Trao 273 suất quà hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng do mưa lũ

Chiều 23/9, Ủy ban MTTQ tỉnh phối hợp với Tổng Công ty Cổ phần Hợp Lực tổ chức thăm hỏi, trao hỗ trợ cho các hộ dân bị ảnh hưởng do mưa lũ tại xã Yên Phú.

Đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh, Tổng Công ty Cổ phần Hợp Lực trao quà cho xã Yên Phú để chuyển đến người dân trong xã.

Đoàn đã thăm hỏi, động viên các gia đình bị ngập lụt, ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt và tài sản; động viên người dân chủ động khắc phục hậu quả, vệ sinh môi trường, sớm ổn định cuộc sống. Dịp này, Tổng Công ty Cổ phần Hợp Lực đã trao 273 suất quà, mỗi suất gồm 1 triệu đồng tiền mặt cùng mì tôm và thuốc cho người dân xã Yên Phú với tổng trị giá 400 triệu đồng.

Đây là tình cảm, sự sẻ chia của cán bộ, y, bác sĩ và người lao động Tổng Công ty nhằm hỗ trợ người dân trong thời điểm khó khăn.

Đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh, Tổng Công ty Cổ phần Hợp Lực trao quà cho cụ Trần Thị Liên, 97 tuổi, ở thôn Xuân Hoà, xã Yên Phú.

Đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh, Tổng Công ty Cổ phần Hợp Lực trao quà cho cụ Hoàng Thị Chừng, 83 tuổi, ở thôn Xuân Hoà, xã Yên Phú.

Đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh, Tổng Công ty Cổ phần Hợp Lực trao quà cho các hộ dân xã Yên Phú.

Thông qua hoạt động hỗ trợ, Tổng Công ty Cổ phần Hợp Lực tiếp tục thể hiện trách nhiệm chung tay cùng cấp ủy, chính quyền và MTTQ địa phương hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai.

Phan Nga