại để chăn nuôi các loại vật nuôi đặc sản.

Những ngày đầu triển khai mô hình, mặc dù khó khăn chồng chất từ thiếu vốn, thiếu kinh nghiệm kỹ thuật đến việc tìm đầu ra cho sản phẩm, song với tinh thần ham học hỏi, cùng những kiến thức tích lũy từ thực tiễn, anh từng bước khắc phục được các rào cản và kiên trì xây dựng thành công mô hình phát triển kinh tế nông nghiệp tổng hợp của mình.

Hiện trang trại của anh đã phát triển với quy mô 3ha, trong đó trồng hơn 1.500 gốc ổi lê Đài Loan, 200 gốc bưởi da xanh, 200 gốc chanh, 450 gốc na Đài Loan và 100 gốc táo Đài Loan, cung cấp ra thị trường trên 20 tấn hoa quả mỗi năm. Bên cạnh đó, anh còn phát triển chăn nuôi với nhiều loại vật nuôi có giá trị như lợn rừng, nhím, ngỗng, dúi và 17 đàn ong lấy mật.

Anh Tuấn cho biết: "Mô hình kinh tế của mình được xây dựng theo hướng tổng hợp, tuần hoàn, tận dụng phụ phẩm chăn nuôi làm phân bón cho cây trồng, góp phần giảm thiểu chi phí và bảo vệ môi trường. Mỗi năm xuất bán khoảng 500 con lợn thịt, 1.000 con lợn rừng giống, 300 nhím giống và gần 700 con ngỗng thương phẩm. Sau khi trừ chi phí, thu lãi từ 500 đến 600 triệu đồng mỗi năm".

Bên cạnh việc tập trung sản xuất, để không ngừng mở rộng thị trường gắn với các nền tảng số, anh Tuấn chú trọng đổi mới phương thức kinh doanh, tận dụng nền tảng mạng xã hội để quảng bá sản phẩm. Thông qua việc xây dựng kênh youtube chia sẻ kinh nghiệm sản xuất và bán hàng trực tuyến, sản phẩm không chỉ tiêu thụ tốt trong tỉnh mà còn vươn ra nhiều thị trường khác, được khách hàng tin tưởng, đánh giá cao. Cùng với đó, anh cũng tích cực liên kết, cung cấp giống và chuyển giao kỹ thuật cho 4 trang trại vệ tinh, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân địa phương.

Không chỉ là gương điển hình làm kinh tế giỏi, anh Tuấn còn là đoàn viên thanh niên tiêu biểu, luôn chia sẻ, trao đổi kinh nghiệm, hỗ trợ giúp đỡ một số hộ gia đình thanh niên có hoàn cảnh khó khăn cùng phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống. Bản thân anh Tuấn và gia đình luôn gương mẫu chấp hành tốt chủ trương, đường lối chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, các quy định của địa phương. Trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi, anh luôn tích cực tham gia các phong trào, cuộc vận động, đặc biệt luôn tiên phong trong thực hiện phong trào lập thân, lập nghiệp, cống hiến sức mình cho quê hương, tạo việc làm cho thanh niên địa phương.

Chị Hoàng Thị Phượng, Bí thư Đoàn xã Thọ Xuân, cho biết: Tấm gương khởi nghiệp của đoàn viên Ngô Đình Tuấn đã và đang lan tỏa mạnh mẽ tinh thần dám nghĩ, dám làm trong thanh niên nông thôn. Đây cũng là động lực để Đoàn xã Thọ Xuân tiếp tục quan tâm, hỗ trợ thanh niên tiếp cận các nguồn vốn ưu đãi, nhân rộng các mô hình kinh tế hiệu quả, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Bài và ảnh: Lê Phượng