Cá nhân môi giới bất động sản không có chứng chỉ hành nghề bị phạt đến 60 triệu đồng

Chính phủ ban hành Nghị định số 339/2026/NĐ-CP ngày 26/8/2026 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực xây dựng, quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật, quản lý, phát triển nhà, kinh doanh bất động sản, theo đó, phạt đến 60 triệu đồng đối với cá nhân môi giới bất động sản không hoạt động trong doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ sàn giao dịch hoặc môi giới bất động sản.

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