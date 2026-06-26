Cầu nối bền chặt tình hữu nghị Thanh Hóa - Hủa Phăn

Trên nền tảng mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Thanh Hóa đã không ngừng tăng cường phối hợp với lực lượng quân sự tỉnh Hủa Phăn nhằm nâng cao hiệu quả công tác quốc phòng, góp phần giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm quốc phòng - an ninh khu vực biên giới và thúc đẩy sự phát triển bền vững của mỗi địa phương.

Bộ CHQS hai tỉnh Thanh Hóa - Hủa Phăn ký kết biên bản thỏa thuận hợp tác năm 2026.

Chung đường biên giới dài, công tác phối hợp quốc phòng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc xây dựng khu vực biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển. Bộ CHQS tỉnh Thanh Hóa và Bộ CHQS tỉnh Hủa Phăn đã thường xuyên duy trì các hoạt động trao đổi thông tin, phối hợp nắm chắc tình hình địa bàn, kịp thời phát hiện và xử lý các vấn đề phát sinh liên quan đến an ninh, quốc phòng. Hai bên đã triển khai hiệu quả các nội dung hợp tác theo thỏa thuận đã ký kết, bảo đảm đúng nguyên tắc, phù hợp với tình hình thực tế và yêu cầu nhiệm vụ của mỗi địa phương.

Một trong những nội dung trọng tâm của công tác phối hợp là tăng cường trao đổi đoàn công tác, tổ chức hội đàm định kỳ và đột xuất nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ, thống nhất các biện pháp phối hợp trong thời gian tới. Thông qua các cuộc gặp gỡ, giao lưu và trao đổi kinh nghiệm, lực lượng vũ trang hai tỉnh đã nâng cao sự hiểu biết lẫn nhau, tăng cường tình đoàn kết, tin cậy và hỗ trợ nhau trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng. Đây cũng là cơ sở quan trọng để xây dựng mối quan hệ hợp tác ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả.

Bên cạnh đó, hai bên thường xuyên phối hợp trong công tác quản lý, bảo vệ biên giới. Lực lượng quân sự, biên phòng và các cơ quan chức năng của hai tỉnh đã duy trì chế độ trao đổi thông tin về tình hình an ninh khu vực biên giới, phối hợp đấu tranh phòng chống các loại tội phạm, ngăn chặn hoạt động xuất nhập cảnh trái phép, buôn lậu, vận chuyển hàng hóa trái phép và các hành vi vi phạm pháp luật khác. Công tác tuần tra song phương, kiểm tra khu vực biên giới được triển khai thường xuyên, góp phần giữ vững chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia và tạo môi trường ổn định cho Nhân dân hai bên yên tâm lao động, sản xuất.

Trong lĩnh vực xây dựng lực lượng, Bộ CHQS tỉnh Thanh Hóa đã tích cực hỗ trợ tỉnh Hủa Phăn trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quân sự. Nhiều cán bộ, học viên quân sự của tỉnh Hủa Phăn đã được tạo điều kiện tham gia các khóa đào tạo, tập huấn tại Thanh Hóa và các cơ sở đào tạo của Việt Nam. Thông qua các chương trình hợp tác này, đội ngũ cán bộ quân sự của tỉnh bạn từng bước nâng cao trình độ chuyên môn, năng lực lãnh đạo, chỉ huy và tổ chức thực hiện nhiệm vụ quốc phòng.

Thiếu tướng Nếch Vị Khả Chăn, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Hủa Phăn, cho biết: “Chúng tôi đặc biệt trân trọng những kinh nghiệm quý báu mà Bộ CHQS tỉnh Thanh Hóa đã chia sẻ trong công tác xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật và nâng cao chất lượng huấn luyện. Đây là những yếu tố quan trọng giúp lực lượng vũ trang tỉnh Hủa Phăn không ngừng trưởng thành, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Lực lượng vũ trang tỉnh Hủa Phăn sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Bộ CHQS tỉnh Thanh Hóa để triển khai hiệu quả các nội dung hợp tác đã được thống nhất, góp phần tăng cường tiềm lực quốc phòng, giữ vững ổn định khu vực biên giới".

Trong công tác dân vận và phát triển kinh tế - xã hội khu vực biên giới, Thanh Hóa đã phối hợp triển khai nhiều chương trình hỗ trợ Nhân dân các huyện giáp biên của tỉnh Hủa Phăn. Nhiều đoàn công tác y tế đã tổ chức khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho người dân; hỗ trợ trang thiết bị học tập cho học sinh; trao tặng nhu yếu phẩm cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Ngoài ra, các hoạt động giao lưu văn hóa, thể thao, kết nghĩa cụm dân cư hai bên biên giới được duy trì thường xuyên, góp phần củng cố tình đoàn kết hữu nghị giữa Nhân dân hai tỉnh.

Một trong những điểm sáng về hoạt động đối ngoại quốc phòng và công tác dân vận của lực lượng vũ trang tỉnh Thanh Hóa là việc triển khai hiệu quả chương trình “Nâng bước trẻ em Lào tới trường” dành cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn ở khu vực biên giới tỉnh Hủa Phăn. Những năm qua, Bộ CHQS tỉnh Thanh Hóa phối hợp với các đơn vị và nhà hảo tâm duy trì hỗ trợ thường xuyên cho nhiều học sinh Lào có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, giúp các em có điều kiện tiếp tục đến trường, nuôi dưỡng ước mơ và xây dựng tương lai tốt đẹp hơn. Thông qua chương trình, các em học sinh được hỗ trợ kinh phí học tập, sách vở, quần áo, đồ dùng học tập và các nhu yếu phẩm cần thiết. Sự hỗ trợ không chỉ mang ý nghĩa vật chất mà còn là nguồn động viên tinh thần to lớn, giúp các em vượt qua khó khăn, vươn lên trong học tập và cuộc sống.

Đặc biệt, trong những thời điểm thiên tai, dịch bệnh hoặc khi địa phương bạn gặp khó khăn, lực lượng vũ trang tỉnh Thanh Hóa luôn kịp thời động viên, hỗ trợ cả về vật chất lẫn tinh thần. Những hoạt động tương trợ này đã thể hiện sinh động truyền thống đoàn kết, gắn bó thủy chung giữa hai địa phương, đồng thời góp phần xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc ở khu vực biên giới.

Đại tá Đinh Bạt Văn, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh cho biết: “Bộ CHQS tỉnh Thanh Hóa và lực lượng quân sự tỉnh Hủa Phăn sẽ tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, tăng cường trao đổi thông tin, phối hợp quản lý biên giới, nâng cao chất lượng công tác huấn luyện, đào tạo cán bộ và mở rộng các hoạt động giao lưu, hợp tác trên nhiều lĩnh vực. Với quyết tâm chính trị cao và sự đồng lòng của cán bộ, chiến sĩ hai bên, mối quan hệ hợp tác quốc phòng giữa Thanh Hóa và Hủa Phăn sẽ ngày càng phát triển bền vững, góp phần vun đắp tình hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững”.

Bài và ảnh: Hoàng Lan