Chăm lo sức khỏe người lao động trong mùa nắng nóng

Những ngày cuối tháng 5 và tháng 6, thời tiết trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa diễn biến bất thường với nhiều đợt nắng nóng gay gắt kéo dài, nhiệt độ ngoài trời có thời điểm lên tới 39 - 40 độ C. Điều kiện thời tiết bất lợi không chỉ ảnh hưởng đến sinh hoạt thường ngày mà còn tác động trực tiếp đến sức khỏe, tâm lý và năng suất lao động của hàng chục nghìn công nhân đang làm việc tại các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Công đoàn Công ty TNHH Giày Aleron Việt Nam phát sữa chua cho công nhân lao động trong những ngày nắng nóng cao điểm.

Trước tình hình đó, các cấp công đoàn trong tỉnh đã chủ động phối hợp với người sử dụng lao động triển khai nhiều giải pháp thiết thực nhằm chăm lo, bảo vệ sức khỏe người lao động (NLĐ), góp phần ổn định sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp.

Tại Công ty TNHH Giày Aleron Việt Nam, nơi có hơn 6.000 công nhân lao động đang làm việc, công tác phòng, chống nắng nóng được triển khai từ rất sớm. Ngay từ đầu mùa hè, ban chấp hành công đoàn công ty đã phối hợp với ban giám đốc tiến hành khảo sát thực tế tại các phân xưởng sản xuất, đặc biệt là những khu vực tập trung đông lao động và các công đoạn phát sinh nhiệt lớn như khu vực đế gia công, kho bồi.

Đồng chí Vũ Thị Mai Loan, Chủ tịch công đoàn Công ty TNHH Giày Aleron Việt Nam, cho biết: “Công đoàn thường xuyên rà soát hệ thống quạt thông gió, quạt làm mát tại các phân xưởng để kịp thời bổ sung, sửa chữa khi cần thiết. Đồng thời, chủ động nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của NLĐ để đề xuất với doanh nghiệp thực hiện các giải pháp chống nóng phù hợp, bảo đảm sức khỏe cho công nhân trong quá trình làm việc”.

Trong những ngày nắng nóng cao điểm, công đoàn công ty đã triển khai nhiều hoạt động chăm lo sức khỏe NLĐ như bố trí đầy đủ nước uống, bổ sung đá viên, đá cây tại các phân xưởng; đồng thời phát sữa chua, nước chanh giải nhiệt cho toàn bộ công nhân lao động. Những hoạt động thiết thực này không chỉ góp phần bảo đảm sức khỏe cho công nhân mà còn thể hiện sự quan tâm, chăm lo kịp thời của tổ chức công đoàn và doanh nghiệp đối với NLĐ.

Chị Mai Thị Hà, công nhân Công ty TNHH Giày Aleron Việt Nam, cho biết: “Những ngày nắng nóng kéo dài khiến sức khỏe của công nhân bị ảnh hưởng không nhỏ. Được công đoàn và công ty quan tâm, hỗ trợ nước uống, đồ giải nhiệt, chúng tôi cảm thấy yên tâm hơn trong quá trình làm việc, từ đó có thêm động lực để gắn bó với doanh nghiệp”.

Cũng như nhiều doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, tại Công ty TNHH Giày Rollsport Việt Nam với hơn 17.400 công nhân lao động, công đoàn cơ sở đã phối hợp chặt chẽ với doanh nghiệp triển khai đồng bộ nhiều biện pháp chống nóng cho NLĐ. Ban chấp hành công đoàn thường xuyên kiểm tra điều kiện làm việc tại các nhà xưởng, giám sát chất lượng nước uống, hệ thống thông gió; đồng thời đề xuất doanh nghiệp lắp đặt thêm điều hòa, quạt làm mát tại những khu vực có nhiệt độ cao. Đặc biệt, trong những ngày cao điểm nắng nóng, công ty đã sử dụng xe chữa cháy phun nước lên mái các nhà xưởng nhằm giảm nhiệt lượng hấp thụ từ mái tôn... Bên cạnh đó, hệ thống quạt làm mát được vận hành liên tục, nguồn nước uống giải nhiệt luôn được bổ sung đầy đủ trong suốt ca làm việc.

Đồng chí Nguyễn Văn Tý, Chủ tịch công đoàn Công ty TNHH Giày Rollsport Việt Nam, cho biết: “Vào những ngày nhiệt độ tăng cao, doanh nghiệp sử dụng 3,5 tấn đá viên mỗi ngày để phục vụ nhu cầu của NLĐ, đồng thời phát trà sữa cho toàn bộ công nhân nhằm hỗ trợ giải nhiệt mùa hè. Mọi ý kiến phản ánh, kiến nghị của đoàn viên liên quan đến môi trường làm việc đều được công đoàn tiếp nhận, đối thoại và phối hợp giải quyết kịp thời”.

Không chỉ chú trọng các biện pháp chống nóng trực tiếp, Công ty TNHH Giày Rollsport Việt Nam còn quan tâm nâng cao chế độ dinh dưỡng cho NLĐ. Theo đó, công nhân tăng ca từ 2 giờ trở lên được hỗ trợ 20.000 đồng tiền ăn; lao động làm ca đêm được bổ sung thêm suất ăn nhằm bảo đảm sức khỏe. Trường hợp tăng ca từ 3 giờ trở lên, ngoài hỗ trợ tiền ăn còn được hỗ trợ thêm khoản tiền tương đương 30 phút làm thêm giờ.

Trước diễn biến thời tiết nắng nóng kéo dài, Liên đoàn Lao động tỉnh Thanh Hóa đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo công đoàn các cấp tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định về an toàn, vệ sinh lao động tại doanh nghiệp. Trong đó, tập trung rà soát điều kiện làm việc, hệ thống thông gió, làm mát, chế độ nước uống, dinh dưỡng và thời gian nghỉ ngơi của NLĐ; đồng thời chủ động phối hợp với người sử dụng lao động xây dựng các phương án ứng phó phù hợp với điều kiện sản xuất thực tế. Phát huy vai trò của tổ tư vấn pháp luật công đoàn và mạng lưới an toàn vệ sinh viên trong tư vấn, bảo vệ quyền lợi NLĐ, kiểm tra môi trường làm việc, phát hiện nguy cơ mất an toàn lao động và hướng dẫn thực hiện các biện pháp phòng chống nắng nóng tại nơi làm việc...

Những việc làm thiết thực, ý nghĩa trong mùa nắng nóng đã và đang khẳng định vai trò của tổ chức công đoàn trong đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của NLĐ. Qua đó góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ tại doanh nghiệp, tạo động lực để NLĐ yên tâm gắn bó, cống hiến, đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Bài và ảnh: Thanh Huê