Top 5 camera hành trình VietMap đáng để bạn lựa chọn năm 2026

Công nghệ camera AI giám sát giao thông ngày càng phổ biến trên đường phố Việt Nam nên trang bị một chiếc camera hành trình là nhu cầu cấp thiết cho mọi chủ xe. Khi quy định từ năm 2026 yêu cầu dữ liệu hình ảnh để xử phạt vi phạm, nên trang bị và lắp đặt camera hành trình VietMap có tính năng cảnh báo tốc độ và cảnh báo camera AI phạt nguội là vô cùng cần thiết. MinhThanhAuto.vn gợi ý top 5 camera hành trình cảnh báo tốc độ và camera phạt nguội Ai năm 2026 đáng để bạn lựa chọn.

1.VietMap L110 - Cảnh Báo Tốc Độ - Định Vị Xe 4G

VietMap L110 là phiên bản camera hành trình thế hệ mới được VietMap ra mắt vào tháng 11 năm 2025. L110 gây ấn tượng với độ phân giải 2K (2560×1440p) chuẩn QUAD HD, mang lại hình ảnh rõ nét chi tiết. Có cảnh báo biển báo giao thông bằng giọng nói, giúp bạn luôn nắm rõ tốc độ và biển báo trên mọi cung đường.

L110 nổi bật với kết nối 4G LTE, cho phép xem video trực tuyến, định vị xe và kiểm tra lịch sử hành trình qua ứng dụng VietMap Live. Camera hỗ trợ ghi hình khi đỗ với hai chế độ: tự động khi có va chạm và time-lapse tiết kiệm dung lượng. Góc quay 140° bao quát 4-6 làn đường, cảm biến SC401AI và WDR cho hình ảnh rõ nét. Hệ thống còn cảnh báo giọng nói từ 300 m trước các khu vực camera phạt nguội, camera tốc độ Ai.

Giá chỉ: 3.590.000đ tặng kèm Sim 4G 1 năm và VietMap Live 1 năm

2. VietMap S720 - Có cảnh báo tốc độ, ghi hình 4K siêu nét

VietMap S720 đứng đầu danh sách camera hành trình VietMap nhờ sự kết hợp hoàn hảo giữa chất lượng ghi hình và tính năng cảnh báo thông minh. Với độ phân giải 4K (3840×2160P) cho camera trước, thiết bị này ghi lại chi tiết từng biển số xe, vạch kẻ đường một cách sắc nét. Công nghệ HDR + WDR tự động cân bằng sáng tối, giúp video luôn rõ nét cả ngày lẫn đêm.

VietMap S720 nổi bật với hệ thống cảnh báo giao thông bằng giọng nói tiếng Việt, hỗ trợ 13 loại biển báo như giới hạn tốc độ,camera phạt nguội Ai, khu dân cư và cấm vượt. Dữ liệu được cập nhật thường xuyên từ VietMap đảm bảo thông tin chính xác. Camera hỗ trợ điều khiển bằng giọng nói tiếng Việt, giúp tài xế lái xe mà không rời mắt khỏi đường. Vietmap S720 trang bị WiFi 6 băng tần 2.4GHz cho tốc độ truyền dữ liệu nhanh, cùng pin siêu tụ điện bền bỉ và an toàn.

Giá Chỉ : 3.490.000đ Tặng kèm VietMap Live Pro 1 năm

3. HUD VietMap H50 – Màn Hình Hiển Thị Thông Minh, Lái Xe An Toàn

Vietmap H50 là thiết bị màn hình hiển thị thông tin lên kính lái (HUD) thế hệ mới, giúp tài xế nắm bắt mọi thông số quan trọng mà không cần cúi đầu nhìn đồng hồ.

Hiển thị sắc nét: Tốc độ xe, chỉ đường, và thông tin cuộc gọi ngay trong tầm mắt.

