Cảnh báo nguy hiểm trên luồng đường thủy từ Quảng Ninh đến Ninh Bình

Nhiều tuyến luồng đường thủy nội địa từ Quảng Ninh đến Ninh Bình đang tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông do bãi cạn, vật chướng ngại nguy hiểm và các công trình cầu có khẩu độ, tĩnh không không bảo đảm.

Thông báo luồng đường thủy nội địa của Chi cục Hàng hải và Đường thủy phía Bắc cho biết, nhiều tuyến luồng từ Quảng Ninh đến Ninh Bình xuất hiện bãi cạn và vật chướng ngại, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho phương tiện tham gia giao thông.

Xuất hiện bãi cạn và vật chướng ngại

Cụ thể, trên các tuyến luồng đường thuỷ nội địa từ Quảng Ninh đến Ninh Bình, có một số cầu có tĩnh không, khẩu độ khoang thông thuyền không đảm bảo theo cấp kỹ thuật được công bố.

Tiêu biểu, sông Đào Hạ Lý dài 3km, có 5 cầu vượt sông, trong đó có cầu đường sắt Tam Bạc (cầu Quay) tĩnh không là 3,2m, chiều rộng khoang thông thuyền là 27m, trên luồng có 4 đoạn cong cua. Cầu Đuống (tại km 59 + 00 sông Đuống), cầu Long Biên (tại km 183 + 00 sông Hồng), cầu đường sắt Lai Vu (tại km 21+00 sông Lai Vu), cầu đường sắt Bắc Giang (tại km 36+00 sông Thương), cầu đường sắt Thị Cầu (tại km 36+00 sông Cầu).

Ngoài ra, còn có một số cầu khác như cầu Cẩm Lý - sông Lục Nam, cầu đường sắt Đa Phúc (km 4+00), cầu đường bộ Đa Phúc (km 4+500 sông Công), các cầu trên kênh Quần Liêu, cầu Đoan Vĩ (km 2+700 sông Đáy) và cầu Pá Mô (km 10+300 tuyến hồ Lai Châu).

Trong khi đó, trên tuyến sông Kinh Thầy lại tồn tại vật chướng ngại nguy hiểm. Theo đó, tại các khu vực: km 23+00 bờ trái thuộc phường Lê Đại Hành, TP Hải Phòng; km 44+00 thuộc xã Trần Phú, TP Hải Phòng và khu vực ngã ba Kèo km 25+00, khi mực nước lớn kè bị ngập, rất nguy hiểm cho các phương tiện tham gia giao thông.

Tại một số khu vực khác trên các tuyến đường thuỷ nội địa, hiện Cục Hàng hải và Đường thuỷ Việt Nam đang tổ chức điều tiết khống chế đảm bảo giao thông.

Trong đó, có đoạn sông Lô (khu vực cụm cầu Việt Trì - Hạc Trì từ km 2+00 - km 2+700), sông Hồng (khu vực cụm cầu Long Biên - Chương Dương - Bác Cổ), sông Đào Hạ Lý (từ km 0+00 - km 3+00).

Một số khu vực cũng được tổ chức điều tiết khống chế phục vụ thi công công trình như khu vực thi công xây dựng cầu Trà lý tại km 28+500 và km 53+890 sông Trà Lý; khu vực sạt lở bờ, bãi kè Vạn An km 48+00 - km 50+00 sông Cầu; cầu Thái Bình khu vực km 37+500 và cầu Kênh Vàng khu vực km 90+500 sông Thái Bình; cầu Kinh Môn khu vực km 29+500 Sông Kinh Môn...

Tuyến hồ Lai Châu dòng chảy mạnh, phương tiện đi lại khó khăn

Cơ quan quản lý lưu ý đặc biệt trên tuyến hồ Lai Châu, khu vực từ km 80 - km 85 dòng chảy mạnh, phương tiện đi lại khó khăn.

Thuyền trưởng, người lái phương tiện thủy nội địa khi hành trình đến các khu vực nguy hiêm trên được lưu ý tuyệt đối tuân theo hệ thống báo hiệu đường thuỷ nội địa bố trí tại khu vực, chấp hành nghiêm quy chế đi lại, chủ động tìm hiểu điều kiện thực tế luồng tuyến, liên hệ và chấp hành theo sự hướng dẫn, hỗ trợ của lực lượng điều tiết khống chế đảm bảo giao thông tại khu vực để điều khiển phương tiện lưu thông qua khu vực đảm bảo an toàn.

Đồng thời, các phương tiện thủy nội địa khi hành trình cần theo dõi chặt chẽ thông báo xả lũ của các nhà máy thủy điện để đảm bảo an toàn cho người và phương tiện.

Theo VGP