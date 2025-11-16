Câu lạc bộ “Thủ lĩnh của sự thay đổi” hoạt động vì bình đẳng giới

Thực hiện Dự án 8 “Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết một số vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em”, các cấp hội phụ nữ trong tỉnh đã thành lập nhiều mô hình, hoạt động ý nghĩa thiết thực, hướng về cơ sở. Một trong số đó có mô hình Câu lạc bộ (CLB) “Thủ lĩnh của sự thay đổi”. Hội LHPN tỉnh và xã đã phối hợp với các trường tiểu học và THCS thành lập CLB nhằm trang bị cho các em học sinh những kiến thức, kỹ năng liên quan đến bình đẳng giới và bảo vệ an toàn cho chính mình.

Tiểu phẩm truyền thông của CLB “Thủ lĩnh của sự thay đổi” tham gia hội thi “Thủ lĩnh tài năng”.

CLB “Thủ lĩnh của sự thay đổi” do Hội Phụ nữ xã phối hợp với Trường THCS Nguyệt Ấn thành lập năm 2023. 10 thành viên CLB đều học lớp 7, 8 và 9 đã được trang bị nhiều kiến thức, kỹ năng hữu ích. Em Phạm Yến Quỳnh, tổ trưởng CLB chia sẻ: "Tham gia sinh hoạt CLB, chúng em được tiếp cận nhiều kiến thức về bình đẳng giới. Từ đó, giúp chúng em thay đổi cách nghĩ, cách học, cách làm, góp phần xóa bỏ thói quen, tập tục lạc hậu ở vùng miền núi khó khăn. CLB xây dựng những bản tin tuyên truyền về giới, bình đẳng giới, tiểu phẩm để biểu diễn, giao lưu... Qua đó, truyền tải những thông điệp về bình đẳng giới cho các bạn trong trường và cộng đồng".

CLB “Thủ lĩnh của sự thay đổi” tại các trường THCS là 1 trong 4 mô hình nòng cốt thực hiện Dự án 8 tại 12 huyện cũ vùng miền núi của tỉnh từ năm 2021. Sau khi thực hiện chính quyền địa phương hai cấp, Dự án 8 được thực hiện tại 62/166 xã. Đây là giải pháp nhằm huy động sự vào cuộc của tổ chức hội LHPN các cấp, các trường học và cả hệ thống chính trị tạo môi trường thuận lợi cho lứa tuổi thanh, thiếu nhi được tham gia vào hoạt động thúc đẩy thực hiện quyền trẻ em và bình đẳng giới.

Để các hoạt động được triển khai nền nếp và hiệu quả, CLB tại các nhà trường do các dẫn trình viên là giáo viên tổng phụ trách đội trực tiếp hướng dẫn, cùng học sinh xây dựng kế hoạch, tổ chức, triển khai từng chương trình, dự án trong mỗi lần sinh hoạt, khi có sự kiện. Trong các buổi sinh hoạt CLB, các em hăng hái tham gia các trò chơi, thảo luận nhóm, trình bày và phát biểu ý kiến của mình; thể hiện năng khiếu của bản thân như hát, múa, đóng kịch... Trước các buổi sinh hoạt, dẫn trình viên trao đổi, định hướng cho các em về từng chủ đề, kiến thức bổ sung về tâm lý lứa tuổi, giới tính; bồi dưỡng các kỹ năng sống như chia sẻ thông tin khám phá nhận thức, kỹ năng giao tiếp, ứng xử trong gia đình, nhà trường, cộng đồng; phòng tránh bạo lực học đường, nhận biết nguy cơ bị xâm hại; trau dồi kỹ năng giao tiếp ứng xử phù hợp trên không gian mạng... Từ đó, các em hiểu và mở rộng thông tin, nâng cao nhận thức, xây dựng kịch bản tuyên truyền, trở thành tuyên truyền viên trong buổi ngoại khóa toàn trường và cộng đồng dân cư. Các em đã biết cách dẫn dắt và thúc đẩy học sinh trong trường lên tiếng về quyền được sống an toàn, được bảo vệ tránh khỏi các hành vi bạo lực, xâm hại...

Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Bùi Thị Mai Hoan cho biết: "Đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số, những kiến thức về bình đẳng giới hay những vấn đề cấp thiết như bạo lực gia đình, bạo lực học đường, quyền trẻ em, tảo hôn... nếu chỉ nói suông, tuyên truyền qua báo cáo, hội nghị, thì người dân khó hiểu, khó nhớ. Do đó, Hội LHPN tỉnh chỉ đạo các đơn vị thực hiện dự án tổ chức các hoạt động dưới hình thức sinh hoạt CLB, sân khấu hóa hội thi “Thủ lĩnh tài năng”, liên hoan các mô hình sáng tạo trong truyền thông, xây dựng tiểu phẩm lấy chất liệu từ cuộc sống là phương pháp tuyên truyền hiệu quả nhất”.

Từ khi thành lập mô hình đến nay, Hội LHPN tỉnh đã tổ chức nhiều sự kiện truyền thông cho CLB. Tiêu biểu là bồi dưỡng, nâng cao kiến thức, kỹ năng vận hành cho CLB; kiến thức về giới và giới tính, định kiến giới; hướng dẫn xây dựng kế hoạch năm; kỹ năng sử dụng mạng xã hội, bảo đảm an toàn trên không gian mạng; hưởng ứng tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới, ngày quốc tế xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái; diễn đàn “Hãy nghe trẻ em nói”; phát động cuộc thi “Lắng nghe trẻ em nói”; giao lưu sáng kiến truyền thông về bình đẳng giới... Qua đó, những thành viên của CLB “thủ lĩnh của sự thay đổi” được nói lên tiếng nói của mình, thể hiện suy nghĩ, lắng nghe và được tôn trọng, học cách bảo vệ bản thân, ứng xử bình đẳng, biết sẻ chia và thấu hiểu. Từ đó, các em trở thành cầu nối lan tỏa tinh thần bình đẳng, yêu thương, tôn trọng bạn bè, gia đình và cộng đồng.

Đến nay, toàn tỉnh đã thành lập 75 CLB tại các trường học trên địa bàn 62 xã thực hiện Dự án 8. Phát huy hiệu quả của mô hình, từ sau khi thực hiện chính quyền địa phương hai cấp, Hội LHPN tỉnh tiếp tục chỉ đạo nhân rộng thành lập 15 CLB tại 15 xã vùng đồng bằng và miền xuôi (những đơn vị không hưởng lợi từ Dự án 8).

Có thể khẳng định, CLB “Thủ lĩnh của sự thay đổi” là giải pháp mang tính lâu dài, giúp thay đổi nhận thức của thế hệ trẻ người dân tộc thiểu số ngay từ khi trên ghế nhà trường. Các em sẽ tiếp tục là lực lượng xung kích khi quay về với thôn bản giúp cộng đồng của chính mình dần xóa bỏ thói quen, tập tục lạc hậu để cùng nhau vươn lên phát triển.

Bài và ảnh: Lê Hà