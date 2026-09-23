Trao học bổng và quà Trung thu cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại Như Xuân

Chiều 23/9, Hội Bảo trợ người khuyết tật Việt Nam, Hội Bảo trợ Người khuyết tật, trẻ mồ côi và Bảo vệ quyền trẻ em tỉnh Thanh Hóa cùng các nhà tài trợ đã tổ chức chương trình “Trung thu yêu thương - Nâng bước em tới trường” năm 2026.

Đại diện các đơn vị tài trợ trao học bổng cho học sinh khuyết tật, mồ côi, học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Tại chương trình, Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam trao tặng 40 suất học bổng, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng cho học sinh khuyết tật, mồ côi, học sinh có hoàn cảnh khó khăn đang học tập tại Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS Như Xuân.

Cùng với đó, Thượng tọa Thích Định Tánh, trụ trì chùa Cẩm Phong, tỉnh Tây Ninh trao tặng 258 suất quà gồm bánh Trung thu và sữa cho học sinh Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS Như Xuân; trao 20 chiếc xe đạp cho học sinh khuyết tật, mồ côi, có hoàn cảnh khó khăn, hiếu học trên địa bàn xã Như Xuân.

Thượng tọa Thích Định Tánh cùng đại diện các đơn vị tài trợ trao xe đạp và quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS Như Xuân.

Bên cạnh hoạt động trao quà, các em học sinh còn được tham gia các tiết mục văn nghệ, giao lưu và đố vui tìm hiểu về Tết Trung thu.

Chương trình “Trung thu yêu thương - Nâng bước em tới trường” không chỉ hỗ trợ về vật chất mà còn thể hiện sự quan tâm, sẻ chia của các tổ chức, đơn vị đối với trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Qua đó, tiếp thêm động lực để các em tự tin đến trường, nỗ lực học tập, rèn luyện và vươn lên trong cuộc sống.

Trần Hằng