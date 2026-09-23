Khẩn trương xử lý, đưa nhà, đất dôi dư vào khai thác, sử dụng hiệu quả

Chủ trì hội nghị về tình hình sắp xếp, xử lý, khai thác nhà, đất dôi dư trên địa bàn tỉnh chiều 23/9, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Quang Hùng yêu cầu các sở, ngành, địa phương xác định đây là nhiệm vụ cấp bách. Việc xử lý phải bảo đảm đúng quy định, không đùn đẩy, né tránh, sớm đưa tài sản vào khai thác, sử dụng hiệu quả, tránh lãng phí.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Quang Hùng chủ trì hội nghị.

Hội nghị được tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến đến 166 xã, phường trong tỉnh.

Theo báo cáo của Sở Tài chính, thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, hai đoàn công tác liên ngành đã được thành lập để kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc các cơ quan, đơn vị, địa phương rà soát, phân loại và tổ chức thực hiện phương án sắp xếp, xử lý, khai thác cơ sở nhà, đất dôi dư.

Nội dung rà soát tập trung vào hồ sơ pháp lý, hiện trạng tài sản, nhu cầu sử dụng thực tế; trên cơ sở đó xác định phương án xử lý cụ thể đối với từng cơ sở.

Đại diện lãnh đạo Sở Tài chính báo cáo tại hội nghị.

Hiện nay, trong số 166 xã, phường trên địa bàn tỉnh, có 95 xã, phường có nhiều cơ sở nhà, đất dôi dư cần tập trung xử lý; 42 xã, phường có ít cơ sở dôi dư hoặc không phát sinh vướng mắc lớn; 29 xã, phường không có cơ sở nhà, đất dôi dư. Đến ngày 15/9, hai đoàn công tác đã làm việc với 137 xã, phường/166 xã, phường.

Qua rà soát, tổng số cơ sở nhà, đất dôi dư cần xử lý trên địa bàn tỉnh hiện là 1.285 cơ sở, tăng 264 cơ sở so với số liệu đã báo cáo. Nguyên nhân chủ yếu do một số đơn vị trước đây tổng hợp chưa đầy đủ; phát sinh thêm tài sản do các cơ quan Trung ương bàn giao về địa phương và sau sắp xếp lại các cơ sở giáo dục công lập.

Đối với 469 cơ sở dự kiến chuyển đổi công năng sang nhà văn hóa, sân chơi và các công trình phục vụ cộng đồng thuộc thẩm quyền quyết định của Chủ tịch UBND cấp xã, đến nay đã hoàn thành 337 cơ sở, còn 132 cơ sở đang thực hiện. Với 282 cơ sở thực hiện điều chuyển hoặc điều chuyển kết hợp chuyển đổi công năng để bố trí cho lĩnh vực y tế, giáo dục thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND tỉnh, đã hoàn thành 90 cơ sở, còn 192 cơ sở đang thực hiện. Đáng chú ý, trong số 523 cơ sở dự kiến giao cho Trung tâm Cung ứng dịch vụ công cấp xã quản lý, khai thác theo hình thức cho thuê, đã có 376 cơ sở được giao. Tuy nhiên, mới có 15 cơ sở được phê duyệt phương án khai thác, cho thuê và chưa có cơ sở nào ký hợp đồng khai thác, cho thuê; 147 cơ sở vẫn chưa hoàn thành việc giao cho Trung tâm Cung ứng dịch vụ công. Đối với 11 cơ sở đề xuất giao đất, cho thuê đất theo pháp luật về đất đai, 4 cơ sở đã xử lý xong, 7 cơ sở đang thực hiện.

Đại diện các sở, ngành dự hội nghị.

Qua kiểm tra cho thấy, tiến độ xử lý tại một số địa phương còn chậm. Một số nơi chưa hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ của đơn vị quản lý, khai thác tài sản.

Một số cơ sở đã thống nhất chuyển đổi công năng thành nhà văn hóa, điểm sinh hoạt cộng đồng nhưng chưa ban hành quyết định xử lý.

Với tài sản dự kiến đấu giá quyền sử dụng đất, khó khăn chủ yếu liên quan đến quy hoạch, trích đo địa chính, xác định ranh giới, diện tích, giá đất và giá khởi điểm.

Đại diện Sở Y tế phát biểu tại hội nghị.

Đại diện Sở Nông nghiệp và Môi trường phát biểu tại hội nghị.

Tại hội nghị, đại diện các địa phương, sở, ngành đã trao đổi về những khó khăn, vướng mắc trong quá trình xử lý; đồng thời làm rõ trách nhiệm và hướng giải quyết đối với từng nhóm tài sản, nhất là những cơ sở đã có phương án nhưng chậm đưa vào khai thác, sử dụng.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Quang Hùng kết luận hội nghị.

Kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Quang Hùng nhấn mạnh: Khối lượng công việc sắp xếp, xử lý, khai thác nhà, đất dôi dư từ nay đến cuối năm còn rất lớn. Vì vậy, các sở, ngành, địa phương phải xác định đây là nhiệm vụ cấp bách, có thời hạn cụ thể; chủ động tổ chức thực hiện, không chờ đôn đốc, nhắc nhở.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các xã, phường khẩn trương hoàn thành việc ban hành quyết định xử lý, chuyển đổi công năng đối với các cơ sở thuộc thẩm quyền đủ điều kiện, chậm nhất ngày 30/9/2026.

Đối với những cơ sở đã có quyết định xử lý phải nhanh chóng thực hiện bàn giao, đưa vào khai thác, sử dụng, không để tài sản tiếp tục bỏ trống, gây lãng phí.

Chủ tịch UBND các xã, phường trực tiếp theo dõi, xây dựng tiến độ thực hiện theo từng tuần và chịu trách nhiệm về kết quả xử lý trên địa bàn.

Điểm cầu các xã, phường dự hội nghị.

Đối với các cơ sở giao Trung tâm Cung ứng dịch vụ công quản lý, khai thác, các địa phương phải khẩn trương hoàn thành thủ tục bàn giao; đồng thời lập, phê duyệt phương án khai thác, cho thuê theo quy định.

Giao Sở Tài chính làm đầu mối theo dõi, đôn đốc, tổng hợp tiến độ. Hai đoàn công tác tiếp tục kiểm tra, tập trung vào các cơ sở còn tồn tại, vướng mắc, phấn đấu hoàn thành kiểm tra tiến độ trước ngày 30/10/2026.

Sở Nông nghiệp và Môi trường hướng dẫn, tháo gỡ các thủ tục liên quan đến đất đai. Sở Xây dựng hướng dẫn việc chuyển đổi công năng. Thanh tra tỉnh xây dựng kế hoạch thanh tra có trọng tâm, trọng điểm đối với những trường hợp đã có quyết định xử lý nhưng chậm thực hiện, chưa đưa tài sản vào khai thác, sử dụng.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh lưu ý, quá trình triển khai không được làm sai quy định, nhưng cũng không lấy lý do lo ngại sai sót để đùn đẩy, né tránh trách nhiệm, kéo dài thời gian xử lý. Mục tiêu cuối cùng là đưa tài sản công dôi dư vào quản lý, khai thác, sử dụng thực chất, hiệu quả, tránh thất thoát, lãng phí.

Minh Hằng