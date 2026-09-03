Chấn chỉnh hoạt động cấp cứu, vận chuyển và chăm sóc người bệnh

Ngày 1/9, Sở Y tế Thanh Hóa ban hành công văn số 8647/SYT-NVYT về việc tăng cường quản lý hoạt động cấp cứu, vận chuyển và chăm sóc người bệnh.

Theo đó, Sở Y tế yêu cầu các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn tỉnh tăng cường quản lý người hành nghề, thuốc, vật tư y tế; chấn chỉnh hoạt động cấp cứu, hỗ trợ vận chuyển và chăm sóc người bệnh, bảo đảm an toàn và quyền lợi hợp pháp của người bệnh, người nhà người bệnh.

Thời gian qua, các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh cơ bản thực hiện nghiêm các quy định về khám bệnh, chữa bệnh, quản lý người hành nghề, thuốc, vật tư y tế và vận chuyển người bệnh. Tuy nhiên, qua phản ánh của người dân, hoạt động vận chuyển, chăm sóc người bệnh ngoài cơ sở y tế vẫn tiềm ẩn nguy cơ cung cấp dịch vụ y tế, thuốc, vật tư y tế và thu tiền trực tiếp từ người bệnh, người nhà người bệnh không đúng quy định.

Trước tình hình đó, Sở Y tế yêu cầu các đơn vị tăng cường quản lý, giám sát người hành nghề, viên chức và người lao động; không để xảy ra tình trạng lợi dụng vị trí công tác, thông tin về người bệnh hoặc tình trạng bệnh nặng, nguy kịch để môi giới, giới thiệu dịch vụ vận chuyển, chăm sóc, thuốc, vật tư y tế nhằm mục đích vụ lợi.

Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh phải quản lý chặt chẽ việc kê đơn, cấp phát, cung ứng và sử dụng thuốc, vật tư y tế; không để nhân viên tự ý mua bán, cung cấp hoặc thu tiền của người bệnh ngoài phạm vi hoạt động và hệ thống thanh toán của đơn vị.

Đáng chú ý, theo hồ sơ quản lý hiện có, trên địa bàn tỉnh chưa có cơ sở cung cấp dịch vụ cấp cứu, hỗ trợ vận chuyển người bệnh độc lập được Sở Y tế cấp giấy phép hoạt động. Vì vậy, các đơn vị phải tăng cường quản lý, không để tổ chức, cá nhân chưa đủ điều kiện sử dụng xe cứu thương, phương tiện vận chuyển để tổ chức hoạt động khám bệnh, chữa bệnh, cấp cứu, chăm sóc hoặc sử dụng thuốc cho người bệnh.

Sở Y tế nghiêm cấm cán bộ, viên chức, người lao động móc nối, môi giới, giới thiệu người bệnh cho các đơn vị vận chuyển bên ngoài để hưởng lợi; đồng thời không để xe cứu thương, phương tiện vận chuyển bên ngoài thường xuyên đón, trả, mời chào người bệnh trong khuôn viên cơ sở y tế.

Đối với người bệnh nặng, nguy kịch có nguyện vọng được vận chuyển về gia đình, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh phải tư vấn đầy đủ về tình trạng bệnh, nguy cơ trong quá trình vận chuyển và các biện pháp bảo đảm an toàn; không giới thiệu hoặc tạo điều kiện cho tổ chức, cá nhân không đủ điều kiện tiếp cận người bệnh để cung cấp dịch vụ.

Sở Y tế yêu cầu các đơn vị tăng cường kiểm tra tại khoa cấp cứu, hồi sức tích cực và các khoa điều trị người bệnh nặng, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh và xử lý vi phạm; đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn người bệnh và người nhà về quyền, nghĩa vụ, chi phí dịch vụ và các đầu mối liên hệ chính thức của cơ sở y tế.

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Tô Hà