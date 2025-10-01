“Cày” 60.000 km, chủ xe VF 6 choáng vì chi phí vận hành không tưởng

Từ chi phí bảo dưỡng rẻ không tưởng, chi phí vận hành gần như bằng “0” cho đến các ưu đãi khủng, VF 6 đang trở thành lựa chọn hàng đầu cho những ai tìm kiếm một chiếc xe điện an toàn, tiện nghi và tiết kiệm đến mức khó tin.

Đi 60.000 km, tiền bảo dưỡng chỉ vài trăm nghìn tới 1 triệu đồng

Với nhiều người, việc sở hữu và “nuôi” một chiếc ô tô có thể là một gánh nặng tài chính. Tuy nhiên, đối với chủ xe VinFast VF 6 như anh Nguyễn Thành, câu chuyện này hoàn toàn ngược lại.

Sau hơn một năm sở hữu VinFast VF 6, anh Nguyễn Thành cho biết anh đã cầm lái chiếc xe đi tổng cộng hơn 61.000 km - con số mà theo anh “ngay cả xe chạy dịch vụ taxi cũng chưa chắc đã bào tới mức đó”. Tuy nhiên, tổng số tiền để bảo dưỡng xe chỉ vỏn vẹn 1 triệu đồng. Con số này khiến anh cảm thấy kinh ngạc.

Anh Thành phân tích, chi phí 1 triệu đồng này đã bao gồm ba lần bảo dưỡng định kỳ và thay một cặp phuộc trước. Riêng cặp phuộc anh được hãng bảo hành - điều với anh là khó xảy ra nếu anh mua một chiếc xe thương hiệu khác.

Về chi phí bảo dưỡng, anh so sánh, chiếc xe xăng Hyundai Kona trước đây của anh tốn 2,8-3 triệu đồng cho lần bảo dưỡng đầu tiên và khoảng 2,5 triệu đồng cho lần thứ hai, cao hơn nhiều lần con số 1 triệu đồng sau 3 lần bảo dưỡng của VF 6. Ở các mốc tiếp theo, số tiền bảo dưỡng với xe xăng có thể lên tới 5-7 triệu đồng hoặc hơn.

Lý giải cho chi phí bảo dưỡng thấp kỷ lục, anh Thành cho rằng xe điện có cấu tạo đơn giản hơn rất nhiều so với xe xăng. Xe điện không có động cơ đốt trong phức tạp, không cần thay nhớt, hộp số, dây curoa hay bugi.

Cùng chung quan điểm, anh Lê Đức, một chủ xe VF 6 tại Hà Nội, cũng không giấu nổi sự bất ngờ khi bảo dưỡng chiếc xe của mình ở mốc 60.000 km chỉ tốn hơn 437.000 đồng. “Quá bèo luôn”, anh Đức thốt lên đầy bất ngờ.

Ngoài ra, anh nhận định chi phí sử dụng tổng thể của VF 6 còn thấp hơn nữa nhờ các chính sách ưu việt của VinFast. Anh Lê Đức cho biết anh không phải chi trả một đồng nào cho nhiên liệu bởi VinFast đang miễn phí sạc cho anh đến hết năm 2027. Thậm chí, anh còn được miễn phí gửi xe vì ở trong khu đô thị của Vinhomes. Những ưu đãi này khiến anh Lê Đức có trải nghiệm “sử dụng xe chẳng mất gì”, ngoại trừ một số khoản nho nhỏ như rửa xe.

Anh khẳng định rằng, đối với những người đang phải tính toán hay chắt bóp chi tiêu, sử dụng VF 6 là một lựa chọn quá tốt để tiết kiệm chi phí cho các khoản khác trong cuộc sống.

Độ an toàn cao với loạt trang bị “lợi hại”

Ngoài chi phí, khả năng vận hành và trang bị của VinFast VF 6 được người tiêu dùng Việt chấm điểm xuất sắc.

Về trải nghiệm lái, sau chuyến đi từ TP.HCM về An Giang, reviewer Tony Phùng đã không khỏi ấn tượng bởi nước ga rất mượt của mẫu B-SUV nhà VinFast. Lực kéo tức thì không có độ trễ của chiếc VF 6 giúp xe cực kỳ linh hoạt khi luồn lách trong phố và vượt xe dứt khoát. Vô lăng của xe được anh đánh giá là có độ chính xác cao, chỉ cần nhích nhẹ cũng có phản hồi ngay lập tức, không giống một số mẫu xe Hàn Quốc anh đã trải nghiệm.

Hệ thống treo và khung gầm của VF 6 cũng nhận được nhiều lời khen ngợi. Hệ thống treo sau đa điểm theo anh mang lại cảm giác dễ chịu và êm ái khi đi trong phố hay qua gờ giảm tốc. Khi di chuyển trên cao tốc, ở tốc độ 90-100 km/h, xe cho cảm giác đầm chắc, vững chãi.

Về các tính năng tiện nghi, Tony Phùng cũng rất hài lòng. Xe có màn hình HUD hiển thị thông số trên kính lái với đầy đủ thông tin từ vận tốc, tính năng ADAS, xi nhan, tình trạng pin... Với anh, đây là tiện nghi rất giá trị và hiếm có ở phân khúc hạng B. Camera 360 độ cũng được đánh giá là rất nét, kể cả ban đêm và truyền tín hiệu nhanh. Ghế lái chỉnh điện và tính năng thông gió ghế là những tiện ích hữu ích, giúp người lái thoải mái hơn khi đi đường dài.

Cũng nói về các tính năng trên xe, reviewer kênh Thích Dùng Xe dành nhiều thời gian nói về hệ thống ADAS của VF 6. Bản thân anh đã trải nghiệm ADAS của xe trong nhiều điều kiện, đặc biệt là vào ban đêm trên đường cao tốc Láng Hòa Lạc với vạch sơn mờ và ánh sáng yếu. “Kết quả rất ấn tượng. Ngay cả trên mặt đường không đẹp và vạch sơn không rõ ràng, hệ thống ADAS vẫn phản hồi rất chính xác”, người này tỏ ra ấn tượng.

Nam reviewer khẳng định ADAS trên VF 6 là một “vũ khí lợi hại” khi lái xe trên cao tốc, mang lại cảm giác nhàn nhã và an toàn tuyệt đối. Anh nhấn mạnh rằng hệ thống này rất khó thay thế bằng các thiết bị bên ngoài, vì sử dụng radar để quét chính xác, mang lại độ tin cậy vượt trội.

Có trang bị, tiện nghi hàng đầu phân khúc nhưng hiện tại, chi phí sở hữu VF 6 cũng được đánh giá là cực kỳ hấp dẫn nhờ các chương trình ưu đãi liên tiếp của VinFast. Cụ thể, khách hàng được giảm 4% giá xe nhờ chương trình “Mãnh liệt Tinh thần Việt Nam - Vì tương lai xanh” lần 3. Nếu chuyển từ xe xăng sang xe điện, người dùng được ưu đãi thêm 15 triệu đồng. Đặc biệt, nếu đăng ký xe ở Hà Nội hoặc TP.HCM, người mua xe được tặng ngay 15 triệu đồng dưới dạng điểm VinClub.

Đây là lý do nhiều người dùng nhận định, VF 6 xứng đáng là mẫu xe hấp dẫn nhất phân khúc bởi những lợi thế khó cưỡng, từ chi phí “không phải nghĩ” tới hệ thống ADAS cực kỳ thông minh và những tiện nghi khó tìm thấy ở những đối thủ cùng tầm tiền.

NL