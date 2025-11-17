Sailun Car Service đầu tiên tại Việt Nam chính thức ra mắt tại Thanh Hóa

Ngày 9/11, Tập đoàn Sailun và Công ty Sailun Tire Việt Nam đã tổ chức lễ khai trương Sailun Car Service đầu tiên tại Việt Nam, đặt tại thành phố Thanh Hóa. Sự kiện đánh dấu bước khởi đầu trong chiến lược phát triển hệ thống dịch vụ và phân phối toàn diện của thương hiệu lốp xe toàn cầu Sailun tại thị trường trong nước.

Mở rộng hệ thống dịch vụ của thương hiệu lốp xe toàn cầu tại thị trường Việt Nam

Phát biểu tại buổi lễ, ông Tào Quốc Cường, Tổng giám đốc thương mại khu vực châu Á của Tập đoàn Sailun, cho biết: “Hôm nay, chúng ta không chỉ khai trương một cửa hàng, mà còn mở ra một chương mới cho hành trình phát triển của Sailun Car Service tại Việt Nam, hành trình của chất lượng, an toàn và niềm tin”.

Theo đại diện tập đoàn, Việt Nam là một trong những thị trường chiến lược với nhu cầu lốp xe và dịch vụ chăm sóc phương tiện ngày càng tăng, tạo cơ hội mở rộng dịch vụ tiêu chuẩn quốc tế. Sailun Car Service (SCS) được thiết kế để cung cấp giải pháp toàn diện cho người sử dụng xe, kết hợp giữa sản phẩm chất lượng và dịch vụ hậu mãi chuyên nghiệp.

Thanh Hóa đón Sailun Car Service đầu tiên tại Việt Nam.

Hệ thống hướng tới tiêu chuẩn hóa quy trình kỹ thuật, đảm bảo chất lượng đồng nhất, đồng thời hỗ trợ các đối tác địa phương trong quản lý và phát triển thương hiệu. Nhờ đó, sự xuất hiện của Sailun tại Thanh Hóa được kỳ vọng tạo động lực cho ngành kinh doanh ô tô địa phương, đồng thời mang đến trải nghiệm an toàn, tin cậy và chuyên nghiệp cho người tiêu dùng.

Tại Thanh Hóa, Sailun lựa chọn Công ty Autopro Việt Nam (thuộc Công ty An Phúc Thịnh) làm đối tác vận hành cho cơ sở SCS đầu tiên. Đại diện tập đoàn nhấn mạnh sự trân trọng đối với Autopro Việt Nam, “với chuyên môn vận hành, cam kết đầu tư và tầm nhìn dài hạn, Autopro trở thành đối tác tiên phong cho mô hình Sailun Car Service tại Việt Nam.”

Với hơn 25 năm kinh nghiệm trong phân phối và chăm sóc lốp xe khu vực Bắc Trung Bộ, Autopro hiện sở hữu ba trung tâm chăm sóc xe du lịch và một trung tâm lốp xe tải tại Thanh Hóa. Doanh nghiệp dự kiến phân phối gần 10.000 lốp xe Sailun trong năm 2025.

Thương hiệu lốp toàn cầu Sailun và chiến lược phát triển tại Việt Nam

Sau hơn 23 năm hình thành và phát triển, Sailun hiện nằm trong Top 10 thương hiệu lốp xe có giá trị lớn nhất thế giới (theo Brand Finance 2025), với hệ thống phân phối tại hơn 180 quốc gia và vùng lãnh thổ. Các sản phẩm của Sailun được sản xuất theo tiêu chuẩn công nghệ tiên tiến, đáp ứng những yêu cầu khắt khe về chất lượng và an toàn.

Sailun Car Service mang đến giải pháp lốp xe và chăm sóc xe toàn diện.

Tại Việt Nam, nhà máy Sailun Tây Ninh được khởi công năm 2012, hiện là nhà máy lớn nhất ngoài Trung Quốc với công suất 21 triệu lốp/năm. Sailun chú trọng nội địa hóa sản xuất, nâng cao chất lượng và tối ưu trải nghiệm khách hàng. Hiện thương hiệu dẫn đầu thị phần lốp xe tải và lốp xe công trình trong nước, đồng thời mở rộng sang phân khúc lốp xe du lịch với các đối tác OEM như VinFast và BYD.

Tháng 10 vừa qua, Sailun Việt Nam được vinh danh “Thương hiệu Vươn Mình” tại Car Choice Awards 2025, ghi nhận nỗ lực của doanh nghiệp trong đổi mới công nghệ, phát triển sản phẩm và xây dựng hình ảnh thương hiệu trên thị trường Việt Nam. Theo kế hoạch, giai đoạn 2025 - 2027, Sailun sẽ tiếp tục mở rộng hệ thống SCS tại các tỉnh, thành trọng điểm trên cả nước, hướng tới mạng lưới dịch vụ lốp xe toàn quốc. Đây cũng là bước đi phù hợp với xu hướng phát triển của ngành ô tô Việt Nam, kết hợp giữa sản phẩm, dịch vụ và trải nghiệm khách hàng trong cùng một hệ sinh thái.