Dữ liệu cảnh báo: Đồng bộ với ứng dụng Vietmap Live, cảnh báo tốc độ giới hạn, camera phạt nguội và biển báo giao thông trên toàn quốc.

Kết nối linh hoạt: Hỗ trợ kết nối OBDII hoặc GPS, tương thích với hầu hết các dòng xe hiện nay.

Thiết kế tinh gọn: Sang trọng, không gây cản trở tầm nhìn, hoạt động ổn định bất kể ngày đêm.

4. VietMap TS5K - Ghi Hình 4K Siêu Nét, Cảnh Báo Tốc Độ

VietMap TS5K là camera hành trình 2 kênh cao cấp của VIETMAP. Được thiết kế theo hình dáng thỏi son, nhỏ gọn cho anh em yêu thích sự tinh tế. Với Camera trước ghi hình chuẩn 4K Ultra HD. Camera hành trình TS-5K dễ dàng ghi lại những hình ảnh sắc nét của biển số xe, biển báo đường phố dù lái lái xe ban đêm.

TS5K nổi bật với hệ thống ADAS gồm bốn cảnh báo: lệch làn, tiền va chạm, va chạm với người tham gia giao thông và nhắc nhở khi xe phía trước khởi hành. Camera trước và sau đều có góc rộng 150° giúp quan sát toàn cảnh. Kết nối WiFi 5GHz cho tốc độ truyền tải khoảng 10Mb/s, hỗ trợ tải video nhanh. Thiết bị được cập nhật hàng tháng dữ liệu camera phạt nguội, biển báo tốc độ và khu vực kiểm tra tốc độ.

5. VietMap M2 - Định Vị Xe Từ Xa, Cảnh Báo Tốc Độ

VietMap SpeedMap M2 cao cấp nhất của VietMap cho bước tiến lớn trong camera hành trình với tính năng mới nhất của VietMap. Với màn hình cảm ứng 4 inch độ phân giải 400×960p, VietMap M2 mang lại trải nghiệm tương tác mượt mà và trực quan. Camera trước ghi hình 2K, camera sau Full HD kết hợp cảm biến Sony Starvis 2 IMX675 - công nghệ cảm biến hàng đầu hiện nay.

VietMap M2 nổi bật với kết nối 4G cho phép xem video trực tiếp, định vị xe và xem lại lộ trình chi tiết từ xa. Video khẩn cấp được tự động lưu trên đám mây để tránh mất dữ liệu. Hệ thống cảnh báo giao thông hiển thị tốc độ giới hạn theo vị trí và cảnh báo vượt tốc độ bằng giọng nói. M2 hỗ trợ WiFi 5GHz, dùng pin siêu tụ điện bền bỉ và có ghi hình đỗ xe thông minh với chế độ va chạm, time-lapse và phát hiện chuyển động.

Lựa chọn đại lý lắp đặt camera hành trình VietMap chính hãng

Để đảm bảo camera hành trình được lắp đặt chính xác và hoạt động tối ưu, bạn nên lựa chọn đại lý chính hãng VietMap có kinh nghiệm lâu năm. MinhThanhAuto.vn là đơn vị chuyên cung cấp và lắp đặt các loại camera hành trình chính hãng, bao gồm toàn bộ 5 dòng camera VietMap và HUD VietMap H50 mới ra mắt được đề cập trong bài viết.

Với đội ngũ kỹ thuật viên được đào tạo bài bản tại VietMap Việt Nam, Minh Thành Auto cam kết lắp đặt camera hành trình chuyên nghiệp, đảm bảo tối ưu chất lượng ghi hình và tính năng cảnh báo. Công ty cung cấp các gói dịch vụ toàn diện bao gồm tư vấn sản phẩm, lắp đặt miễn phí, bảo hành và hỗ trợ kỹ thuật sau bán hàng. Hãy liên hệ Minh Thành Auto ngay hôm nay để nhận tư vấn miễn phí.