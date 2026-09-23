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Đóng lối đi tự mở qua đường sắt

Vũ Phương
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(Baothanhhoa.vn) - Sáng 23/9, Công ty CP Đường sắt Thanh Hóa phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông và chính quyền địa phương tổ chức rào, đóng, xóa bỏ lối đi tự mở qua đường sắt tại Km187+750, thuộc địa bàn xã Trung Chính.

Đóng lối đi tự mở qua đường sắt

Sáng 23/9, Công ty CP Đường sắt Thanh Hóa phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông và chính quyền địa phương tổ chức rào, đóng, xóa bỏ lối đi tự mở qua đường sắt tại Km187+750, thuộc địa bàn xã Trung Chính.

Đóng lối đi tự mở qua đường sắt

Các đơn vị liên quan đóng chắn lối đi tự mở qua đường sắt tại Km187+750, thuộc địa bàn xã Trung Chính.

Trước đó, các đơn vị đã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, hướng dẫn người dân chuyển sang sử dụng các đường ngang hợp pháp.

Từ đầu năm 2026 đến nay, ngành đường sắt đã triển khai nhiều giải pháp và đóng, xóa bỏ 10 lối đi tự mở trên địa bàn tỉnh. Tuy nhiên, hiện vẫn còn 43 lối đi tự mở chưa được xử lý.

Khó khăn hiện nay là phần lớn các lối đi này đang phục vụ nhu cầu đi lại, sản xuất, sinh hoạt của người dân. Do đó, để đóng các lối đi tự mở cần đầu tư xây dựng đường gom dân sinh thay thế, trong khi nguồn kinh phí còn hạn chế.

Các đơn vị đang tiếp tục đề xuất, huy động nguồn vốn để từng bước hoàn thiện hệ thống đường gom, phấn đấu xóa bỏ toàn bộ các lối đi tự mở còn lại trước năm 2030.

Vũ Phương

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#xã Trung Chính #Chính quyền địa phương #qua đường sắt #Cảnh sát giao thông #Thanh hóa #Công ty #Ngành đường sắt #xóa bỏ #Tuyên truyền #Hoàn thiện

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