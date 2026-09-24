Xây dựng thế trận quốc phòng vững chắc từ cơ sở

Nước lũ lên nhanh, dòng chảy xiết khiến nhiều tuyến đường ở xã Kim Tân chìm trong biển nước. Nhiều khu dân cư bị chia cắt, việc tiếp cận người dân gặp nhiều khó khăn. Trong hoàn cảnh đó, cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) xã Kim Tân cùng lực lượng dân quân khẩn trương cơ động bằng xuồng máy, đưa người dân ra khỏi vùng nguy hiểm, vận chuyển lương thực, nước uống và nhu yếu phẩm.

Ban CHQS xã Kim Tân giúp Nhân dân khắc phục hậu quả mưa lũ.

Trong đợt mưa lũ vừa qua, Ban CHQS xã Kim Tân đã tổ chức 8 chuyến vận chuyển hàng hỗ trợ người dân ở những khu vực ngập sâu hơn 1m. Trong số những trường hợp cần được hỗ trợ khẩn cấp có cụ Nguyễn Thị Nhuộm, 93 tuổi, ở thôn 2 Thành Tiến, bị tai biến, sốt cao, mê man. Tổ cứu nạn do Thượng úy Lê Huy Trường, Trợ lý Tác chiến Ban CHQS xã Kim Tân trực tiếp chỉ huy đã đưa cụ lên xuồng, vượt gần 3km trong dòng nước xiết tới bến dã chiến, sau đó chuyển lên xe cấp cứu đến Bệnh viện Đa khoa Thạch Thành.

Mưa lũ làm 1.948 hộ với 7.973 nhân khẩu tại 14/20 thôn của xã Kim Tân bị ngập. Lực lượng chức năng đã tổ chức sơ tán tại chỗ 1.934 hộ với 7.908 nhân khẩu; 20 hộ với 65 nhân khẩu được sơ tán tập trung đến nơi an toàn. Ban CHQS xã tổ chức 6 tổ với 24 cán bộ, chiến sĩ, dân quân cùng 6 thuyền tham gia sơ tán, vận chuyển nhu yếu phẩm; bố trí lực lượng tại 12 điểm đường ngập sâu, khu vực sạt lở để cảnh báo; đồng thời duy trì 6 tổ với 18 dân quân tuần tra, canh gác các vị trí đê xung yếu.

Ông Nguyễn Thanh Hào, Chủ tịch UBND xã Kim Tân, cho biết: “Do lực lượng lao động chính của nhiều gia đình đi làm ăn xa, địa phương gặp không ít khó khăn trong chủ động phòng, chống lũ. Sự có mặt của bộ đội, công an chính quy tại cơ sở đã góp phần giúp địa phương xử lý tình huống nhịp nhàng, hiệu quả. Các phương án được huấn luyện, tập huấn cùng tinh thần trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ giúp chính quyền địa phương chủ động hơn trong ứng phó thiên tai”.

Trong đợt mưa lũ giữa tháng 9/2026, theo phương án ứng trực, toàn tỉnh huy động 15.206 cán bộ, chiến sĩ và dân quân tự vệ, chuẩn bị 20 tàu, xuồng các loại cùng nhiều phương tiện, vật chất phục vụ cứu hộ, cứu nạn. Thực tế từ ngày 13 đến 18/9, gần 8.000 lượt cán bộ, chiến sĩ trực tiếp tham gia ứng phó, hỗ trợ Nhân dân; 1.810 hộ với 6.588 nhân khẩu tại 61 xã, phường được sơ tán đến nơi an toàn.

Tại xã Hoằng Giang, trước nguy cơ sạt lở từ khu vực núi Cây Đa, gần 20 cán bộ, nhân viên thường trực và dân quân của Ban CHQS xã đã phối hợp với lực lượng công an và người dân tổ chức sơ tán các hộ nằm trong vùng nguy hiểm. Ở nhiều địa phương khác, lực lượng quân sự tham gia di chuyển tài sản, bảo vệ các công trình xung yếu, vận chuyển nhu yếu phẩm, hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả sau lũ.

Đằng sau sự chủ động của lực lượng tại cơ sở trong mỗi tình huống phát sinh là cả một quá trình huấn luyện, diễn tập và chuẩn bị phương án được thực hiện thường xuyên. Hiện nay, các cuộc diễn tập chiến đấu phòng thủ năm 2026 tại các địa phương trong tỉnh đang được triển khai đồng bộ, sát thực tế, chú trọng xử trí các tình huống quốc phòng - an ninh và nâng cao khả năng hiệp đồng giữa các lực lượng. Nội dung diễn tập bao gồm chiến đấu phòng thủ, phòng thủ dân sự, phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, bảo vệ mục tiêu và chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu. Qua đó, cơ chế lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền và khả năng hiệp đồng giữa các lực lượng được kiểm nghiệm, những điểm chưa phù hợp được bổ sung, điều chỉnh.

Cùng với xây dựng lực lượng, Bộ CHQS tỉnh chú trọng công tác dân vận, chính sách hậu phương quân đội và tham gia phát triển kinh tế - xã hội. Trong 5 năm, lực lượng vũ trang tỉnh đã xây dựng gần 400 nhà tình nghĩa, nhà đồng đội, “nhà 100 đồng”; quyên góp hơn 7,8 tỷ đồng ủng hộ “Ngày vì người nghèo” và đóng góp hàng nghìn ngày công giúp Nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh. Năm 2025, lực lượng vũ trang tỉnh điều động 79.248 ngày công, tham gia di dời 87.458 nhân khẩu, hỗ trợ 5 tấn lương khô, 1.850 thùng mì tôm và 2.000 thùng nước lọc trong công tác phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm cứu nạn.

Từ thao trường đến vùng lũ, từ những phương án được rà soát trong phòng họp đến những chuyến cơ động cứu dân, thế trận quốc phòng được tạo dựng bằng những công việc cụ thể mỗi ngày.

Đại tá Nguyễn Trọng Nhị, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh Thanh Hóa, cho biết: “Thời gian tới, Bộ CHQS tỉnh tiếp tục nâng cao chất lượng tham mưu cho cấp ủy, chính quyền; duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu; củng cố dân quân tự vệ, dự bị động viên; đổi mới huấn luyện, diễn tập; hoàn thiện phương án phòng thủ dân sự và nâng cao năng lực ứng phó thiên tai, sự cố. Cùng với đó là tăng cường phối hợp giữa quân sự, công an, biên phòng, các ngành, đoàn thể và lực lượng tại chỗ”.

Bài và ảnh: Hoàng Lan